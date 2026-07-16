Un schelet de Tyrannosaurus rex a fost vândut cu o sumă record. „Gus” a rescris istoria licitațiilor din lume

„Gus” a depășit toate așteptările la licitație

Scheletul de Tyrannosaurus rex măsoară aproape 11,6 metri lungime și este unul dintre cele mai bine conservate exemplare descoperite până în prezent.

Înaintea licitației, experții estimau că fosila ar putea fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 15 și 20 de milioane de dolari. Rezultatul final a depășit însă orice așteptări.

După o competiție intensă între participanți, „Gus” a fost adjudecat pentru 50,1 milioane de dolari, stabilind astfel un nou record mondial pentru un schelet de dinozaur vândut la licitație.

Valoarea obținută depășește cu mult precedentul record și confirmă faptul că exemplarele excepționale de fosile au devenit unele dintre cele mai căutate obiecte de colecție de pe piața internațională.

Unul dintre cei mai bine conservați T. rex descoperiți vreodată

„Gus” este considerat un exemplar remarcabil datorită gradului ridicat de conservare. Scheletul include un număr impresionant de oase originale, ceea ce le permite paleontologilor să studieze cu mare precizie anatomia unuia dintre cei mai celebri prădători care au trăit pe Pământ.

Tyrannosaurus rex a dominat ecosistemele din America de Nord în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani, chiar înainte de extincția dinozaurilor provocată de impactul unui asteroid.

Descoperirile de acest tip sunt extrem de rare, iar exemplarele complete sau aproape complete ajung foarte rar pe piața licitațiilor.