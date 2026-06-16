REVIEW Motorola razr fold – pentru că uneori ai nevoie de un superlativ absolut în viața ta, iar la pliabile nu ar trebui să faci compromisuri
Telefoanele pliabile sunt scumpe, iar acest lucru nu se va remedia curând sau vreodată. Avansul tehnologic din spatele acestor gadgeturi, balamaua infailibilă mai mult sau mai puțin invizibilă, ecranul flexibil pe care trebuie să-l vezi ca să-l crezi, costă mai mult decât pare la prima vedere. Așa ajung în magazine terminale de vreo 2000 de euro care nici măcar nu vin de la un singur producător. Prețul de achiziție reprezintă și unul dintre cele mai solide motive pentru care aceste gadgeturi nu sunt pentru toată lumea. În opinia mea însă, exact acea valoare generoasă de achiziție te invită însă la altceva, la a lua o decizie înțeleaptă, la a merge pe superlative, la a te gândi ce contează pentru tine la un smartphone și a identifica cel mai bun din piață la acel lucru.
Ce vreau să spun este că, de exemplu, printre altele, noul razr fold de la Motorola, primul lor smartphone de tip carte, este cel mai bun pliabil din lume la poze conform DxOMark, o autoritate independentă importantă în domeniu. În mod evident, ar fi ciudat să iei decizia doar din acest considerent, dar în contextul în care a obținut 164 de puncte, iar Honor Magic V5, următorul clasat, are 150 de puncte, diferențe tinde să conteze. Nu vreau să insist pe faptul că Galaxy Z Fold7, principalul concurent de altfel, s-a rezumat la 145 de puncte pentru locul 3 în același top. Ca să fim corecți, merită avut în vedere că Honor a lansat și Magic V6 între timp, dar se pare că nu a ajuns în laboratoarele DxOMark pentru a se vedea dacă vorbim de o reclasificare, dar e puțin probabil.
Partea fascinantă este însă alta, chiar dacă razr fold nu este neapărat cel mai subțire sau cel mai ușor dintre cele trei modele, Motorola pare să fi ales foarte atent zonele în care contează să câștige. Este suficient să faci o comparație rapidă pe GSMArena ca să-ți dai seama că are cel mai mare ecran principal, de 8,1 inci, peste cei 8,0 inci de pe Galaxy Z Fold7 și cei 7,95 inci de pe Honor Magic V6, dar și cel mai luminos panou, cu un vârf de 6200 niți, peste cei 2600 niți ai Samsung și 5000 niți ai Honor. Mai important, vine implicit cu 512GB stocare și 16GB RAM în configurația listată în Europa și testată de mine, adică direct în zona superioară, fără să-ți mai dea impresia că plătești o avere pentru varianta „de bază” și, de fapt, să te invite la upgrade.
La autonomie, diferența față de Samsung este și mai greu de ignorat: 6000 mAh pe Motorola, față de 4400 mAh pe Z Fold7, cu încărcare la 80W pe fir și 50W wireless, comparativ cu 25W și 15W la Samsung. Honor Magic V6 stă mai bine la baterie, cu 6660 mAh global și 66W încărcare, dar Motorola recuperează prin ecranul mai mare, luminozitatea mai ridicată, camera principală cu diafragmă variabilă și un ansamblu foto-video care, cel puțin din datele disponibile și scorul DxOMark, pare să fie principalul argument pentru care acest pliabil nu intră în luptă ca un simplu rival, ci ca un reper. Apropo, la momentul redactării acestui articol, Honor Magic V6 nu este disponibil oficial în Europa, deci dacă ne raportăm la un Magic V5 cu 5820 mAh pe care chiar îl poți cumpăra, avantajul primului fold de la Motorola este și mai indiscutabil.
