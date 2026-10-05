REVIEW | Ghosts, serialul recent introdus pe Netflix care te trece prin râs, dar pe alocuri și prin plâns. De ce merită urmărit

Despre ce este vorba în Ghosts, serialul pe care îl poți vedea pe Netflix

În linii mari, Ghosts spune povestea cuplului format din Sam si Jay care moștenesc un conac vechi de câteva sute de ani dintr-o zonă rurală destul de departe de New York-ul cu care erau cei doi obișnuiți, iar moștenirea le schimbă, fără dar și poate, viețile din aproape toate punctele de vedere.

Ceea ce poate părea o simplă poveste despre schimbarea de domiciliu și a stilului de viață se transformă rapid în ceva neașteptat. Se pare că acest conac este deja casă pentru multe fantome rămase captive pe proprietate în urma decesului. Vorbim despre fantome provenind din perioade istorice diferite, astfel că un grup mai colorat de atât e mai greu de găsit.

Carevasăzică, grupul fantomelor „năstrușnice” este format din Thor, viking de aproape 1.000 de ani, Saas, indian american, Hetty, ruda directă a lui Sam și o victoriană în adevăratul sens al cuvântului, Isaac, militar de rang înalt din perioada războiului de independență, Alberta, cântăreață de jazz, Flower, hippioată iubitoare de substanțe interzise, Pete, agent de turism decedat în anul 1985, dar și Trevor, fantoma fără pantaloni din anii 1990. Lor li se alătură fantomele decedate de holeră care locuiesc la subsol, pasionate de modul în care funcționează boilerul plasat tot acolo, dar și multe altele.

În primele zile de la moștenirea conacului, Sam alunecă pe o vază mișcată de Trevor și intră temporar în comă, urmând ca atunci când se face bine să revină cu puterea de a vedea, efectiv, fantomele din casă, ceea ce, evident, inițial o sperie, urmând ca ulterior să se transforme în leitmotiful efectiv al întregului serial. Să spunem că mi-a amintit de Ghost Whisperer, altă serie celebră din trecut, însă de data asta avem parte de o comedie isteață, ușor sadică pe alocuri.

De ce te sfătuiesc să te uiți la acest serial

Acum, dacă tot ți-am dat câteva detalii despre Ghosts (nu te teme, nu ai parte de spoilere, nici nu prea ai avea cum, de vreme ce fiecare episod are povestea lui), haide să-ți explic de ce cred că acesta este un serial care ar putea să-ți dea și ție dependență, așa cum mi-a dat mie.

În primul rând, întocmai celor spuse mai devreme, Ghosts este o comedie destul de reușită care, în mod absurd, nu se lasă mai prejos seriei originale din Marea Britanie, ba din contră, ține steagul sus cu destul de multă mândrie. Ai parte de glumițe care fie te fac să râzi înfundat, fie chiar în hohote, iar partea cea mai interesantă este că, cel puțin câteodată, ai putea să verși chiar și o lacrimă sau două.

Poveștile mascate în comedie sunt mult mai adânci decât par la o primă vedere, ba chiar încercând (și reușind) să dea anumite lecții de viață legate de acceptare a anumitor situații, împăcare, treburi neterminate, relații, dar mai ales neputința de a trece peste dispariția celor dragi ție. N-am să intru în prea multe detalii pentru că am de gând să-mi țin promisiunea de a nu-ți da spoilere.