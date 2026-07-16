Noul Motorola edge 70 max vine cu o baterie uriașă și un ecran care se vede perfect chiar și în soare

Are Snapdragon 8 Gen 5 și un sistem nou de răcire

La baza noului edge 70 max se află platforma Snapdragon 8 Gen 5, care promite un plus important de performanță față de generația anterioară. Procesorul poate ajunge la frecvențe de până la 3,8 GHz, în timp ce Motorola susține că performanța CPU este cu până la 36% mai mare, iar cea grafică crește cu aproximativ 11%. În același timp, motorul dedicat inteligenței artificiale oferă o putere de procesare superioară pentru funcțiile AI care rulează direct pe telefon.

Pentru a evita supraîncălzirea în timpul sesiunilor lungi de gaming sau al aplicațiilor solicitante, dispozitivul utilizează un sistem de răcire bazat pe o cameră de vapori și metal lichid, soluție întâlnită tot mai des pe telefoanele premium.

Modelul este disponibil cu până la 8 GB memorie LPDDR5X și variante de stocare de 256 GB, 512 GB sau chiar 1 TB.

Vorbim despre un ecran 2K foarte luminos și baterie de 7.100 mAh

Motorola echipează noul smartphone cu un ecran Quad HD+ (2K) pe tehnologie Extreme AMOLED, cu o rată de refresh de 144 Hz și o luminozitate maximă de până la 7.000 niți.

Panoul afișează peste un miliard de culori și beneficiază de certificare Pantone Validated, fiind conceput pentru redarea cât mai fidelă a imaginilor și conținutului multimedia.

Un alt punct forte este bateria cu tehnologie siliciu-carbon și o capacitate de 7.100 mAh, care promite autonomie extinsă chiar și în cazul utilizării intensive.

Încărcarea rapidă TurboPower de 90 W poate oferi energie pentru o zi de utilizare după doar câteva minute de alimentare, iar telefonul suportă și încărcare wireless magnetică Qi2 de 25 W.