În plus, mai este un aspect care ține de comparație între pliabilele de top care, deși subiectiv, mi se pare că spune ceva important despre Motorola. Da, razr fold are 243 de grame, în timp ce Z Fold7 se rezumă la 215 g, iar Magic V6 sare discret mai sus la 219 grame. Deloc întâmplător, acele grame în plus la un telefon atât de scump, cred eu, adaugă la senzația de produs premium, luxuriant, andurant, `nemuritor și rece`, după cum ar fi spus Eminescu. Faptul că este o plăcere să-l folosești și nu pare firav, se datorează nu doar construcției solide și satisfăcătoare din metal, dar și acelor grame în plus. Un telefon greu, mai ales într-un pachet compact ca acesta, mi se pare mai satisfăcător, mai bun, mai ușor de recomandat pe termen lung.
REVIEW Motorola razr fold – specificații tehnice și performanță brută
La interior, Motorola razr fold este construit ca un flagship fără rețineri, iar asta se vede imediat din fișa tehnică. Vorbim de Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, un cip pe 3 nm, cu procesor octa-core tactat până la 3,8 GHz, GPU Adreno A829 și un pachet de memorie care nu mai lasă loc pentru compromisuri: 16GB RAM LPDDR5X și 512GB stocare UFS 4.1. În utilizarea de zi cu zi, combinația aceasta se traduce printr-un telefon care nu doar că se mișcă rapid, ci pare permanent relaxat, indiferent câte aplicații alternezi între ele sau câte ferestre ai deschise pe ecranul principal de 8,09 inci.
Rezultatele din benchmark-uri confirmă impresia din utilizare. În Geekbench 6.7.1, Motorola razr fold a obținut 2634 de puncte în single-core și 8420 de puncte în multi-core, valori foarte solide pentru un pliabil mare, cu două ecrane și un format care poate pune presiune suplimentară pe disiparea termică. În testul GPU Vulkan din aceeași aplicație, scorul a fost de 21.343 de puncte, suficient cât să susțină fără emoții gaming modern, interfață fluidă și aplicații grafice pretențioase. AnTuTu 11.1.3 a raportat un scor total de 2.819.791 de puncte, împărțit între 791.032 la CPU, 998.429 la GPU, 472.902 la memorie și 557.428 la UX, o distribuție echilibrată care explică de ce telefonul se simte rapid nu doar în jocuri, ci și în navigare, multitasking și lucrul cu fișiere mari.
Imaginea devine și mai clară când adaugi în ecuație PassMark PerformanceTest, unde telefonul a obținut 10.676 de puncte la System, 9310 la CPU Tests, 17.525 la Memory Tests, 236.152 la Disk Tests, 31.605 la 2D Graphics Tests și 27.463 la 3D Graphics Tests. De remarcat în mod special este rezultatul de stocare, pentru că valorile afișate în test, inclusiv peste 3167 MB/s la citire secvențială internă și peste 3287 MB/s la scriere secvențială internă, se simt în instalarea aplicațiilor, deschiderea jocurilor mari, mutarea fișierelor și în general în acea impresie de telefon care nu stă niciodată să se gândească. Nu este doar un procesor rapid pus într-un corp spectaculos, ci un ansamblu bine echilibrat între cipset, memorie, stocare și interfață.
În cea mai recentă versiune de Call of Duty Mobile, cu texturile de înaltă rezoluție descărcate, detaliile maxime și numărul maxim de cadre active, experiența a fost impecabilă atât pe ecranul intern, cât și pe cel extern. În contextul în care jocul rămâne unul dintre cele mai pretențioase titluri pentru mobil, nu s-a pus problema de întreruperi, sacadări sau scăderi evidente de performanță. Mai important, după sesiuni extinse de peste 30 de minute, telefonul nu a devenit inconfortabil de cald, semn că sistemul de răcire își face treaba, iar formatul pliabil nu pare să penalizeze performanța susținută.
Și testele de stres din 3DMark spun o poveste interesantă despre consistență. În Solar Bay Stress Test, cel mai bun loop a fost de 7360 de puncte, iar cel mai slab de 4743, în timp ce Solar Bay Extreme Stress Test a coborât de la 847 la 632 de puncte. În Steel Nomad Light Stress Test, diferența a fost între 2004 și 1423 de puncte. Nu sunt valori care descriu doar un vârf de performanță, ci mai ales felul în care telefonul își gestionează resursele în timp, cu un comportament previzibil și fără acea senzație neplăcută că ai în mână un dispozitiv spectaculos doar în primele minute.
