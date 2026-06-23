Radarul e-SIGUR scoate la iveală un fenomen neașteptat. Zeci de șoferi au oferit aceeași explicație pentru greşelile din trafic

Cu toate acestea, o astfel de strategie nu conduce la evitarea sancțiunilor. Poliția Română precizează că imaginile captate de sistemul e-SIGUR permit verificări amănunțite, iar identificarea persoanei aflate la volan poate fi realizată cu un grad ridicat de precizie.

Mecanismul este unul complet automatizat. Radarul montat pe trepied înregistrează depășirile limitei legale de viteză, iar informațiile colectate sunt transmise către baza de date a sistemului e-SIGUR.

Ulterior, proprietarul vehiculului primește la domiciliu o notificare prin care este obligat să comunice identitatea persoanei care conducea mașina în momentul înregistrării abaterii.

Autoritățile susțin că simpla indicare a unei alte persoane nu este suficientă pentru a închide cazul, deoarece datele și imaginile sunt analizate pentru a se verifica dacă informațiile furnizate corespund realității.

„Inclusiv dacă proprietarul autovehiculului înregistrat este o persoană de sex masculin, iar acesta declară că la momentul înregistrării abaterii respective, autoturismul a fost condus de către o altă persoană tot de sex bărbătesc, în urma verificării, se poate identifica dacă persoana transmisă că ar fi condus autoturismul la momentul respectiv este una și aceeași cu cea din datele transmise”, a declarat Radu Gâtan, director adjunct al Direcției Rutiere, potrivit Observator News.

Riscul poate deveni mai mare decât o simplă amendă

Specialiștii în domeniul juridic atrag atenția că transmiterea unor informații care nu corespund realității poate crea probleme mult mai serioase decât sancțiunea inițială pentru depășirea vitezei.

Avocatul Cătălin Crăciunescu avertizează că o astfel de decizie poate avea consecințe importante pentru toate persoanele implicate în declarațiile făcute către autorități.

„În loc de o amendă simplă te trezești cu ditamai dosarul penal și trebuie să mergi să dai cu subsemnatul și tu și soția și alte persoane dacă sunt folosite”, a explicat avocatul Cătălin Crăciunescu.

Astfel, încercarea de a evita răspunderea pentru o contravenție poate genera situații mult mai complicate decât sancțiunea primită pentru nerespectarea limitei legale de viteză.