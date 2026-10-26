Revenirea Regatului Unit în UE, din nou în dezbatere. Premierul Andy Burnham: „Publicul britanic este cel care decide”

„Sincer, nu. Văd ca fiind treaba mea să fiu pragmatic în toată această situație. Pot să fac lucrurile să funcționeze mai bine? Pot să aduc creștere economiei britanice?”, a răspuns acesta.

Premierul a recunoscut însă că, personal, susține perspectiva revenirii în blocul comunitar. A insistat că această preferință nu poate înlocui voința alegătorilor.

„Am spus – și o să fiu sincer – că mi-ar plăcea să văd asta întâmplându-se cât trăiesc, dar nu o să o iau înaintea publicului. Nu o să impun aici propriile mele opinii. Trebuie să te asiguri că publicul britanic este cel care decide”, a declarat Burnham.

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Discuția despre libera circulație a provocat critici

Interviul de luni a venit după reacțiile provocate de declarațiile premierului pentru Sunday Times. Burnham spusese că ar putea lua în calcul prezentarea, la următoarele alegeri, a unei propuneri care să includă acceptarea regulilor europene privind libera circulație.

Poziția sa a fost criticată de partidele de opoziție și, în privat, de unii parlamentari laburiști. La conferința Partidului Laburist, premierul afirmase deja că revenirea în UE ar putea fi cea mai bună opțiune rezultată din renegocierea relației post-Brexit.

Fostul lider laburist Neil Kinnock a alimentat dezbaterea, spunând recent că îl consideră pe Burnham hotărât să readucă Regatul Unit în Uniune. Premierul a prezentat însă obiectivul său imediat drept unul pragmatic, legat de îmbunătățirea acordului existent și de susținerea economiei.

În interviul acordat ITV despre relația cu Uniunea Europeană, Burnham a exclus revenirea în actuala legislatură. Dezbaterea despre opțiunile viitoare rămâne astfel separată de calendarul politic imediat.

Premierul susține că actualul acord post-Brexit trebuie revizuit

Burnham a respins acuzația că ar fi încălcat promisiunea făcută în campania pentru alegerile parțiale din Makerfield, de a nu redeschide disputa referendumului pentru Brexit. El a susținut că relația cu UE trebuie analizată din nou deoarece actualul aranjament nu funcționează corespunzător.