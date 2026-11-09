Reactorul 2 de la Cernavodă repornește după aproape trei luni. Ce înseamnă pentru facturile românilor și riscul de pene de curent

„Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Intrarea în funcțiune este estimată pentru marți, 10 noiembrie 2026”, a transmis instituția.

Anunțul vine după ce Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie, în urma verificărilor efectuate de specialiști.

Repornirea unui reactor nuclear nu presupune simpla apăsare a unui buton. Este vorba despre o succesiune de operațiuni tehnice, verificări și măsuri de siguranță, necesare înainte ca unitatea să poată furniza din nou electricitate în rețeaua națională.

Prin urmare, data de 10 noiembrie reprezintă termenul estimat pentru reluarea funcționării, nu o confirmare că reactorul produce deja energie la capacitate maximă.

De ce a fost oprită centrala de la Cernavodă

Problemele au început în vara anului 2026, când debitul redus al Dunării a afectat condițiile necesare funcționării centralei. Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat pe 13 august. Din acel moment, centrala nu a mai furnizat energie electrică în Sistemul Energetic Național.

Apa Dunării este esențială pentru răcirea instalațiilor. Atunci când nivelul fluviului scade prea mult, funcționarea reactoarelor poate fi limitată sau întreruptă pentru respectarea cerințelor de siguranță.

Sâmbătă, 7 noiembrie, directorul centralei, Romeo Urjan, declara că nivelul Dunării ajunsese la 2,08 metri, suficient pentru funcționarea Unității 1. Repornirea celui de-al doilea reactor necesita însă condiții suplimentare și o evaluare tehnică separată.

Ce înseamnă pentru România funcționarea ambelor reactoare

Centrala de la Cernavodă are două reactoare, fiecare cu o capacitate instalată de aproximativ 700 MW. Împreună, acestea pot furniza în jur de 1.400 MW, reprezentând, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția anuală de energie electrică a României.