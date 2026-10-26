Quality Jobs Act și managerul algoritmic: va putea un angajat contesta o decizie luată automat?
Un angajat află că nu mai este eligibil pentru un bonus, altul primește mai puține ture, iar un candidat este respins înainte să vorbească vreodată cu un recrutor. În explicația oferită de companie apare aceeași formulă: sistemul a calculat, platforma a recomandat, algoritmul a identificat o problemă. Pentru persoana afectată, diferența dintre o recomandare tehnică și o decizie reală devine aproape imposibil de observat, mai ales când nimeni nu pare dispus să explice criteriile folosite.
Acesta este contextul în care Europa pregătește Quality Jobs Act, o inițiativă care include managementul algoritmic și utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă. La 26 octombrie 2026, Comisia Europeană prezintă în continuare propunerea legislativă ca fiind programată pentru finalul anului. Prin urmare, nu discutăm despre o lege deja aplicabilă care ar fi introdus, peste noapte, o procedură identică în toate companiile europene.
Întrebarea din titlu are însă și un răspuns care precedă această inițiativă: în anumite situații, există deja drepturi privind deciziile automatizate, accesul la informații și contestarea măsurilor angajatorului. Dificultatea este să stabilești ce fel de decizie ai în față, cât de mult a intervenit un om și ce instrument juridic se potrivește situației concrete.
Ce încearcă să schimbe Quality Jobs Act în relația dintre angajat și software
Managementul algoritmic nu presupune neapărat un robot care îți trimite mesaje sau un chatbot prezentat drept șef. El poate apărea într-o aplicație care repartizează sarcini, stabilește programul, ordonează candidații ori transformă activitatea zilnică într-un scor. Unele sisteme folosesc AI, altele funcționează cu reguli și formule mai simple. Efectul asupra muncii poate fi semnificativ în ambele cazuri.
Problema începe atunci când criteriile de evaluare devin invizibile. Un scor pare precis deoarece are două zecimale, dar poate combina informații incomplete sau indicatori nepotriviți. Numărul de solicitări închise nu spune singur cât de dificil a fost fiecare caz, iar timpul dintre două răspunsuri nu explică dacă angajatul a verificat o informație importantă înainte să răspundă clientului.
A doua etapă a consultării Comisiei privind Quality Jobs Act s-a desfășurat între 20 iulie și 28 septembrie 2026. Printre direcțiile anunțate se află transparența deciziilor automate, controlul uman și protejarea angajaților împotriva monitorizării excesive. Aceste direcții indică problema urmărită de inițiativă, fără să permită anticiparea fiecărui drept sau termen din viitorul text final.
Separat, Parlamentul European a cerut, în rezoluția din decembrie 2025 privind digitalizarea și managementul algoritmic, garanții mai puternice pentru lucrători. O asemenea rezoluție exprimă o poziție politică și o solicitare adresată Comisiei; nu trebuie confundată cu adoptarea unei obligații direct aplicabile tuturor angajatorilor.
Pentru o companie din România, schimbarea relevantă ar fi trecerea de la explicația generică despre eficiență la documentarea concretă a modului în care software-ul influențează oamenii. Cine a ales indicatorii, cine verifică erorile și cine poate modifica rezultatul sunt întrebări de organizare, înainte să devină întrebări despre tehnologie.
Mai există o diferență între folosirea datelor pentru organizarea activității și folosirea lor pentru judecarea unei persoane. Același istoric al solicitărilor poate ajuta la dimensionarea echipei, dar poate deveni problematic dacă este transformat, fără context, într-un clasament individual. Scopul declarat la introducerea aplicației trebuie comparat cu utilizarea sa efectivă, inclusiv după actualizări sau schimbarea furnizorului.
Ce drepturi există deja când decizia este luată exclusiv automat
Articolul 22 din GDPR stabilește, în principiu, dreptul unei persoane de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv creare de profiluri, dacă aceasta produce efecte juridice sau o afectează semnificativ în mod similar. Există excepții și condiții, iar simpla folosire a unui program într-un proces nu activează automat această regulă.
Diferența contează. Un instrument care sortează documente pentru un specialist nu este echivalent cu un sistem care respinge automat un candidat sau declanșează o consecință importantă fără o examinare reală. Trebuie analizat procesul efectiv, nu doar faptul că în ultima etapă apare numele unui manager.
În cazurile prevăzute de GDPR în care decizia exclusiv automată se bazează pe necesitatea contractuală sau pe consimțământ explicit, garanțiile includ cel puțin intervenția umană, exprimarea punctului de vedere și contestarea deciziei. Consimțământul într-o relație de muncă trebuie privit cu atenție, deoarece dezechilibrul dintre părți poate afecta libertatea reală a alegerii.
Explicația trebuie, la rândul ei, să fie inteligibilă. În cauza Dun & Bradstreet Austria, soluționată la 27 februarie 2025, Curtea de Justiție a UE a arătat că persoana trebuie să poată înțelege cum au fost folosite datele sale într-o decizie automată. Cazul privea evaluarea bonității, nu un litigiu de muncă, dar clarifică sensul transparenței în aplicarea GDPR.
Un fișier cu formule sau afirmația că metoda este secret comercial nu rezolvă singure problema. Curtea a explicat că furnizarea algoritmului nu reprezintă neapărat o explicație suficient de clară, iar interesele legate de secrete comerciale trebuie puse în balanță de autoritatea ori instanța competentă. Dreptul de a înțelege rezultatul nu înseamnă automat acces nelimitat la întregul cod sursă.
