Radarul e-SIGUR scoate la iveală un fenomen neașteptat. Zeci de șoferi au oferit aceeași explicație pentru greşelile din trafic
Sistemul e-SIGUR continuă să identifice mii de abateri de la regimul rutier, însă odată cu numărul mare de sancțiuni a apărut și un fenomen care a atras atenția autorităților. Tot mai mulți proprietari de autoturisme surprinși depășind limita legală de viteză oferă aceeași explicație atunci când sunt solicitați să spună cine conducea mașina în momentul comiterii contravenției.
Cum funcționează verificările realizate prin e-SIGUR
Datele oficiale arată că, de la începutul acestui an, 32 de șoferi au declarat că nu ei se aflau la volan atunci când au fost înregistrați de radar, ci soțiile lor. Explicația a fost invocată în mod repetat de conducători auto care au încercat astfel să se distanțeze de abaterile surprinse de sistemul automat de monitorizare a traficului.
Cu toate acestea, o astfel de strategie nu conduce la evitarea sancțiunilor. Poliția Română precizează că imaginile captate de sistemul e-SIGUR permit verificări amănunțite, iar identificarea persoanei aflate la volan poate fi realizată cu un grad ridicat de precizie.
Mecanismul este unul complet automatizat. Radarul montat pe trepied înregistrează depășirile limitei legale de viteză, iar informațiile colectate sunt transmise către baza de date a sistemului e-SIGUR.
Ulterior, proprietarul vehiculului primește la domiciliu o notificare prin care este obligat să comunice identitatea persoanei care conducea mașina în momentul înregistrării abaterii.
Autoritățile susțin că simpla indicare a unei alte persoane nu este suficientă pentru a închide cazul, deoarece datele și imaginile sunt analizate pentru a se verifica dacă informațiile furnizate corespund realității.
„Inclusiv dacă proprietarul autovehiculului înregistrat este o persoană de sex masculin, iar acesta declară că la momentul înregistrării abaterii respective, autoturismul a fost condus de către o altă persoană tot de sex bărbătesc, în urma verificării, se poate identifica dacă persoana transmisă că ar fi condus autoturismul la momentul respectiv este una și aceeași cu cea din datele transmise”, a declarat Radu Gâtan, director adjunct al Direcției Rutiere, potrivit Observator News.
Riscul poate deveni mai mare decât o simplă amendă
Specialiștii în domeniul juridic atrag atenția că transmiterea unor informații care nu corespund realității poate crea probleme mult mai serioase decât sancțiunea inițială pentru depășirea vitezei.
Avocatul Cătălin Crăciunescu avertizează că o astfel de decizie poate avea consecințe importante pentru toate persoanele implicate în declarațiile făcute către autorități.
„În loc de o amendă simplă te trezești cu ditamai dosarul penal și trebuie să mergi să dai cu subsemnatul și tu și soția și alte persoane dacă sunt folosite”, a explicat avocatul Cătălin Crăciunescu.
Astfel, încercarea de a evita răspunderea pentru o contravenție poate genera situații mult mai complicate decât sancțiunea primită pentru nerespectarea limitei legale de viteză.
Peste 51.000 de depășiri ale vitezei, înregistrate de la începutul anului
Statisticile oficiale arată amploarea activității sistemului e-SIGUR. De la începutul anului au fost înregistrate aproximativ 51.000 de cazuri de depășire a limitei de viteză.
Cele mai multe dintre acestea au reprezentat depășiri de mai puțin de 20 km/h peste limita admisă. Totuși, au existat și situații mult mai grave.
Potrivit datelor prezentate de autorități, 120 de șoferi au fost surprinși circulând cu peste 50 km/h peste limita legală. În alte cinci cazuri, viteza înregistrată a depășit cu mai mult de 70 km/h limita permisă.