Pe partea de autonomie, bateria silicon-carbon de 6000 mAh este unul dintre cele mai importante argumente ale acestui telefon. Cu luminozitatea la 50%, PCMark a rulat un test mixt, fără întreruperi, care simulează navigare web, editare video, scriere, editare foto, manipulare de date și redare de conținut multimedia. Astfel, pe ecranul intern, rezultatul de autonomie a fost de 14 ore și 5 minute, o valoare excelentă pentru un panou atât de mare. Pe ecranul extern, însă, autonomia a urcat la 24 de ore și un minut, un rezultat care schimbă radical discuția despre pliabile. În contextul unei medii de aproximativ 7 ore pe zi petrecute cu ochii în telefon, două zile de utilizare sunt foarte realiste, iar dacă te bazezi în principal pe ecranul extern, chiar și trei zile nu mai par o exagerare. Asta face ca razr fold să nu fie doar un pliabil spectaculos pe hârtie, ci unul pe care îl poți folosi intens fără anxietatea clasică a bateriei. Dacă te interesează cifrele, PCMark Work 3.1 a raportat un scor de performanță de 21.496 de puncte, cu 21.300 la Web Browsing 3.1, 8728 la Video Editing 3.1, 35.465 la Writing 3.1, 46.221 la Photo Editing 3.1 și 15.062 la Data Manipulation 3.1. Dincolo de scorul brut, partea importantă este că testul confirmă un comportament foarte bun în scenarii reale, nu doar în probe sintetice scurte, cu sarcini care seamănă mai mult cu utilizarea zilnică decât cu un sprint de câteva secunde.
La toate acestea se adaugă încărcarea la 80W pe fir, 50W wireless și 5W wireless invers, plus conectivitate completă pentru un flagship modern: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, eSIM și SIM fizic. Nu trebuie ignorat nici sistemul audio, pentru că difuzoarele stereo certificate Dolby Atmos și calibrate de Bose sunt surprinzător de bune. Se aud tare, curat, fără distorsiuni evidente, cu o separație stereo și o spațialitate peste media telefoanelor actuale, chiar și a celor premium. Fie că urmărești un podcast, asculți muzică sau te uiți la un serial în timp ce mănânci, Motorola razr fold oferă o experiență audio care completează foarte convingător senzația de dispozitiv premium.
REVIEW moto ai pe Motorola razr fold, departe de a fi doar un truc de marketing
Am mai lăudat în trecut ecosistemul de funcții moto ai și în continuare mi se pare foarte închegat, logic și util cu adevărat. Pe Motorola razr fold, partea de AI nu este aruncată într-un meniu obscur, ca să bifeze producătorul încă o tendință din industrie, ci este integrată în felul în care folosești telefonul în fiecare zi. Ai instrumente de creativitate prin Image Studio, funcții de productivitate precum Pay attention, Remember this, Catch me up și Întrebați sau căutați, plus o interfață localizată în română, ceea ce contează enorm. Într-un moment în care multe telefoane premium încă tratează limba română ca pe o anexă, Motorola îți permite să intri în moto ai, să alegi româna și să folosești efectiv funcțiile fără senzația că ai primit o experiență incompletă.
Partea cea mai interesantă este că moto ai nu încearcă să reinventeze totul de la zero, ci îți oferă acces la un mix foarte bine ales de agenți și servicii AI. Ai Gemini pentru conversații, brainstorming, explicații și întrebări rapide, ai Perplexity pentru căutări ghidate cu surse și răspunsuri mai orientate spre documentare, ai Copilot pentru zona de productivitate și ai funcțiile proprii Motorola pentru lucruri foarte practice, direct pe telefon. Rămâne la latitudinea ta pe care îl folosești mai mult, iar asta mi se pare abordarea corectă: nu ești forțat într-un singur ecosistem, nu trebuie să ghicești unde este funcția potrivită și nu pierzi timp jonglând printre aplicații. În plus, butonul dedicat de AI ajută enorm, pentru că transformă aceste instrumente din ceva ce „ai putea folosi cândva” în ceva la care ajungi imediat.
