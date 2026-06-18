REVIEW ASUS ProArt GoPro Edition PX13 – stația de lucru cu performanță de top care transformă eficiența în deplasare cu ajutorul AI

REVIEW ASUS ProArt GoPro Edition PX13 – specificații hardware și performanță brută

ASUS ProArt GoPro Edition PX13 este unul dintre acele laptopuri care îți schimbă destul de rapid așteptările de la un sistem de 13,3 inci. Pe hârtie, pare aproape absurd să ai într-un format convertibil de 1,39 kilograme un AMD Ryzen AI Max+ 395 cu 16 nuclee și 32 de fire de execuție, 128 GB memorie LPDDR5X onboard și un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB. În practică, exact acest dezechilibru aparent dintre dimensiuni și resurse îl face special. Nu este doar un laptop de luat cu tine la cafenea pentru mailuri și câteva taburi în browser, ci o stație de lucru ultracompactă, gândită pentru editare video, randare, procesare foto, AI local și fluxuri creative unde memoria multă nu mai este un moft, ci o necesitate.

Procesorul AMD Ryzen AI Max+ 395 este vedeta configurației, cu frecvență de bază de 3,0 GHz, boost până la 5,1 GHz, 80 MB cache și un NPU AMD XDNA capabil de până la 50 TOPS. Asta înseamnă că laptopul intră în zona certificării Microsoft de Copilot+ PC și este pregătit pentru funcții AI locale, dar, mai important pentru un creator, are suficientă putere CPU pentru sarcini brute clasice. Geekbench 6 confirmă această impresie, cu 2.937 de puncte în single-core și 17.715 puncte în multi-core, scoruri foarte solide pentru un sistem atât de compact. Nu vorbim doar de viteză în aplicații uzuale, ci de o rezervă serioasă pentru exporturi, timeline-uri complexe, batch processing în aplicații foto și multitasking fără acea senzație că hardware-ul te roagă să închizi ceva înainte să continui.

Pe partea de AI, ProArt GoPro Edition PX13 începe să-și justifice și mai clar poziționarea de Copilot+ PC, pentru că nu se bazează doar pe promisiunea acelui NPU de 50 TOPS, ci și pe o combinație neobișnuit de flexibilă între CPU, GPU și memorie unificată. În Geekbench AI, sistemul a obținut 19.814 puncte în single precision, 28.088 puncte în half precision și 17.203 puncte în quantized score, folosind backend DirectML pe grafica AMD Radeon 8060S. Sunt valori care arată foarte bine pentru un laptop convertibil de 13 inci și, mai important, confirmă că accelerarea AI nu este tratată aici ca un artificiu de marketing. În aplicații compatibile, de la procesare foto și video asistată de AI până la funcții locale de analiză a conținutului multimedia, transcriere sau clasificare, există o bază hardware suficient de serioasă pentru ca experiența să nu pară experimentală.

Am rulat și MLPerf Client pe mai multe modele, iar rezultatele sunt interesante tocmai pentru că arată diferențe clare între modurile de accelerare. În Phi 3.5 Mini Instruct, varianta AMD ORT GenAI GPU a ajuns la 67,8 tokens pe secundă, în timp ce combinația Ryzen AI NPU-GPU a urcat la 54,2 tokens pe secundă, iar Windows ML GPU a fost foarte sus, cu 62,3 tokens pe secundă. Pe Llama 2 7B Chat, AMD ORT GenAI GPU a ajuns la 40,3 tokens pe secundă, comparativ cu 13,6 tokens pe secundă în varianta llamacpp ROCm GPU. Pe Phi 4 Reasoning 14B, scorurile au fost mai conservatoare, dar încă utilizabile: 23,6 tokens pe secundă pe AMD ORT GenAI GPU și 12,3 tokens pe secundă pe llamacpp ROCm GPU. Cu alte cuvinte, în funcție de model și backend, laptopul poate livra performanțe AI locale surprinzător de bune, dar și destul de diferite de la un scenariu la altul.

Cel mai relevant test pentru ideea de AI local, cel puțin din perspectiva unui utilizator curios să ruleze modele mari pe laptop, a fost LocalScore cu Qwen2.5 14B Instruct Q4_K Medium. Aici, ProArt GoPro Edition PX13 a obținut un LocalScore de 19, cu 5,65 tokens pe secundă la generare, 42,92 tokens pe secundă la procesarea promptului și un timp până la primul token de aproximativ 31,3 secunde. Nu este o experiență instantanee, dar este impresionant că un sistem de 13 inci poate rula local un model de 14 miliarde de parametri, fără să depindă de cloud și fără să cedeze din cauza memoriei. Cei 128 GB RAM devin aici un avantaj real, nu doar o cifră spectaculoasă în fișa tehnică, pentru că îți permit să experimentezi cu modele mari, să păstrezi proiecte grele deschise și să folosești AI-ul local ca unealtă de lucru, nu doar ca demonstrație de showroom.

Partea grafică este asigurată de AMD Radeon 8060S Graphics, o soluție integrată care nu se comportă deloc ca o placă video integrată tradițională. În Geekbench Compute, scorul Vulkan de 93.160 puncte este suficient de mare încât să confirme direcția ASUS și AMD: grafica integrată de pe acest cip nu mai trebuie privită ca o soluție de compromis pentru interfață, playback și accelerare banală. În 3DMark Time Spy, laptopul a obținut 8.896 de puncte, cu 8.816 puncte pentru grafică și 9.380 pentru CPU, iar în Steel Nomad Light a ajuns la 8.944 de puncte, cu 66,26 FPS în testul grafic. Pentru un sistem de 13 inci, fără GPU dedicat NVIDIA sau AMD separat, aceste rezultate sunt foarte greu de ignorat.

Rezultatele din testele ray tracing și grafică modernă sunt la fel de interesante. În 3DMark Solar Bay, ProArt GoPro Edition PX13 a obținut 41.052 de puncte, cu 156,09 FPS în testul grafic, împărțit în 170,42 FPS în secțiunea 1, 157,53 FPS în secțiunea 2 și 138,01 FPS în secțiunea 3. În Solar Bay Extreme, scorul a fost de 5.563 puncte, cu o medie de 38,91 FPS, iar aici se vede deja zona în care dimensiunile și consumul încep să conteze. Cu toate acestea, laptopul rămâne foarte capabil pentru gaming ocazional, previzualizare 3D, accelerare grafică și scenarii creative unde contează mai mult fluiditatea în aplicație decât ideea de a concura cu un laptop gros de gaming.