Record mondial pentru o motocicletă electrică: 436,5 kilometri cu o singură încărcare. Performanța obținută cu o baterie de doar 19,2 kWh

Autonomia motocicletelor electrice continuă să fie unul dintre principalele argumente invocate de cei care preferă modelele convenționale. Bateriile ocupă spațiu, adaugă greutate, iar deplasările pe distanțe lungi pot necesita opriri frecvente pentru încărcare. Un nou record mondial demonstrează însă că eficiența energetică a motocicletelor electrice poate ajunge la niveluri spectaculoase atunci când condițiile de utilizare sunt optimizate.

Pilotul belgian Jelle Verstaen a parcurs 436,5 kilometri cu o motocicletă electrică Zero DS, folosind o singură încărcare a unui acumulator de 19,2 kWh. Performanța a fost recunoscută drept record Guinness pentru cea mai lungă călătorie efectuată cu o motocicletă electrică fără reîncărcare. Traseul a început în Alpii francezi și s-a încheiat aproape de Marea Mediterană, iar condițiile de deplasare au fost alese special pentru reducerea consumului energetic.