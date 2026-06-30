Regizorul de la Hollywood care a pierdut milioane din banii Netflix ajunge la închisoare. A cheltuit fondurile pe mașini de lux și criptomonede

Milioanele Netflix destinate unui serial SF au ajuns în investiții personale

Potrivit procurorilor, Netflix i-ar fi oferit lui Carl Erik Rinsch aproximativ 55 de milioane de dolari pentru realizarea unui proiect de science-fiction, cunoscut inițial sub numele „White Horse”. Regizorul ar fi solicitat ulterior încă 11 milioane de dolari pentru a continua producția, însă acești bani nu ar fi fost folosiți pentru finalizarea serialului.

Anchetatorii au susținut că suma a fost transferată într-un cont personal, unde Rinsch a început să facă investiții riscante. O parte importantă din bani ar fi fost pierdută rapid, după ce regizorul a pariat pe diverse active, inclusiv criptomonede.

Procurorii au prezentat în instanță și lista unor cheltuieli considerate nejustificate, printre care mașini de lux marca Rolls-Royce și obiecte extrem de scumpe pentru locuință. În loc ca proiectul SF să ajungă pe ecrane, producția a rămas neterminată, iar Netflix nu a primit sezonul promis.

În timpul procesului desfășurat la New York, mai mulți reprezentanți ai companiei de streaming au fost chemați ca martori. Aceștia au declarat că acordul viza realizarea unui singur sezon al serialului, însă acesta nu a fost livrat niciodată.

Rinsch a ales să depună mărturie în propria apărare, o decizie rară în astfel de cazuri. Regizorul a susținut că a existat o neînțelegere și că el considera că banii puteau fi utilizați pentru continuarea proiectului în perioada pandemiei.

Un regizor de succes, implicat într-un scandal care i-a afectat cariera

Carl Erik Rinsch era cunoscut în industria cinematografică înainte de conflictul cu Netflix. Cel mai important proiect al său a fost „47 Ronin”, film lansat în 2013, cu un buget uriaș și cu Keanu Reeves în rol principal. Deși filmul nu a fost un succes critic, Rinsch rămăsese un nume asociat producțiilor spectaculoase și efectelor vizuale.

Situația sa s-a schimbat însă după colaborarea cu Netflix. Jurnaliști citați în presa americană au relatat că persoane apropiate regizorului au observat schimbări în comportamentul său după încheierea acordului cu platforma de streaming. Unele declarații atribuite apropiaților indicau idei tot mai neobișnuite exprimate de acesta, inclusiv convingeri legate de capacitatea de a anticipa fenomene naturale sau existența unor mecanisme ascunse asociate pandemiei.