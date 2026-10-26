Revenirea Regatului Unit în UE, din nou în dezbatere. Premierul Andy Burnham: „Publicul britanic este cel care decide”
Premierul britanic Andy Burnham a declarat luni, 26 octombrie, că și-ar dori să vadă Regatul Unit revenind în Uniunea Europeană în timpul vieții sale, dar că decizia trebuie să le aparțină cetățenilor. El a exclus demersurile pentru readerare înaintea următoarelor alegeri și a respins posibilitatea unui scrutin anticipat în viitorul apropiat, potrivit The Guardian.
Burnham spune că nu își va impune opinia asupra britanicilor
Declarațiile au fost făcute la emisiunea Good Morning Britain, difuzată de ITV, la începutul săptămânii în care Guvernul de la Londra își prezintă bugetul. Burnham a fost întrebat dacă se vede drept premierul „predestinat” să readucă țara în Uniunea Europeană.
„Sincer, nu. Văd ca fiind treaba mea să fiu pragmatic în toată această situație. Pot să fac lucrurile să funcționeze mai bine? Pot să aduc creștere economiei britanice?”, a răspuns acesta.
Premierul a recunoscut însă că, personal, susține perspectiva revenirii în blocul comunitar. A insistat că această preferință nu poate înlocui voința alegătorilor.
„Am spus – și o să fiu sincer – că mi-ar plăcea să văd asta întâmplându-se cât trăiesc, dar nu o să o iau înaintea publicului. Nu o să impun aici propriile mele opinii. Trebuie să te asiguri că publicul britanic este cel care decide”, a declarat Burnham.
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Discuția despre libera circulație a provocat critici
Interviul de luni a venit după reacțiile provocate de declarațiile premierului pentru Sunday Times. Burnham spusese că ar putea lua în calcul prezentarea, la următoarele alegeri, a unei propuneri care să includă acceptarea regulilor europene privind libera circulație.
Poziția sa a fost criticată de partidele de opoziție și, în privat, de unii parlamentari laburiști. La conferința Partidului Laburist, premierul afirmase deja că revenirea în UE ar putea fi cea mai bună opțiune rezultată din renegocierea relației post-Brexit.
Fostul lider laburist Neil Kinnock a alimentat dezbaterea, spunând recent că îl consideră pe Burnham hotărât să readucă Regatul Unit în Uniune. Premierul a prezentat însă obiectivul său imediat drept unul pragmatic, legat de îmbunătățirea acordului existent și de susținerea economiei.
În interviul acordat ITV despre relația cu Uniunea Europeană, Burnham a exclus revenirea în actuala legislatură. Dezbaterea despre opțiunile viitoare rămâne astfel separată de calendarul politic imediat.
Premierul susține că actualul acord post-Brexit trebuie revizuit
Burnham a respins acuzația că ar fi încălcat promisiunea făcută în campania pentru alegerile parțiale din Makerfield, de a nu redeschide disputa referendumului pentru Brexit. El a susținut că relația cu UE trebuie analizată din nou deoarece actualul aranjament nu funcționează corespunzător.
Premierul consideră că o discuție practică despre consecințele Brexitului ar putea reduce tensiunile dintre alegătorii care au votat diferit. În opinia sa, revizuirea relației cu Europa trebuie abordată prin alternative concrete.
„Diviziunile prin care am trecut în ultimul deceniu chiar trebuie să ia sfârșit și trebuie să-i aducem pe oameni împreună”, a spus Burnham.
El a legat această discuție de direcția pe care încearcă să o dea țării.
„Încerc să dau țării o direcție și nu am cum să fac asta fără să revin la relația cu Europa și să spun: «Uitați, iată câteva variante pentru cum să facem lucrurile cum trebuie»”, a adăugat premierul.
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Alegerile anticipate sunt excluse în viitorul apropiat
Întrebat despre posibilitatea unui scrutin anticipat, Burnham a spus că nu pregătește un asemenea pas. Declarația vine în contextul întrebărilor despre momentul în care alegătorii ar putea vota un program care să propună o apropiere mai mare de UE.
„Nu mă gândesc la asta (la alegeri anticipate). Nu știu dacă asta e impresia pe care o las, dar chiar nu mă gândesc la asta. Nu vin alegeri prea curând. Oamenii pot să-și scoată asta din minte”, a afirmat acesta.
Agenda de luni a premierului include și un summit la Downing Street privind persoanele fără adăpost. În paralel, liderul Reform UK, Nigel Farage, și responsabilul partidului pentru Trezorerie, Robert Jenrick, își prezintă propriul „plan de salvare economică”.