REVIEW ASUS ProArt GoPro Edition PX13 – stația de lucru cu performanță de top care transformă eficiența în deplasare cu ajutorul AI
Investiția semnificativă într-un laptop se justifică în mai multe circumstanțe, dar mai ales când vrei să fii eficient, să te descurci în orice situație și, nu în ultimul rând, să faci valuri oriunde te-ai afla, iar recent lansatul ASUS ProArt GoPro Edition PX13 strălucește la toate aceste capitole. Un laptop convertibil cu finisaj metalic și o construcție cât se poate de originală, micuțul pe care urmează să-l detaliez nu doar că nu te lasă la greu, dar se va da peste cap să ajungi cât mai repede acolo unde ai nevoie, acasă sau în vârf de munte. După câteva zile de teste și experimente cu el, este mai mult decât evident că acest gadget superlativ cu un preț pe măsură nu este pentru oricine, dar dacă ai privilegiul să pui mâna pe el, este aproape imposibil să regreți investiția.
Ca idee, seria ProArt de la ASUS este destinată creatorilor de conținut și include modele într-o varietate foarte mare de configurații hardware și diagonale. PX13 este, probabil, cel mai ultraportabil model din serie, dar unul care, de la carcasă și până la finisaje, strigă `aventură` prin fiecare balama a sa. Texturile de pe carcasă, atenția la detalii, energia andurantă, tastatura cât se poate de satisfăcătoare, dar și posibilitatea de a folosi hibridul ca tabletă, toate vin la un loc pentru entuziasma nu doar amatorul de performanță, dar și fixistul care pune mare preț pe design sau călătorul care nu-și permite să rămână în aer când are nevoie de boost-ul tehnologic.
REVIEW ASUS ProArt GoPro Edition PX13 – specificații hardware și performanță brută
ASUS ProArt GoPro Edition PX13 este unul dintre acele laptopuri care îți schimbă destul de rapid așteptările de la un sistem de 13,3 inci. Pe hârtie, pare aproape absurd să ai într-un format convertibil de 1,39 kilograme un AMD Ryzen AI Max+ 395 cu 16 nuclee și 32 de fire de execuție, 128 GB memorie LPDDR5X onboard și un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB. În practică, exact acest dezechilibru aparent dintre dimensiuni și resurse îl face special. Nu este doar un laptop de luat cu tine la cafenea pentru mailuri și câteva taburi în browser, ci o stație de lucru ultracompactă, gândită pentru editare video, randare, procesare foto, AI local și fluxuri creative unde memoria multă nu mai este un moft, ci o necesitate.
Procesorul AMD Ryzen AI Max+ 395 este vedeta configurației, cu frecvență de bază de 3,0 GHz, boost până la 5,1 GHz, 80 MB cache și un NPU AMD XDNA capabil de până la 50 TOPS. Asta înseamnă că laptopul intră în zona certificării Microsoft de Copilot+ PC și este pregătit pentru funcții AI locale, dar, mai important pentru un creator, are suficientă putere CPU pentru sarcini brute clasice. Geekbench 6 confirmă această impresie, cu 2.937 de puncte în single-core și 17.715 puncte în multi-core, scoruri foarte solide pentru un sistem atât de compact. Nu vorbim doar de viteză în aplicații uzuale, ci de o rezervă serioasă pentru exporturi, timeline-uri complexe, batch processing în aplicații foto și multitasking fără acea senzație că hardware-ul te roagă să închizi ceva înainte să continui.
Pe partea de AI, ProArt GoPro Edition PX13 începe să-și justifice și mai clar poziționarea de Copilot+ PC, pentru că nu se bazează doar pe promisiunea acelui NPU de 50 TOPS, ci și pe o combinație neobișnuit de flexibilă între CPU, GPU și memorie unificată. În Geekbench AI, sistemul a obținut 19.814 puncte în single precision, 28.088 puncte în half precision și 17.203 puncte în quantized score, folosind backend DirectML pe grafica AMD Radeon 8060S. Sunt valori care arată foarte bine pentru un laptop convertibil de 13 inci și, mai important, confirmă că accelerarea AI nu este tratată aici ca un artificiu de marketing. În aplicații compatibile, de la procesare foto și video asistată de AI până la funcții locale de analiză a conținutului multimedia, transcriere sau clasificare, există o bază hardware suficient de serioasă pentru ca experiența să nu pară experimentală.
