Cât valorează hainele confiscate de ANAF de la Bianca Drăgușanu. Ce articole sunt scoase la licitație și cum pot fi cumpărate

Ce articole sunt scoase la licitație

Lotul pregătit de ANAF cuprinde o gamă variată de articole vestimentare. Printre acestea se numără 243 de colanți, 305 bustiere, 86 de bluze, o rochie, cinci treninguri, 16 seturi de colanți, 36 de salopete tip colant și 81 de geci și paltoane din piele sau blană. Valoarea totală estimată a tuturor produselor este de aproape 64.000 de lei.

Reprezentanții ANAF au precizat că fiecare produs este fotografiat și descris individual, astfel încât potențialii cumpărători să cunoască exact starea în care se află înainte de a participa la licitație. În descrieri sunt menționate inclusiv eventualele urme de uzură. Printre produsele scoase la vânzare se află și o geacă purtată de Bianca Drăgușanu, despre care instituția a precizat că prezintă urme vizibile de fond de ten.

Cum pot fi cumpărate hainele

Toate articolele sunt publicate pe platforma online de licitații a ANAF, unde fiecare produs are un anunț separat, fotografii, descriere și preț de pornire. Persoanele interesate trebuie să urmeze procedura stabilită de instituție pentru participarea la licitație și să depună ofertele în condițiile prevăzute de regulament.

Valorificarea se face individual pentru fiecare articol, iar cumpărătorii pot consulta în prealabil toate informațiile disponibile despre produsele scoase la vânzare. Procedura face parte din mecanismul prin care ANAF recuperează bunurile confiscate în urma unor controale sau anchete fiscale.

De ce au fost confiscate hainele

Articolele vestimentare au fost ridicate în iulie 2024, în urma unor percheziții desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei. Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală, iar procurorii susțin că administratorii societății Bella Farfallina SRL ar fi omis să declare venituri de peste 2,4 milioane de lei obținute în perioada 2017–2023 din comercializarea unor articole vestimentare. Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 332.000 de lei.

Potrivit informațiilor din dosar, produsele erau aduse din Turcia și comercializate prin intermediul firmei, fiind promovate pe rețelele sociale și într-un magazin din București, în timp ce comenzile erau plasate online, inclusiv de clienți din afara României. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente, echipamente electronice și cele 773 de articole vestimentare, care sunt acum valorificate prin licitație în vederea recuperării prejudiciului.