Rezultatele din benchmark-urile de AI susțin ideea că nu vorbim doar despre ambalaj software. În AITUTU Benchmark v3.6.2, Motorola razr fold a obținut un scor total de 604.958 de puncte, împărțit între 160.556 la Super Resolution, 149.633 la Style Transfer, 137.161 la Image Classification și 157.608 la Object Detection. În AI LLM Benchmark, scorul a urcat la 693.673 de puncte, cu 224.867 la Objective Questions, 250.406 la Text Summarization și 218.400 la Data load, testul fiind rulat pe modelul 4B Qwen 1.5 Chat LLM. Sunt valori importante pentru că ating exact zonele în care AI-ul de pe telefon trebuie să livreze: recunoaștere vizuală, procesare de imagine, sumarizare, încărcare de date și înțelegere de text.
Și Geekbench AI completează tabloul cu un rezultat relevant pentru partea de inferență locală: 270 de puncte la Single Precision, 14.232 la Half Precision și 35.949 la Quantized Score, cu TensorFlow Lite, backend QNN și hardware Qualcomm ARMv8. În AI Benchmark, telefonul a obținut un Device AI Score de 14.335 de puncte, cu 5748 la AI Speed în INT8, 3565 la AI Speed în FP16, 70,3% acuratețe pe INT8 și 95,3% acuratețe pe FP16. Nu sunt doar cifre aruncate într-un tabel, ci indicii că NPU-ul Qualcomm AI Engine bazat pe Hexagon, cei 16GB RAM LPDDR5X și Snapdragon 8 Gen 5 lucrează împreună suficient de bine pentru ca funcțiile AI să nu pară lente, demonstrative sau rupte de realitate.
În utilizare, cel mai mare avantaj rămâne însă coerența. Poți să ceri un rezumat, să salvezi o informație importantă, să revii la ceva ce ai văzut, să cauți rapid cu Perplexity, să discuți cu Gemini sau să folosești Copilot pentru sarcini mai apropiate de muncă, iar ecranul mare de 8,1 inci transformă totul într-o experiență mult mai confortabilă decât pe un telefon clasic. Faptul că poți rula până la trei aplicații simultan ajută și mai mult, pentru că AI-ul nu mai este o fereastră separată care te scoate din flux, ci poate deveni parte din acel flux. De aceea, pe Motorola razr fold, moto ai este departe de a fi doar un truc de marketing: este una dintre zonele în care formatul pliabil, puterea brută și software-ul chiar se întâlnesc într-un mod convingător.
REVIEW Motorola razr fold – abilități de captură
Pe partea de captură, Motorola razr fold vine cu un ansamblu foto care arată foarte ambițios chiar înainte să ajungi la rezultate. Camera principală are 50 MP, diafragmă f/1.6, stabilizare optică, senzor mare de 1/1.28 inci și pixeli de 2,44 microni prin binning, adică exact tipul de configurație pe care te aștepți să o vezi pe un flagship clasic, nu neapărat pe un pliabil. Alături de ea se află o cameră ultrawide de 50 MP, cu un câmp vizual de 122,1 grade și funcție macro, plus un teleobiectiv periscopic de 50 MP, cu stabilizare optică, senzor de 1/1.95 inci și un câmp vizual de 33,7 grade. Cu alte cuvinte, Motorola nu a tratat camera ca pe o anexă a formatului pliabil, ci ca pe unul dintre argumentele principale pentru care acest telefon există și se justifică a fi recomandat și achiziționat.