Am rulat și MLPerf Client pe mai multe modele, iar rezultatele sunt interesante tocmai pentru că arată diferențe clare între modurile de accelerare. În Phi 3.5 Mini Instruct, varianta AMD ORT GenAI GPU a ajuns la 67,8 tokens pe secundă, în timp ce combinația Ryzen AI NPU-GPU a urcat la 54,2 tokens pe secundă, iar Windows ML GPU a fost foarte sus, cu 62,3 tokens pe secundă. Pe Llama 2 7B Chat, AMD ORT GenAI GPU a ajuns la 40,3 tokens pe secundă, comparativ cu 13,6 tokens pe secundă în varianta llamacpp ROCm GPU. Pe Phi 4 Reasoning 14B, scorurile au fost mai conservatoare, dar încă utilizabile: 23,6 tokens pe secundă pe AMD ORT GenAI GPU și 12,3 tokens pe secundă pe llamacpp ROCm GPU. Cu alte cuvinte, în funcție de model și backend, laptopul poate livra performanțe AI locale surprinzător de bune, dar și destul de diferite de la un scenariu la altul.
Cel mai relevant test pentru ideea de AI local, cel puțin din perspectiva unui utilizator curios să ruleze modele mari pe laptop, a fost LocalScore cu Qwen2.5 14B Instruct Q4_K Medium. Aici, ProArt GoPro Edition PX13 a obținut un LocalScore de 19, cu 5,65 tokens pe secundă la generare, 42,92 tokens pe secundă la procesarea promptului și un timp până la primul token de aproximativ 31,3 secunde. Nu este o experiență instantanee, dar este impresionant că un sistem de 13 inci poate rula local un model de 14 miliarde de parametri, fără să depindă de cloud și fără să cedeze din cauza memoriei. Cei 128 GB RAM devin aici un avantaj real, nu doar o cifră spectaculoasă în fișa tehnică, pentru că îți permit să experimentezi cu modele mari, să păstrezi proiecte grele deschise și să folosești AI-ul local ca unealtă de lucru, nu doar ca demonstrație de showroom.
Partea grafică este asigurată de AMD Radeon 8060S Graphics, o soluție integrată care nu se comportă deloc ca o placă video integrată tradițională. În Geekbench Compute, scorul Vulkan de 93.160 puncte este suficient de mare încât să confirme direcția ASUS și AMD: grafica integrată de pe acest cip nu mai trebuie privită ca o soluție de compromis pentru interfață, playback și accelerare banală. În 3DMark Time Spy, laptopul a obținut 8.896 de puncte, cu 8.816 puncte pentru grafică și 9.380 pentru CPU, iar în Steel Nomad Light a ajuns la 8.944 de puncte, cu 66,26 FPS în testul grafic. Pentru un sistem de 13 inci, fără GPU dedicat NVIDIA sau AMD separat, aceste rezultate sunt foarte greu de ignorat.
Rezultatele din testele ray tracing și grafică modernă sunt la fel de interesante. În 3DMark Solar Bay, ProArt GoPro Edition PX13 a obținut 41.052 de puncte, cu 156,09 FPS în testul grafic, împărțit în 170,42 FPS în secțiunea 1, 157,53 FPS în secțiunea 2 și 138,01 FPS în secțiunea 3. În Solar Bay Extreme, scorul a fost de 5.563 puncte, cu o medie de 38,91 FPS, iar aici se vede deja zona în care dimensiunile și consumul încep să conteze. Cu toate acestea, laptopul rămâne foarte capabil pentru gaming ocazional, previzualizare 3D, accelerare grafică și scenarii creative unde contează mai mult fluiditatea în aplicație decât ideea de a concura cu un laptop gros de gaming.
