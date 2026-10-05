Cum ajunge un document să fie tratat ca o comandă

Prompt injection apare când un text introdus în interacțiunea cu modelul reușește să îi modifice comportamentul într-un mod nedorit. Varianta indirectă presupune că instrucțiunea vine dintr-o sursă pe care agentul o consultă în timpul unei sarcini legitime. Angajatul cere analiza unui contract, iar contractul încearcă să dicteze cum trebuie făcută analiza sau ce alte operațiuni trebuie executate. Persoana care a formulat cererea inițială poate să nu observe deloc intervenția.

Un scenariu ipotetic arată de ce această diferență contează. Un agent din departamentul de achiziții compară ofertele primite de la mai mulți furnizori. Într-un document, atacatorul introduce un pasaj care pretinde că, pentru verificarea compatibilității, trebuie consultate și centralizate contractele existente. Agentul ar putea interpreta pasajul drept o etapă necesară a sarcinii, deși autorul ofertei nu are nicio autoritate asupra documentelor interne ale companiei.

Instrucțiunile nu trebuie să fie spectaculoase sau evidente. Pot fi ascunse în text cu contrast redus, în comentarii sau în alte elemente pe care procesul de extragere le trimite modelului. Uneori sunt vizibile și par o simplă notă administrativă. Contează ce conținut ajunge efectiv în contextul AI, nu doar ce vede omul în pagina deschisă pe ecran. Un fișier aparent banal poate avea reprezentări diferite pentru cititor și pentru aplicația care îl procesează.

Nici documentele interne nu sunt automat sigure. Un material extern poate fi copiat într-o bază de cunoștințe, iar un cont compromis poate modifica o pagină folosită ulterior de agent. Locul în care este păstrat textul nu dovedește că fiecare propoziție din el reprezintă o instrucțiune autorizată. Proveniența, drepturile autorului și scopul pentru care informația este consultată rămân relevante chiar după mutarea fișierului în infrastructura companiei.

Modelul nu se comportă ca un program care acceptă comenzi numai într-un câmp dedicat. El interpretează limbajul, relațiile dintre mesaje și contextul sarcinii. Această flexibilitate îi permite să înțeleagă documente eterogene, dar poate fi exploatată prin conținut care imită o regulă, un mesaj al administratorului sau o explicație necesară continuării lucrului. NCSC, autoritatea britanică de securitate cibernetică, avertizează că analogia cu vulnerabilitățile SQL injection poate produce o falsă încredere în soluții de filtrare.

Din acest motiv, eliminarea unei expresii precum „ignoră instrucțiunile anterioare” nu rezolvă întreaga problemă. Un atac poate evita formula și poate convinge agentul că o operațiune nepotrivită servește chiar obiectivului legitim. Un document poate invoca o verificare obligatorie, o urgență sau o eroare de proces. În aceste situații, dificultatea este evaluarea autorității textului și a acțiunii cerute, nu identificarea unui cuvânt interzis.

Riscul poate apărea și când agentul reia o sarcină mai veche. O notă generată anterior poate păstra o recomandare contaminată, iar o etapă ulterioară o poate trata drept concluzie deja verificată. Dacă proiectezi un flux cu mai multe etape, păstrează legătura dintre informație și sursa ei. Trecerea printr-un rezumat automat nu trebuie să transforme conținutul unui furnizor într-o regulă internă sau într-o aprobare pentru o acțiune nouă.