Un om care confirmă mecanic rezultatul nu oferă neapărat control real
Imaginează-ți o firmă de suport în care platforma recomandă reducerea bonusului pentru un angajat, deoarece acesta a rezolvat mai puține solicitări. Managerul primește o listă lungă, apasă o singură dată confirmarea și nu vede că persoana respectivă a primit cazurile cele mai dificile. Exemplul este ipotetic, dar arată cât de ușor poate deveni intervenția umană o simplă formalitate.
Controlul util presupune acces la context, timp pentru verificare și autoritatea de a schimba rezultatul. Dacă persoana care verifică nu poate vedea informațiile relevante sau este penalizată când contrazice sistemul, prezența sa în flux oferă puține garanții practice. O semnătură la final nu explică singură calitatea examinării.
Companiile trebuie să privească și indicatorii pe care îi optimizează. Dacă un sistem recompensează închiderea rapidă a cazurilor, poate încuraja răspunsuri superficiale. Dacă penalizează orice abatere de la durata medie, poate trata verificarea atentă drept lipsă de productivitate. Problema poate exista chiar dacă datele au fost copiate corect și calculele nu conțin erori.
AI Act adaugă un cadru distinct pentru anumite utilizări cu risc ridicat în domeniul ocupării. Totuși, calendarul actualizat publicat de Comisie stabilește aplicarea regulilor pentru sistemele din anexa III, inclusiv cele relevante pentru ocupare, de la 2 decembrie 2027. Nu este corect să fie prezentate ca integral aplicabile din august 2026.
Acest termen nu suspendă GDPR, regulile împotriva discriminării sau obligațiile angajatorului din legislația muncii. Fiecare cadru răspunde altor întrebări: cum sunt prelucrate datele, dacă tratamentul este discriminatoriu, cum este justificată măsura și ce cerințe trebuie să respecte sistemul tehnic. Ele se pot suprapune fără să devină interschimbabile.
În practică, o procedură internă credibilă ar trebui să permită corectarea datelor și reanalizarea efectului lor. Dacă angajatul dovedește că platforma i-a atribuit greșit o absență, modificarea înregistrării trebuie urmărită și în scorurile ori deciziile construite ulterior pe acea informație. Altfel, eroarea continuă să circule sub o formă nouă.
Contează și felul în care sunt analizate contestațiile repetate. Zece reclamații asemănătoare pot indica o regulă defectuoasă, nu zece angajați care refuză evaluarea. Dacă fiecare caz este închis separat, compania poate rata problema comună și poate continua să distribuie aceleași consecințe. Revizuirea procesului trebuie să poată schimba regula pentru viitor, pe lângă corectarea rezultatului individual.
Cum contești o măsură fără să te pierzi între HR, IT și furnizor
Dacă ești afectat de o decizie, pornește de la consecința concretă: bonus redus, program schimbat, evaluare negativă sau sancțiune. Păstrează comunicările primite și identifică diferența dintre datele înregistrate și situația reală. O solicitare precisă, legată de un rezultat verificabil, este mai ușor de analizat decât o obiecție generală față de inteligența artificială.
Cere să ți se explice ce rol a avut sistemul și cine a examinat rezultatul. Poți solicita informații despre datele tale folosite în evaluare și, după caz, rectificarea celor inexacte. Drepturile privind accesul la date nu se confundă însă cu un drept general de a primi orice document intern sau informații despre alți angajați.
Pentru partea de protecție a datelor, punctele de contact pot include responsabilul cu protecția datelor, dacă există, și ANSPDCP. Pentru un conflict de muncă, pot conta reprezentanții salariaților, sindicatul, Inspecția Muncii sau instanța, în funcție de natura problemei. Faptul că există software în proces nu transformă orice litigiu într-o plângere exclusiv despre GDPR.
Dacă ai primit o sancțiune disciplinară, nu presupune că discuția informală cu furnizorul aplicației înlocuiește procedurile de contestare. Codul muncii reglementează forma și conținutul deciziei disciplinare, inclusiv prezentarea faptei și a motivelor relevante. Termenele trebuie verificate pentru actul concret primit, fără a aștepta rezolvarea tuturor întrebărilor tehnice.
Pentru angajator, răspunsul util nu este transferarea conversației către compania care vinde platforma. Furnizorul poate explica funcționarea produsului, însă organizația care îl folosește trebuie să poată descrie propria politică de evaluare și intervențiile făcute asupra rezultatului. Alegerea unui produs comercial nu elimină nevoia de justificare managerială.
O evidență coerentă a versiunii aplicației și a criteriilor folosite ajută ambele părți. Fără ea, o evaluare făcută în septembrie poate fi explicată prin regulile modificate în octombrie, iar discuția pornește de la premise diferite. Trasabilitatea înseamnă să poți reconstrui ce s-a întâmplat atunci, nu doar să demonstrezi cum funcționează platforma astăzi.
La achiziția unui asemenea instrument, posibilitatea de a investiga un rezultat merită discutată înaintea incidentului. Dacă explicațiile depind de exporturi pe care nimeni nu le poate obține sau de intervenția unui furnizor indisponibil, procedura de contestare pornește cu un obstacol. Accesibilitatea verificării este o condiție practică a folosirii responsabile.
Quality Jobs Act poate clarifica și consolida protecțiile, dar miza depășește existența unui nou formular de reclamație. Un angajat are nevoie de o explicație pe care o poate înțelege și de o persoană capabilă să reanalizeze cazul. Iar o companie care folosește algoritmi pentru a conduce oameni trebuie să poată demonstra că judecata profesională încă are unde să intervină.