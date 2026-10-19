Record mondial pentru o motocicletă electrică: 436,5 kilometri cu o singură încărcare. Performanța obținută cu o baterie de doar 19,2 kWh
Autonomia motocicletelor electrice continuă să fie unul dintre principalele argumente invocate de cei care preferă modelele convenționale. Bateriile ocupă spațiu, adaugă greutate, iar deplasările pe distanțe lungi pot necesita opriri frecvente pentru încărcare. Un nou record mondial demonstrează însă că eficiența energetică a motocicletelor electrice poate ajunge la niveluri spectaculoase atunci când condițiile de utilizare sunt optimizate.
Pilotul belgian Jelle Verstaen a parcurs 436,5 kilometri cu o motocicletă electrică Zero DS, folosind o singură încărcare a unui acumulator de 19,2 kWh. Performanța a fost recunoscută drept record Guinness pentru cea mai lungă călătorie efectuată cu o motocicletă electrică fără reîncărcare. Traseul a început în Alpii francezi și s-a încheiat aproape de Marea Mediterană, iar condițiile de deplasare au fost alese special pentru reducerea consumului energetic.
Zero DS a depășit vechiul record mondial cu peste 125 de kilometri
Recordul anterior pentru o motocicletă electrică era de aproximativ 310,7 kilometri, performanță obținută cu un model Verge.
Noua realizare Zero Motorcycles a depășit această valoare cu aproximativ 125,8 kilometri, reprezentând o îmbunătățire de peste 40%.
Motocicleta utilizată a fost un Zero DS de serie, echipat cu bateria suplimentară opțională Power Tank. Capacitatea totală a acumulatorilor a ajuns astfel la 19,2 kWh.
Nu a fost utilizat un prototip construit exclusiv pentru stabilirea recordului și nici un vehicul cu o caroserie aerodinamică specială.
Traseul a pornit din regiunea Alpilor și a continuat prin Franța, către litoralul mediteranean. Echipa a ales o rută care permitea valorificarea eficienței sistemului electric și reducerea opririlor inutile.
Viteza medie urmărită a fost de aproximativ 52 km/h, considerabil mai mică decât vitezele obișnuite pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.
Această alegere a fost esențială deoarece rezistența aerodinamică crește rapid odată cu viteza, iar consumul energetic al unei motociclete poate deveni semnificativ mai mare la deplasarea cu 100-120 km/h.
Recordul a fost monitorizat prin GPS și verificat în cadrul procedurilor Guinness World Records. (Zero Motorcycles)
Ce înseamnă autonomia de 436,5 km și de ce nu poate fi obținută în orice condiții
Raportând capacitatea de 19,2 kWh la distanța parcursă, rezultă un consum mediu teoretic de aproximativ 4,4 kWh pentru 100 de kilometri.
Valoarea este remarcabilă și demonstrează avantajul energetic al unui vehicul cu două roți, care necesită mult mai puțină energie pentru deplasare decât un automobil.
Totuși, traseul a beneficiat de condiții favorabile din perspectiva diferenței de altitudine. Plecarea din Alpi și deplasarea către nivelul mării au permis utilizarea energiei potențiale gravitaționale și recuperarea unei părți din energie la decelerare.
Pilotul a menținut o viteză relativ redusă, iar o parte importantă a călătoriei s-a desfășurat noaptea, când traficul era mai puțin intens.
Aceste condiții au permis evitarea accelerărilor și frânărilor frecvente, contribuind la optimizarea consumului.
Performanța nu a fost obținută însă fără dificultăți. În ultimii aproximativ 100 de kilometri, motocicliștii au întâmpinat ploi puternice, care au complicat deplasarea.
În ultimele minute ale călătoriei, vântul lateral și precipitațiile au devenit și mai intense, dar motocicleta a continuat până la epuizarea energiei disponibile.
La experiment au participat trei motociclete Zero Motorcycles. Un model SR/S a parcurs 350 de kilometri, iar un DSR/X a ajuns la 384 de kilometri, ambele depășind recordul anterior.
Aceste rezultate arată că performanța Zero DS nu a fost un incident izolat, ci a făcut parte dintr-o demonstrație mai amplă a eficienței tehnologiilor companiei.
Pentru motocicliștii din România, recordul trebuie interpretat realist. O călătorie pe autostrada București-Constanța, la viteze ridicate, ar genera un consum semnificativ mai mare decât traseul utilizat pentru record.
De asemenea, temperaturile scăzute, vântul frontal, bagajele și transportul unui pasager suplimentar pot reduce autonomia.
În schimb, pentru deplasări urbane sau trasee turistice pe drumuri secundare, o motocicletă electrică eficientă poate oferi o experiență mai apropiată de cea a modelelor convenționale decât sugerează reputația actuală a tehnologiei.
Avantajele includ funcționarea silențioasă, disponibilitatea imediată a cuplului și costurile energetice relativ reduse.
Principalul obstacol rămâne infrastructura de încărcare adaptată motocicletelor, alături de prețurile de achiziție și de autonomia obținută în condiții obișnuite.
Recordul Zero Motorcycles nu demonstrează că motocicletele electrice pot parcurge peste 400 de kilometri la viteze de autostradă, ci că eficiența lor poate atinge valori impresionante atunci când tehnologia și stilul de conducere sunt valorificate corespunzător.