În Unigine Superposition, rezultatele completează imaginea unei soluții grafice integrate surprinzător de mature. În profilul 4K Optimized, ASUS ProArt GoPro Edition PX13 a obținut 6.735 de puncte, cu minimum 43,21 FPS, medie de 50,38 FPS și maxim 61,22 FPS. În 8K Optimized, scorul a coborât la 2.595 de puncte, cu minimum 16,64 FPS, medie de 19,41 FPS și maxim 22,75 FPS. Evident, nu acesta este laptopul pe care îl cumperi pentru gaming 8K, dar faptul că rulează un astfel de test într-o manieră coerentă spune multe despre potențialul Radeon 8060S atunci când este ajutat de memoria unificată generoasă. În rezultatul de la Superposition apare și alocarea de 64 GB pentru grafica Radeon, ceea ce explică de ce laptopul se simte mai aproape de o stație mobilă decât de un ultraportabil obișnuit.
Pentru utilizarea de zi cu zi și productivitate creativă, PCMark 10 este probabil mai relevant decât testele strict grafice. Aici, sistemul a obținut 9.204 puncte, cu 10.554 la Essentials, 13.916 la Productivity și 14.408 la Digital Content Creation. Mai detaliat, scorurile de 20.920 în Photo Editing, 17.397 în Rendering and Visualization și 8.219 în Video Editing arată clar unde este poziționat acest model. Nu este doar rapid în Word, browser și spreadsheet-uri, deși scorurile de 18.252 la Spreadsheets și 14.127 la Web Browsing arată că nici acolo nu are vreo emoție. Este genul de laptop care îți permite să treci de la organizarea materialelor în ASUS StoryCube la editare foto, randare sau export video fără să simți că ai schimbat categoria de sarcină prea brusc.
Stocarea este un alt punct puternic. SSD-ul SanDisk PC SN5100S de 1 TB a obținut în CrystalDiskMark 7.128 MB/s la citire secvențială și 6.720 MB/s la scriere secvențială, cu 4.091 MB/s citire și 4.005 MB/s scriere în scenariul secvențial Q1T1. În PCMark 10 Full System Drive Benchmark, scorul a fost de 1.642 de puncte, cu bandwidth de 262,39 MB/s și timp mediu de acces de 102 microsecunde. Tradus în utilizare reală, ai porniri rapide de aplicații, importuri mari mai puțin frustrante și suficientă viteză pentru proiecte video 4K sau fișiere RAW voluminoase. Iar când pui lângă toate acestea autonomia din PCMark 10 Video, de 11 ore și 20 de minute de redare video, de la 100% la 3%, începi să înțelegi de ce acest PX13 nu este doar puternic, ci și foarte bine echilibrat pentru deplasări.
Blender Benchmark duce discuția în zona creatorilor 3D și a celor care au nevoie de randare serioasă pe drum. ASUS ProArt GoPro Edition PX13 a obținut 619,29 samples per minute în Monster, 479,76 în Junkshop și 412,07 în Classroom, valori foarte bune pentru un sistem compact cu grafică integrată Radeon 8060S. AnTuTu Benchmark confirmă, la rândul său, impresia generală de forță brută, cu un scor total de 3.454.092 puncte, împărțit în 1.721.681 pentru CPU, 778.511 pentru GPU, 473.863 pentru memorie și 480.037 pentru UX. Dincolo de cifre, concluzia este destul de simplă: ProArt GoPro Edition PX13 nu încearcă să fie cel mai subțire laptop posibil cu pretenții creative, ci una dintre cele mai compacte stații de lucru convertibile pe care le poți lua efectiv cu tine fără să simți că ai făcut compromisuri la performanță.
