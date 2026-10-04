De ce ajung românii să plătească în plus pentru servicii medicale, deși sunt asigurați. Ce arată un studiu ASE

Cât plătesc românii din propriul buzunar

Cheltuielile curente totale cu sănătatea au ajuns în 2025 la aproximativ 127,98 miliarde de lei, în creștere cu 29% față de nivelul din 2023, potrivit datelor prezentate în studiu. Pentru prima dată, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate reprezintă mai mult de jumătate din finanțarea totală.

Cu toate acestea, povara financiară suportată direct de populație rămâne ridicată. Aproape 28% din cheltuielile cu sănătatea provin din surse private, iar plățile făcute direct de pacienți reprezintă a doua sursă de finanțare a sistemului după CASS. Cele mai importante astfel de cheltuieli sunt legate de medicamente și servicii ambulatorii, inclusiv de stomatologie.

Mai mult, aproximativ 94% din finanțarea privată provine din plățile directe ale pacienților. Abonamentele și asigurările private de sănătate sunt în creștere, însă au încă o pondere redusă în finanțarea totală a sistemului.

De ce tariful CNAS nu este întotdeauna suficient

Problema devine mai ușor de înțeles în cazul serviciilor spitalicești. Studiul ASE arată că tarifele pe care CNAS le decontează nu reflectă integral costul real al îngrijirii unui pacient. Situația apare atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Diferența este însă modul în care sunt acoperite sumele lipsă. Spitalele publice beneficiază și de alte mecanisme de finanțare, inclusiv de transferuri pentru influențele salariale. Furnizorii privați nu au acces la aceleași mecanisme, iar studiul arată că acest lucru explică, cel puțin parțial, de ce pacientului i se poate solicita o contribuție personală pentru diferența dintre tariful decontat de CNAS și costul serviciului medical.

Datele sunt relevante și prin dimensiunea sumelor. În 2025, transferurile din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate destinate influențelor salariale din spitalele publice au ajuns la aproximativ 16,9 miliarde de lei. În același timp, pentru serviciile medicale furnizate de spitalele publice au fost decontate aproximativ 14,87 miliarde de lei.

Spitalele și medicamentele absorb cea mai mare parte a banilor

O altă concluzie importantă privește modul în care sunt împărțite resursele sistemului. Aproape 80% dintre acestea ajung către spitale și medicamente, în timp ce serviciile ambulatorii beneficiază de aproximativ 20%. Deși finanțarea ambulatoriului a crescut într-un ritm mai rapid, sistemul medical românesc rămâne orientat în principal spre tratarea bolii și mai puțin spre prevenție.