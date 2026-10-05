Ce se întâmplă când elevii își fac temele cu AI. Problemele observate la teste și examene
Un elev din Pennsylvania spune că a început să se descurce mai greu la teste după ce a folosit inteligența artificială pentru a-și rezolva temele. Cazul său apare într-un reportaj Wall Street Journal despre accesul elevilor la instrumentele Google, în care profesori și părinți descriu dificultăți apărute atunci când răspunsurile generate de AI înlocuiesc munca individuală.
Temele terminate rapid, dar dificultăți la teste
Richard Scott a început să folosească funcțiile AI din căutarea Google pentru problemele de algebră. Avea acces la ele de pe laptopul primit de la școală, iar răspunsurile veneau aproape imediat.
Ulterior, a folosit aceeași metodă și pentru alte sarcini, de la identificarea părților unui vulcan până la redactarea unui eseu despre Edgar Allan Poe. Notele sale au început să scadă până la sfârșitul anului școlar, inclusiv la matematică, unde anterior se descurca bine.
„Am început să gândesc tot mai greu”, spune adolescentul. „Când eram la un test și nu puteam folosi AI-ul, îmi era greu să gândesc.”
O experiență asemănătoare este descrisă de Kaitlyn Ruano, profesoară de Istoria Artei în Miami. După primirea rezultatelor examenelor, aceasta a constatat că inclusiv elevi cu note bune la clasă nu reușiseră să promoveze.
„Au venit la mine și mi-au spus: Doamnă, habar nu aveam ce era jumătate din materie, nu o să vă mint. Am folosit AI tot anul”, povestește profesoara, potrivit aceleiași surse.
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Profesorii și părinții semnalează dependența de răspunsurile automate
Reportajul Wall Street Journal urmărește felul în care instrumentele Google au ajuns în activitatea școlară. Relatarea include experiențe ale elevilor, părinților și profesorilor, precum și îngrijorări privind folosirea excesivă a chatboților.
Unele dintre persoanele intervievate descriu copii care caută la AI nu doar rezolvări pentru teme, ci și validare sau sprijin emoțional. Aceste relatări privesc și alte instrumente, inclusiv ChatGPT, nu exclusiv produsele Google.
Mikel Rodriguez, fost cercetător Google, critică amploarea introducerii tehnologiei în viața copiilor.
„Facem acest experiment pe o întreagă generație în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă, fără un grup de control”, afirmă acesta.
Hamsa Bastani, profesoară la Wharton School a Universității din Pennsylvania, descrie alegerea pe care o face elevul când întâlnește o problemă dificilă.
„Există permanent alegerea între a face lucrul ușor și a face lucrul greu. Pentru copii, situația este și mai complicată”, spune ea.
Ce arată datele PISA despre folosirea AI la școală
Datele publicate de OCDE în raportul PISA 2025 indică o asociere între utilizarea AI pentru anumite sarcini școlare și rezultate mai slabe la științe. Sunt vizate activități precum rezumarea textelor, redactarea sau documentarea.
În aceste situații, elevii care nu folosesc AI au obținut, în medie, scoruri cu aproximativ 20 de puncte mai mari decât cei care îl folosesc. OCDE compară această diferență cu progresul mediu corespunzător unui an de școlarizare.
Rezultatul descrie o diferență între grupuri de elevi. El nu demonstrează, singur, că utilizarea inteligenței artificiale a provocat scăderea performanței și nici că toate formele de folosire a acesteia au același efect.
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Google susține învățarea ghidată, nu doar obținerea răspunsului
Google afirmă că instrumentele sale pot sprijini învățarea atunci când sunt folosite împreună cu profesorii.
„Profesorii din întreaga lume folosesc tehnologia noastră în fiecare zi pentru că rezolvă probleme reale din clasă și contribuie la îmbunătățirea rezultatelor la învățătură”, este răspunsul companiei.
În prezentarea oficială a funcției Guided Learning din Gemini, compania descrie un sistem care oferă explicații treptate și întrebări pentru verificarea înțelegerii. Acesta poate include imagini, diagrame, videoclipuri și teste interactive. blog.google
Google spune că funcția a fost dezvoltată împreună cu profesori și specialiști în învățare. Obiectivul declarat este ca elevul să participe la rezolvarea problemei și să își construiască înțelegerea, în loc să preia doar rezultatul final.