La nivel video și funcții auxiliare, lista este la fel de generoasă. Telefonul poate filma 8K la 30 fps, 4K la 60 fps, 4K la 30 fps, Full HD la 60 sau 30 fps și Full HD slow motion la 240 fps, iar pe partea de standarde bifează Dolby Vision, Ultra HDR, Pantone Validated Color și Pantone SkinTone Validated. Pentru selfie-uri ai două camere frontale, una de 20 MP și una de 32 MP, dar avantajul real al formatului pliabil este că poți folosi camerele principale pentru autoportrete, cu previzualizare pe ecranul extern. Mai adaugă aici External Display Preview, Gesture selfie, Pro Mode, Night Vision, Long Exposure, Action Shot, Super Zoom Pro, Adaptive Stabilisation și Video Enhancement Engine, iar rezultatul este un sistem foto-video care pare gândit pentru flexibilitate, nu doar pentru bifarea unor specificații spectaculoase.
Motorola razr fold face o treabă foarte bună pe partea de zoom, cum ne-au obișnuit și alte modele de top ale brandului în ultimii ani. Ca de fiecare dată, mă entuziasmează faptul că partea de gamma și expunere rămân stabile în tranziția între camere. Cerul își păstrează nuanța la niveluri diferite de zoom, de exemplu. Chiar și la 10x, deși am ieșit din zona zoom-ului optic, dacă ai o lumină decentă, te poți aștepta fără emoții la imagini încărcate de detalii reale nu generate de AI. Întotdeauna va intra în ecuație un pic de postprocesare, dar important este ca rezultatul să fie autentic, iar texturile să nu devină acuarelă, iar razr fold strălucește în mod autentic la acest capitol. În contextul în care pisica nu se vede nici măcar în zare în prima poză, când am optat la zoom mare să fac focus pe animalul de companie, acea zonă din cadru s-a luminat semnificativ și, în mod obiectiv, ajungem la un cadru frumos.
Pe partea de fotografie standard 1X, cum faci 90% din pozele de pe telefon, șansele să obții o bucurie de imagine sunt foarte mari. Deși un articol online vine cu limitări semnificative în materie de cromatică afișată, datorită algoritmului HDR din Motorola, pe ecranul telefonului, pe monitoare și aproape orice televizor din ultimii 5-6 ani, culorile nu au fost niciodată mai vii, stabilitatea optică generează o claritatea deosebită în majoritatea situațiilor, iar contrastul implicit te ajută să nu te rupi complet de realitate. În traducere, ce vezi pe smartphone riscă să fie mai frumos decât în realitate, dar sub nicio formă nu pare din alt film.
Pe partea de fotografie portret, un test foarte important pentru mulți dintre noi, razr fold este o încântare, după cum se poate vedea și în scena foarte dificilă imortalizată mai sus. Complexitatea vine din puful de pe marginea blănii, din faptul că în niciun milimetru al imaginii nu simți că încețoșarea are loc artificial, ci mai degrabă optic, la fel ca în cazul unui DSLR. Covorașul de sub pisică iese din focus treaptă cu treaptă, în contextul în care covorașul din planul doi, de dincolo de ușă, este uniform în ceață. În același timp, firele mustății de la pisică și cele răzlețe de pe cap sunt atât de bine definite încât ai crede în mod autentic că imaginea nu a fost capturată cu un telefon, chiar dacă acest compliment s-a desemantizat în ultimii cinci ani. În orice caz, subiectul iese foarte frumos în evidență și asta e tot ce contează.
În materie de selfie-uri cu portret, deși este clar că vei fi plăcut impreionat folosind camerele principale cu ecranul exterior ca mijloc de previzualizare, nici camera interioară nu te lasă la greu. Din nou vorbim de plajă dinamică extinsă – HDR și o precizie foarte mare în a separa subiectul de fundal. Încețoșarea fundalului este parcă mai agresivă, dar cred în nouă din zece cazuri asta îți și dorești atunci când vorbim de fețe umane în cadru. În mod evident, există o serie stufoasă de artificii AI care te pot rupe de realitatea vârstei pe care o ai, dar m-a bucurat mult că nu sunt active în mod implicit și ține de tine cât de mult ții la imperfecțiunile pielii sau cât de tare vrei să le uiți. În orice caz, este improbabil să obții rezultate de care să nu fii încântat, chiar și în condiții de iluminare scăzută.
