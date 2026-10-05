Ce se întâmplă când elevii își fac temele cu AI. Problemele observate la teste și examene

Ulterior, a folosit aceeași metodă și pentru alte sarcini, de la identificarea părților unui vulcan până la redactarea unui eseu despre Edgar Allan Poe. Notele sale au început să scadă până la sfârșitul anului școlar, inclusiv la matematică, unde anterior se descurca bine.

„Am început să gândesc tot mai greu”, spune adolescentul. „Când eram la un test și nu puteam folosi AI-ul, îmi era greu să gândesc.”

O experiență asemănătoare este descrisă de Kaitlyn Ruano, profesoară de Istoria Artei în Miami. După primirea rezultatelor examenelor, aceasta a constatat că inclusiv elevi cu note bune la clasă nu reușiseră să promoveze.

„Au venit la mine și mi-au spus: Doamnă, habar nu aveam ce era jumătate din materie, nu o să vă mint. Am folosit AI tot anul”, povestește profesoara, potrivit aceleiași surse.

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Profesorii și părinții semnalează dependența de răspunsurile automate

Reportajul Wall Street Journal urmărește felul în care instrumentele Google au ajuns în activitatea școlară. Relatarea include experiențe ale elevilor, părinților și profesorilor, precum și îngrijorări privind folosirea excesivă a chatboților.

Unele dintre persoanele intervievate descriu copii care caută la AI nu doar rezolvări pentru teme, ci și validare sau sprijin emoțional. Aceste relatări privesc și alte instrumente, inclusiv ChatGPT, nu exclusiv produsele Google.

Mikel Rodriguez, fost cercetător Google, critică amploarea introducerii tehnologiei în viața copiilor.

„Facem acest experiment pe o întreagă generație în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă, fără un grup de control”, afirmă acesta.

Hamsa Bastani, profesoară la Wharton School a Universității din Pennsylvania, descrie alegerea pe care o face elevul când întâlnește o problemă dificilă.