REVIEW Motorola razr fold – pentru că uneori ai nevoie de un superlativ absolut în viața ta, iar la pliabile nu ar trebui să faci compromisuri

Partea fascinantă este însă alta, chiar dacă razr fold nu este neapărat cel mai subțire sau cel mai ușor dintre cele trei modele, Motorola pare să fi ales foarte atent zonele în care contează să câștige. Este suficient să faci o comparație rapidă pe GSMArena ca să-ți dai seama că are cel mai mare ecran principal, de 8,1 inci, peste cei 8,0 inci de pe Galaxy Z Fold7 și cei 7,95 inci de pe Honor Magic V6, dar și cel mai luminos panou, cu un vârf de 6200 niți, peste cei 2600 niți ai Samsung și 5000 niți ai Honor. Mai important, vine implicit cu 512GB stocare și 16GB RAM în configurația listată în Europa și testată de mine, adică direct în zona superioară, fără să-ți mai dea impresia că plătești o avere pentru varianta „de bază” și, de fapt, să te invite la upgrade.

La autonomie, diferența față de Samsung este și mai greu de ignorat: 6000 mAh pe Motorola, față de 4400 mAh pe Z Fold7, cu încărcare la 80W pe fir și 50W wireless, comparativ cu 25W și 15W la Samsung. Honor Magic V6 stă mai bine la baterie, cu 6660 mAh global și 66W încărcare, dar Motorola recuperează prin ecranul mai mare, luminozitatea mai ridicată, camera principală cu diafragmă variabilă și un ansamblu foto-video care, cel puțin din datele disponibile și scorul DxOMark, pare să fie principalul argument pentru care acest pliabil nu intră în luptă ca un simplu rival, ci ca un reper. Apropo, la momentul redactării acestui articol, Honor Magic V6 nu este disponibil oficial în Europa, deci dacă ne raportăm la un Magic V5 cu 5820 mAh pe care chiar îl poți cumpăra, avantajul primului fold de la Motorola este și mai indiscutabil.

În plus, mai este un aspect care ține de comparație între pliabilele de top care, deși subiectiv, mi se pare că spune ceva important despre Motorola. Da, razr fold are 243 de grame, în timp ce Z Fold7 se rezumă la 215 g, iar Magic V6 sare discret mai sus la 219 grame. Deloc întâmplător, acele grame în plus la un telefon atât de scump, cred eu, adaugă la senzația de produs premium, luxuriant, andurant, `nemuritor și rece`, după cum ar fi spus Eminescu. Faptul că este o plăcere să-l folosești și nu pare firav, se datorează nu doar construcției solide și satisfăcătoare din metal, dar și acelor grame în plus. Un telefon greu, mai ales într-un pachet compact ca acesta, mi se pare mai satisfăcător, mai bun, mai ușor de recomandat pe termen lung.

REVIEW Motorola razr fold – specificații tehnice și performanță brută

La interior, Motorola razr fold este construit ca un flagship fără rețineri, iar asta se vede imediat din fișa tehnică. Vorbim de Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, un cip pe 3 nm, cu procesor octa-core tactat până la 3,8 GHz, GPU Adreno A829 și un pachet de memorie care nu mai lasă loc pentru compromisuri: 16GB RAM LPDDR5X și 512GB stocare UFS 4.1. În utilizarea de zi cu zi, combinația aceasta se traduce printr-un telefon care nu doar că se mișcă rapid, ci pare permanent relaxat, indiferent câte aplicații alternezi între ele sau câte ferestre ai deschise pe ecranul principal de 8,09 inci.

Rezultatele din benchmark-uri confirmă impresia din utilizare. În Geekbench 6.7.1, Motorola razr fold a obținut 2634 de puncte în single-core și 8420 de puncte în multi-core, valori foarte solide pentru un pliabil mare, cu două ecrane și un format care poate pune presiune suplimentară pe disiparea termică. În testul GPU Vulkan din aceeași aplicație, scorul a fost de 21.343 de puncte, suficient cât să susțină fără emoții gaming modern, interfață fluidă și aplicații grafice pretențioase. AnTuTu 11.1.3 a raportat un scor total de 2.819.791 de puncte, împărțit între 791.032 la CPU, 998.429 la GPU, 472.902 la memorie și 557.428 la UX, o distribuție echilibrată care explică de ce telefonul se simte rapid nu doar în jocuri, ci și în navigare, multitasking și lucrul cu fișiere mari.

Imaginea devine și mai clară când adaugi în ecuație PassMark PerformanceTest, unde telefonul a obținut 10.676 de puncte la System, 9310 la CPU Tests, 17.525 la Memory Tests, 236.152 la Disk Tests, 31.605 la 2D Graphics Tests și 27.463 la 3D Graphics Tests. De remarcat în mod special este rezultatul de stocare, pentru că valorile afișate în test, inclusiv peste 3167 MB/s la citire secvențială internă și peste 3287 MB/s la scriere secvențială internă, se simt în instalarea aplicațiilor, deschiderea jocurilor mari, mutarea fișierelor și în general în acea impresie de telefon care nu stă niciodată să se gândească. Nu este doar un procesor rapid pus într-un corp spectaculos, ci un ansamblu bine echilibrat între cipset, memorie, stocare și interfață.

În cea mai recentă versiune de Call of Duty Mobile, cu texturile de înaltă rezoluție descărcate, detaliile maxime și numărul maxim de cadre active, experiența a fost impecabilă atât pe ecranul intern, cât și pe cel extern. În contextul în care jocul rămâne unul dintre cele mai pretențioase titluri pentru mobil, nu s-a pus problema de întreruperi, sacadări sau scăderi evidente de performanță. Mai important, după sesiuni extinse de peste 30 de minute, telefonul nu a devenit inconfortabil de cald, semn că sistemul de răcire își face treaba, iar formatul pliabil nu pare să penalizeze performanța susținută.