Noul Motorola edge 70 max vine cu o baterie uriașă și un ecran care se vede perfect chiar și în soare
Motorola și-a extins gama premium cu noul motorola edge 70 max, un smartphone care mizează pe performanță, autonomie și rezistență. Noul model vine cu unul dintre cele mai puternice procesoare Snapdragon disponibile în prezent, un ecran Quad HD+ foarte luminos și o baterie de 7.100 mAh, una dintre cele mai generoase integrate până acum într-un telefon din această categorie.
Compania spune că dispozitivul a fost conceput pentru utilizatorii care folosesc intens telefonul, fie că este vorba despre gaming, streaming video, fotografie sau multitasking. Pe lângă specificațiile hardware, Motorola pune accent și pe funcțiile bazate pe inteligență artificială, integrate atât în performanța generală, cât și în sistemul foto.
Are Snapdragon 8 Gen 5 și un sistem nou de răcire
La baza noului edge 70 max se află platforma Snapdragon 8 Gen 5, care promite un plus important de performanță față de generația anterioară. Procesorul poate ajunge la frecvențe de până la 3,8 GHz, în timp ce Motorola susține că performanța CPU este cu până la 36% mai mare, iar cea grafică crește cu aproximativ 11%. În același timp, motorul dedicat inteligenței artificiale oferă o putere de procesare superioară pentru funcțiile AI care rulează direct pe telefon.
Pentru a evita supraîncălzirea în timpul sesiunilor lungi de gaming sau al aplicațiilor solicitante, dispozitivul utilizează un sistem de răcire bazat pe o cameră de vapori și metal lichid, soluție întâlnită tot mai des pe telefoanele premium.
Modelul este disponibil cu până la 8 GB memorie LPDDR5X și variante de stocare de 256 GB, 512 GB sau chiar 1 TB.
Vorbim despre un ecran 2K foarte luminos și baterie de 7.100 mAh
Motorola echipează noul smartphone cu un ecran Quad HD+ (2K) pe tehnologie Extreme AMOLED, cu o rată de refresh de 144 Hz și o luminozitate maximă de până la 7.000 niți.
Panoul afișează peste un miliard de culori și beneficiază de certificare Pantone Validated, fiind conceput pentru redarea cât mai fidelă a imaginilor și conținutului multimedia.
Un alt punct forte este bateria cu tehnologie siliciu-carbon și o capacitate de 7.100 mAh, care promite autonomie extinsă chiar și în cazul utilizării intensive.
Încărcarea rapidă TurboPower de 90 W poate oferi energie pentru o zi de utilizare după doar câteva minute de alimentare, iar telefonul suportă și încărcare wireless magnetică Qi2 de 25 W.
Cameră Sony de 50 MP și funcții AI pentru fotografie
Sistemul foto este construit în jurul unui senzor Sony LYTIA 710 de 50 MP, stabilizat optic, completat de o cameră ultra-wide cu funcție macro și de o cameră frontală de 32 MP capabilă să filmeze în rezoluție 4K.
Motorola integrează mai multe funcții bazate pe inteligență artificială care optimizează automat fotografiile, fără ca utilizatorul să fie nevoit să ajusteze manual setările.
Printre acestea se numără Photo Enhancement Engine, care îmbunătățește detaliile și claritatea imaginilor, dar și Signature Style, un sistem care învață preferințele utilizatorului și adaptează automat aspectul fotografiilor.
Motorola edge 70 max beneficiază de un design premium și certificări pentru rezistență
La exterior, edge 70 max folosește o ramă din aluminiu și un spate din sticlă mată, fiind disponibil în trei culori dezvoltate împreună cu Pantone.
Telefonul respectă standarde militare de rezistență și beneficiază de protecție Corning Gorilla Glass 7i împotriva zgârieturilor și șocurilor.
În plus, certificările IP68 și IP69 indică rezistență la praf, apă și jeturi de apă sub presiune, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai bine protejate modele din portofoliul Motorola.
Compania spune că noul edge 70 max a fost conceput și cu accent pe sustenabilitate, utilizând materiale reciclate atât în construcția dispozitivului, cât și în ambalaj.
Motorola a confirmat că noul motorola edge 70 max va ajunge și în România, însă data exactă a lansării și prețul pentru piața locală vor fi anunțate ulterior.