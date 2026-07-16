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Un schelet de Tyrannosaurus rex a fost vândut cu o sumă record. „Gus” a rescris istoria licitațiilor din lume

Un schelet de Tyrannosaurus rex a fost vândut cu o sumă record. „Gus” a rescris istoria licitațiilor din lume
Gus / Foto: Sotheby's
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Piața obiectelor de colecție a stabilit un nou record spectaculos, după ce un schelet aproape complet de Tyrannosaurus rex a fost adjudecat pentru o sumă fără precedent. Fosila, cunoscută sub numele de „Gus”, a atras interesul colecționarilor din întreaga lume și a devenit cel mai scump schelet de dinozaur vândut vreodată la licitație.

Vânzarea a avut loc la New York, în cadrul unei licitații organizate de Sotheby’s, iar prețul final a depășit cu mult estimările specialiștilor. Evenimentul confirmă interesul tot mai mare pentru fosile rare, considerate astăzi adevărate piese de patrimoniu și investiții de milioane de dolari.

„Gus” a depășit toate așteptările la licitație

Scheletul de Tyrannosaurus rex măsoară aproape 11,6 metri lungime și este unul dintre cele mai bine conservate exemplare descoperite până în prezent.

Înaintea licitației, experții estimau că fosila ar putea fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 15 și 20 de milioane de dolari. Rezultatul final a depășit însă orice așteptări.

După o competiție intensă între participanți, „Gus” a fost adjudecat pentru 50,1 milioane de dolari, stabilind astfel un nou record mondial pentru un schelet de dinozaur vândut la licitație.

Valoarea obținută depășește cu mult precedentul record și confirmă faptul că exemplarele excepționale de fosile au devenit unele dintre cele mai căutate obiecte de colecție de pe piața internațională.

Unul dintre cei mai bine conservați T. rex descoperiți vreodată

„Gus” este considerat un exemplar remarcabil datorită gradului ridicat de conservare. Scheletul include un număr impresionant de oase originale, ceea ce le permite paleontologilor să studieze cu mare precizie anatomia unuia dintre cei mai celebri prădători care au trăit pe Pământ.

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Tyrannosaurus rex a dominat ecosistemele din America de Nord în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani, chiar înainte de extincția dinozaurilor provocată de impactul unui asteroid.

Descoperirile de acest tip sunt extrem de rare, iar exemplarele complete sau aproape complete ajung foarte rar pe piața licitațiilor.

Fosilele spectaculoase devin investiții de milioane de dolari

În ultimii ani, interesul pentru fosile excepționale a crescut constant, atât din partea muzeelor, cât și a colecționarilor privați.

Licitațiile dedicate istoriei naturale atrag tot mai des cumpărători dispuși să plătească zeci de milioane de dolari pentru exemplare unice, considerate imposibil de înlocuit.

Specialiștii spun că valoarea acestor fosile este influențată de mai mulți factori, printre care gradul de conservare, proveniența documentată, raritatea și importanța lor științifică.

Prin prețul obținut la New York, „Gus” devine noul reper al pieței și demonstrează că interesul pentru patrimoniul preistoric este mai mare ca niciodată.

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