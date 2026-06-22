După succesul uriaș al „Obsession”, regizorul Curry Barker primește un contract de milioane pentru următorul film horror

De la YouTube la unul dintre cele mai căutate nume din horror

Ascensiunea lui Curry Barker pare desprinsă dintr-un scenariu pe care studiourile l-ar fi considerat prea optimist în urmă cu câțiva ani. Regizorul și-a făcut un nume pe YouTube, unde a lansat în 2024 „Milk & Serial”, un film found-footage de lungmetraj care a atras atenția publicului după ce a ajuns online. Lipsa unei distribuții clasice nu a devenit un obstacol, ci o rampă de lansare, pentru că reacția fanilor a demonstrat că Barker avea deja un public pregătit să îl urmeze.

Apoi a venit „Obsession”, filmul care i-a schimbat complet statutul. Povestea urmărește un tânăr care ajunge să folosească un obiect cu aparente puteri supranaturale pentru a o face pe fata de care este îndrăgostit să îi răspundă sentimentelor. Premisa se transformă treptat într-un coșmar despre obsesie, control și consecințele unor dorințe pe care nu ar trebui să le îndeplinească nimeni. Filmul a avut o reacție puternică după premiera de la Toronto International Film Festival din 2025, iar Focus Features a intrat în proiect înainte de lansarea sa amplă.

Succesul a fost cu atât mai spectaculos cu cât „Obsession” nu a venit dintr-o franciză, nu avea în spate o distribuție construită pe star power și nici nu a avut bugetul unui blockbuster. Într-o perioadă în care studiourile investesc frecvent sute de milioane de dolari în continuări, rebooturi și universuri cinematografice, un horror original realizat cu resurse limitate a reușit să devină un fenomen. Tocmai această combinație de libertate creativă, eficiență financiară și reacție puternică din partea publicului explică de ce Universal vrea să păstreze regizorul aproape.

Universal mizează pe un nou horror original, nu pe o continuare grăbită

Noul film al lui Curry Barker nu are încă un titlu și nici detalii despre poveste, însă informațiile disponibile indică faptul că va fi o idee horror originală, fără legătură directă cu „Obsession”. Este o decizie importantă într-o industrie în care succesul unui film mic este urmat aproape automat de presiunea pentru o continuare. În cazul lui Barker, Universal pare să prefere să investească în vocea regizorului, nu doar într-un brand care funcționează temporar.

Barker a transmis că este încântat să revină în colaborarea cu Blumhouse Atomic Monster și Universal, două companii care au devenit esențiale pentru renașterea horrorului comercial din ultimii ani. Blumhouse și-a construit reputația tocmai prin filme cu bugete controlate, idei clare și potențial mare de impact, de la „Paranormal Activity” și „Insidious” până la „The Black Phone” sau „M3GAN”. Pentru un regizor care a demonstrat că poate construi tensiune fără să depindă de efecte spectaculoase sau de cheltuieli uriașe, asocierea pare una firească.

În paralel, Curry Barker are deja un program extrem de aglomerat. Regizorul a lucrat cu Focus Features la „Anything But Ghosts”, al doilea său film de studio, iar numele său este asociat și cu o nouă reinterpretare „The Texas Chainsaw Massacre”, pregătită de A24. Dacă proiectul ajunge să fie realizat în forma anunțată, Barker va avea o misiune dificilă: să intre într-una dintre cele mai cunoscute și brutalizate francize horror, fără să piardă personalitatea care l-a făcut remarcat.

Pentru moment, noul acord cu Universal confirmă un lucru simplu: „Obsession” nu a fost privit de industrie ca o întâmplare norocoasă. Curry Barker este considerat deja unul dintre cei mai interesanți regizori tineri de horror, iar următorul său film va veni cu așteptări pe măsura contractului primit. După ce a demonstrat că poate face un fenomen cu mai puțin de un milion de dolari, întrebarea nu mai este dacă va avea resurse pentru următorul proiect, ci cât de departe poate merge cu ele.