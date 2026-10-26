Quality Jobs Act și managerul algoritmic: va putea un angajat contesta o decizie luată automat?

Întrebarea din titlu are însă și un răspuns care precedă această inițiativă: în anumite situații, există deja drepturi privind deciziile automatizate, accesul la informații și contestarea măsurilor angajatorului. Dificultatea este să stabilești ce fel de decizie ai în față, cât de mult a intervenit un om și ce instrument juridic se potrivește situației concrete.

Ce încearcă să schimbe Quality Jobs Act în relația dintre angajat și software

Managementul algoritmic nu presupune neapărat un robot care îți trimite mesaje sau un chatbot prezentat drept șef. El poate apărea într-o aplicație care repartizează sarcini, stabilește programul, ordonează candidații ori transformă activitatea zilnică într-un scor. Unele sisteme folosesc AI, altele funcționează cu reguli și formule mai simple. Efectul asupra muncii poate fi semnificativ în ambele cazuri.

Problema începe atunci când criteriile de evaluare devin invizibile. Un scor pare precis deoarece are două zecimale, dar poate combina informații incomplete sau indicatori nepotriviți. Numărul de solicitări închise nu spune singur cât de dificil a fost fiecare caz, iar timpul dintre două răspunsuri nu explică dacă angajatul a verificat o informație importantă înainte să răspundă clientului.

A doua etapă a consultării Comisiei privind Quality Jobs Act s-a desfășurat între 20 iulie și 28 septembrie 2026. Printre direcțiile anunțate se află transparența deciziilor automate, controlul uman și protejarea angajaților împotriva monitorizării excesive. Aceste direcții indică problema urmărită de inițiativă, fără să permită anticiparea fiecărui drept sau termen din viitorul text final.

Separat, Parlamentul European a cerut, în rezoluția din decembrie 2025 privind digitalizarea și managementul algoritmic, garanții mai puternice pentru lucrători. O asemenea rezoluție exprimă o poziție politică și o solicitare adresată Comisiei; nu trebuie confundată cu adoptarea unei obligații direct aplicabile tuturor angajatorilor.

Pentru o companie din România, schimbarea relevantă ar fi trecerea de la explicația generică despre eficiență la documentarea concretă a modului în care software-ul influențează oamenii. Cine a ales indicatorii, cine verifică erorile și cine poate modifica rezultatul sunt întrebări de organizare, înainte să devină întrebări despre tehnologie.

Mai există o diferență între folosirea datelor pentru organizarea activității și folosirea lor pentru judecarea unei persoane. Același istoric al solicitărilor poate ajuta la dimensionarea echipei, dar poate deveni problematic dacă este transformat, fără context, într-un clasament individual. Scopul declarat la introducerea aplicației trebuie comparat cu utilizarea sa efectivă, inclusiv după actualizări sau schimbarea furnizorului.