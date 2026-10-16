Regizorul fenomenului horror „Obsession” revine cu un nou film. Seth Rogen spune că „Anything But Ghosts” este chiar mai bun

Curry Barker, cineastul care a atras atenția în 2026 cu horror-ul „Obsession”, are deja următorul film pregătit. „Anything But Ghosts” este o comedie horror care va ajunge în cinematografe pe 7 mai 2027, iar Seth Rogen spune că a văzut deja filmul și că este „chiar mai bun” decât producția care l-a făcut cunoscut pe Barker. Focus Features a confirmat data lansării și distribuția principală, iar Universal Pictures International se va ocupa de distribuția internațională.

Barker a devenit unul dintre numele de urmărit din horror după succesul „Obsession”, filmul care i-a schimbat statutul în industrie. Playtech a scris anterior că regizorul a ajuns, după acest succes, să semneze un acord de opt cifre pentru un alt proiect original și că numele său a început să fie asociat cu mai multe producții importante de gen.

Seth Rogen spune că noul film este mai bun decât „Obsession”

Seth Rogen a scris despre Curry Barker în cadrul TIME100 Next și spune că a văzut deja „Anything But Ghosts”. Verdictul lui este unul foarte clar: noul film ar fi chiar mai bun decât „Obsession”, iar Barker ar fi la fel de convingător în calitate de actor pe cât este ca regizor.

Afirmația ridică așteptările în jurul proiectului, mai ales după felul în care „Obsession” l-a transformat pe Curry Barker într-unul dintre cei mai căutați tineri regizori de horror. Filmul fusese realizat cu un buget redus, dar a depășit cu mult așteptările comerciale și a atras rapid atenția studiourilor mari.

Rogen are, la rândul său, experiență atât ca actor, cât și ca regizor și producător, ceea ce face observația mai interesantă decât o simplă reacție de fan. În ultimii ani, el s-a implicat tot mai mult în proiecte din spatele camerei, inclusiv în seriale și comedii construite în jurul industriei de entertainment.

Despre ce este „Anything But Ghosts”

Focus Features descrie filmul ca pe o comedie horror despre un grup de vânători de fantome care caută celebritatea, dar care ajung într-o situație pe care nu o mai pot controla atunci când lucrurile devin cu adevărat supranaturale. Curry Barker joacă în film alături de Cooper Tomlinson, colaboratorul său de lungă durată și co-scenaristul proiectului.

Distribuția îi mai include pe Violet McGraw, Chris Reinacher, Bryce Dallas Howard și Aaron Paul. Producătorii sunt Roy Lee, Steven Schneider, Jason Blum, Adam Hendricks și Greg Gilreath, iar Barker și Tomlinson figurează și ca producători executivi.

Tomlinson a descris anterior proiectul într-o formulă sugestivă: ceva care ar rezulta dacă umorul de tip „Key & Peele” ar intra în universul apăsător al filmului „Hereditary”. Ideea oferă un indiciu destul de clar despre tonul urmărit: mai multă comedie decât în „Obsession”, dar fără renunțarea la horror.

Proiectul vine într-o perioadă în care Focus Features și Blumhouse continuă să investească în horror-uri originale și cineaști aflați la început de drum. Focus menționează explicit succesul „Obsession” drept unul dintre reperele recente ale strategiei sale de gen.

Curry Barker a ajuns la Hollywood prin YouTube

Parcursul lui Curry Barker este neobișnuit pentru Hollywood-ul tradițional. El și Cooper Tomlinson au început în 2016 cu canalul de sketch-uri „That’s a Bad Idea”, iar ulterior au trecut spre producții horror independente.

În 2024, cei doi au realizat „Milk & Serial”, un lungmetraj found footage lansat online, iar Barker a continuat cu scurtmetraje horror și proiecte realizate cu bugete foarte mici. „Obsession” a devenit apoi filmul care l-a adus în atenția industriei la scară largă.

Ascensiunea sa a fost suficient de rapidă încât Playtech să scrie, la doar câteva luni după succesul filmului, despre contractul de milioane primit de Curry Barker pentru un nou proiect horror. La acel moment, „Anything But Ghosts” era deja menționat printre proiectele aflate în lucru, alături de alte colaborări care îl apropiau tot mai mult de studiourile mari.

Focus Features tratează acum „Anything But Ghosts” drept următorul pas important după „Obsession”, iar filmul are deja o dată clară de lansare și o distribuție mult mai cunoscută.

Filmul ajunge în cinematografe în mai 2027

Focus Features a stabilit lansarea „Anything But Ghosts” pentru 7 mai 2027, exclusiv în cinematografe. Studioul deține drepturile globale asupra filmului, iar Universal Pictures International va gestiona distribuția în afara SUA.

„Anything But Ghosts” va marca astfel revenirea rapidă a lui Barker pe marele ecran după succesul „Obsession”. Proiectul reconfirmă și colaborarea dintre el și Cooper Tomlinson, cei doi lucrând împreună de aproximativ un deceniu.

Pentru moment, nu există un trailer oficial complet, însă reacția lui Seth Rogen ridică așteptările pentru film înainte ca publicul să vadă primele imagini extinse. Dacă aprecierea acestuia se confirmă și la lansare, Barker ar putea trece foarte repede de la statutul de surpriză a horror-ului independent la unul dintre regizorii importanți ai noii generații.