REVIEW ASUS ProArt GoPro Edition PX13 – experiență de utilizare
Dincolo de scorurile din benchmark-uri, ASUS ProArt GoPro Edition PX13 este un laptop care își câștigă argumentele în utilizarea de zi cu zi printr-o combinație foarte rară de portabilitate, construcție premium și integrare software cu sens. Formatul convertibil, cu balama la 360 de grade, îl face mult mai versatil decât un laptop clasic de creator, iar faptul că vorbim despre un sistem de 13,3 inci și 1,39 kilograme îl transformă într-o unealtă pe care chiar o iei cu tine, nu doar o admiri pe birou. În modul laptop, tastatura este comodă, cursa tastelor de 1,7 mm ajută la scris rapid, iar touchpad-ul cu DialPad integrat are sens mai ales în aplicațiile creative, unde poți ajusta parametri, timeline-uri sau pensule fără să te pierzi în meniuri. Ajută la eficiență, exact ce ai nevoie.
Particularitatea care îl diferențiază cel mai clar de un ProArt obișnuit este integrarea GoPro, iar aici tasta dedicată de pe tastatură nu este un simplu element decorativ. La prima utilizare, aceasta te trimite către Microsoft Store pentru instalarea aplicației GoPro Player, iar după configurare poate lansa aplicația cu o singură apăsare. Pentru cine filmează frecvent cu o cameră GoPro, mai ales în călătorii, pe bicicletă, pe pârtie sau în contexte unde ajungi seara cu multe carduri și multe clipuri de sortat, scurtătura devine un mod foarte natural de a intra rapid în fluxul de lucru. Este genul de detaliu mic care pare banal până când îl folosești de câteva ori și nu mai vrei să cauți manual aplicația. Apropo, tot pentru acces rapid la conținut, are un cititor de carduri microSD de mare viteză pe marginea din dreapta.
StoryCube completează această direcție și face laptopul să pară mai degrabă un hub creativ decât un simplu PC puternic. Aplicația poate importa conținut din stocarea locală, din dispozitive conectate și din servicii cloud, inclusiv din GoPro Cloud, iar ideea este să îți aducă fotografiile și clipurile într-un spațiu mai ușor de gestionat. Poți căuta după nume, tag, dispozitiv, locație sau cronologie, iar vizualizările de tip hartă și timeline ajută mult când ai arhive mari din mai multe deplasări. Partea de AI intră în scenă prin clasificarea automată a scenelor, recunoașterea activităților și gruparea materialelor similare, astfel încât să nu mai pierzi la fel de mult timp cu organizarea brută înainte de editare.
Construcția este la fel de importantă pentru experiența de utilizare, calitatea designului, a detaliilor. Finisajul Nano Black are o textură serioasă, matură, iar detaliile inspirate de GoPro nu transformă laptopul într-un produs strident, ci îi dau mai degrabă o identitate aparte. Capacul cu linii drepte îmbunătățește senzația de aderență în manevrări rapide dintr-o parte în alta și trimite vizual la echipamentele militare robuste, de acțiune, în timp ce gravurile CNC din zona tastaturii și accentele albastre ale iluminării contribuie la sentimentul că nu folosești o configurație generică. Mi-a plăcut și ideea de husă rigidă inclusă, inspirată de packaging-ul GoPro, pentru că se potrivește perfect cu promisiunea acestui model: un laptop pentru creatori care se mișcă mult, nu pentru cine își petrece toată viața între priză și monitor extern.
Ecranul ASUS Lumina OLED este, probabil, cel mai important element al experienței după performanță. Panoul tactil 3K, cu raport 16:10, acoperire 100% DCI-P3, certificare Pantone, suport HDR și compatibilitate cu stylusul inclus în pachet, face ca editarea foto-video să fie nu doar precisă, ci și foarte plăcută vizual. Negrul profund, contrastul OLED și culorile intense ajută enorm când verifici cadre filmate în condiții dificile, de la zăpadă și apă până la scene nocturne sau orice alte cadre cu un contrast puternic. Ca o notă foarte importantă de subsol, suportul pentru stylus transformă laptopul într-un instrument potrivit și pentru adnotări, schițe rapide, selecții fine sau editări mai tactile, iar formatul convertibil îi dă o libertate pe care nu o ai pe un ProArt tradițional sau, generalizând, aproape toate laptopurile cu Windows disponibile în 2026.