Ultimul aspect incredibil de important în cazul meu vizează fotografiile făcute pe timp de noapte sau în condiții foarte dificile de iluminare. În scena de mai sus din pivniță, pe care probabil am fotografiat-o de 100 de ori cu diverse telefoane, Motorola razr ultra a strălucit. Ca idee, vorbim de un fir foarte discret de lumină dintr-un geam infim de pivniță, dar imaginea rezultată după o expunere prelungită pare fotografiată pe timp de zi. Cromatica pietrelor este păstrată impecabil, la fel și detaliile de textură de pe fiecare dintre ele. Până și rosturile își păstrează nuanța și imperfecțiunile fără să devieze în acuarelă, într-o scenă pictată, cum se întâmplă la multe telefoane care abuzează de procesare cu AI în beznă. Cred că am mai văzut acest cadru infim mai bine, dar fără echivoc performanța razr ultra este în top 3 rezultate cu modul de noapte activ. Poți spune că vede pe întuneric și să nu fie o exagerare.
REVIEW Motorola razr fold – concluzie
Nu poți să vorbești de un smartphone și să nu iei în calcul în fiecare secundă a interacțiunii prețul de achiziție. Ar fi incredibil de ciudat, poate chiar nepotrivit. În majoritatea cazurilor, acestea este un terminal de peste 10.000 de lei, ca să nu spun 11.000 în funcție de finisaj. Ca idee, dacă ești fan FIFA sau Cupa Mondială de Fotbal 2026, există și o versiune branduită cu FIFA World Cup 26th Edition pe eMag care, la momentul redactării acestui articol se bucură de un voucher de reducere de 10%, deci te apropii destul de mult de versiunea standard, chiar dacă prețul de listă este de 11.999 de lei.
Acesta este un preț pe care puțini oameni sunt dispuși să-l plătească pe un telefon chiar și în rate, motiv pentru care voi insista pe faptul că nu vorbim doar de un smartphone. Aceasta este o gravă suprasimplificare a efortului de cercetare și dezvoltare din spatele gadgetului detaliat mai sus în aproximativ 3500 de cuvinte. Ai numai în vedere faptul că acesta este primul fold de la Motorola și deja se mândrește cu câteva superlative absolute de care poate fi mândru orice posesor al terminalului. În opinia mea, nu-l cumperi să fii în rând cu lumea, ci tocmai pentru că visezi de mult la un astfel de gadget și, din câteva puncte de vedere, îl vrei pe cel mai bun din categorie.
Este greu de spus dacă își jusitifică prețul, dar, la fel ca și la celelalte pliabile de pe piață, va trece mult și bine până când un fold nou va fi semnificativ mai ieftin de atât, poate doar dacă mergi pe un second hand lansat în urmă cu câțiva ani. Cu ce m-aș bucura eu să rămâi însă după aproximativ o săptămână de teste cu acest gadget futurist este însă altceva. Se simte prețios în mână, pare premium până în măduva oaselor. Dacă faci pasul spre o eventuală achiziție, sunt convins că în nicio secundă nu te vei simți furat, nu vei simți că există un compromis de performanță sau detaliu de construcție care să te facă să regreți că ai dat banii. Se comportă impecabil ca telefon, calitatea ecranului e minunată, iar partea de inteligență artificială este cu adevărat utilă și îți face viața mai ușoară în contextul scăderii semnificative a nivelului nostru de atenție în 2026. Te ajută să ții minte tot, dar îți și amintește în fiecare moment cât e de frumos. În final, indiferent care este opinia ta față de aceste terminale, discutăm de un vârf de gamă și, cel puțin momentan, un fel de apogeu tehnic, iar acestea nu au venit niciodată cu un preț mic.