REVIEW ASUS ProArt GoPro Edition PX13 – garanția ASUS Perfect Warranty și concluzie
O particularitate importantă pentru ASUS ProArt GoPro Edition PX13, mai ales în contextul în care vorbim despre un laptop gândit pentru deplasări, filmări în exterior și fluxuri creative în mișcare, este includerea în programul ASUS Perfect Warranty. Pentru un sistem care costă aproximativ 17.000 lei în configurația cu AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 GB memorie unificată, SSD de 1 TB și ecran OLED 3K, protecția suplimentară împotriva accidentelor nu este un bonus minor, ci un argument concret de achiziție. ASUS Perfect Warranty vine peste garanția standard și acoperă situații care, în mod normal, îți pot transforma rapid o zi de lucru într-o problemă scumpă: căderi accidentale, lovituri, coliziuni, spargeri accidentale, deteriorări provocate de lichide sau supratensiuni electrice.
Pentru a beneficia de această protecție, laptopul trebuie achiziționat de la un distribuitor autorizat ASUS din România sau chiar din magazinul virtual ASUS și înregistrat în contul ASUS în termen de 90 de zile de la cumpărare. Este un pas care merită făcut imediat după configurarea inițială, pentru că promoția se aplică achizițiilor și reparațiilor efectuate în România, iar produsele resigilate sau cumpărate la mâna a doua nu intră în program. În cazul unui model precum ProArt GoPro Edition PX13, care te încurajează să îl scoți din birou, să îl folosești pe teren, să îl pui în rucsac lângă camere, carduri și accesorii, această acoperire devine cu atât mai relevantă. ASUS menționează inclusiv faptul că utilizatorul are dreptul la o solicitare de service în primul an de la data achiziției, în limita condițiilor programului.
Există și limite firești, iar ele trebuie înțelese corect. ASUS Perfect Warranty nu acoperă furtul, pierderea, dezastrele naturale sau daunele intenționate, iar pentru aprobarea unei cereri trebuie oferite detalii despre locul, momentul și modul în care s-a produs incidentul. Cu toate acestea, pentru publicul căruia i se adresează acest laptop, adică editori video, fotografi, creatori de conținut, utilizatori de GoPro și profesioniști care lucrează des departe de un setup fix, garanția extinsă împotriva accidentelor completează foarte bine filosofia produsului. ProArt GoPro Edition PX13 este deja robust prin construcție, balama la 360 de grade, husă dedicată și certificare militară MIL-STD-810H, dar ASUS Perfect Warranty adaugă acea plasă de siguranță care te face să îl folosești cu mai mult curaj exact în scenariile pentru care a fost creat.
În final, vreau să insist pe câteva aspecte care m-au încântat la acest sistem, dincolo de performanța incredibilă, mai ales raportat la dimensiuni. Chiar și când este exploatat la maxim pentru sesiuni îndelungate de randări, benchmark-uri și AI local, sistemul de răcire s-a comportat impecabil. Este adevărat că uneori poate deveni un pic zgomotos, dar important este că nu îți taie din performanță. În plus, un astfel de gadget premium vine la pachet inevitabil cu o energie sau emoție, iar ce a reușit să facă ASUS cu ProArt GoPro Edition PX13 este foarte lăudabil din acest punct de vedeere. Se simte scump, se simte rezistent, pare infailibil, dar în același timp este finuț, ușor și cât se poate de frumos, fără să fie în nicio clipă ostentativ. Nu este făcut pentru gaming, dar se descurcă în majoritatea jocurilor moderne. Este făcut pentru AI, iar majoritatea modelelor pe care le-am testat pe el au ilustrat de minune abilitățile pe frontul inteligenței artificiale. În pofida prețului, acesta este un gadget foarte ușor de recomandat, iar garanția ASUS Perfect Warranty detaliată mai sus, în opinia mea, este cireașa de pe tort.