Claude Opus 5.5 a declanșat un nou haos în gaming. Mod-urile făcute rapid cu AI combină Skyrim cu Tarkov și Spider-Man cu Batman, iar creatorii sunt furioși

De la Skyrim cu arme din Tarkov la Spider-Man în Gotham

Printre exemplele devenite virale se află un proiect numit neoficial „Escape from Skyrim”, care adaugă în RPG-ul Bethesda arme, elemente de interfață și mecanici inspirate din „Escape from Tarkov”. Un alt creator a transformat o versiune de „Nazi Zombies” din „Call of Duty: World at War” astfel încât personajele și interfața să semene cu „World of Warcraft”.

Poate cea mai spectaculoasă combinație este însă cea care folosește „Marvel’s Spider-Man” și recreează în el Gotham din „Batman: Arkham City”, permițându-i lui Spider-Man să se deplaseze printre clădirile asociate universului DC. Nu este vorba neapărat despre proiecte finisate sau stabile, ci mai ales despre demonstrații tehnice produse suficient de rapid încât să genereze vizualizări pe X și YouTube.

Conceptul se înscrie în fenomenul mai larg de „vibe coding”, în care utilizatorul descrie ce vrea să obțină, iar AI-ul generează mare parte din cod. În gaming, tehnologia începe deja să permită inclusiv persoanelor fără experiență avansată să construiască prototipuri. Playtech a discutat anterior despre această schimbare într-un interviu despre modul în care AI-ul poate fi folosit pentru crearea jocurilor fără cunoștințe tradiționale de programare.

Creatorii tradiționali de moduri vorbesc despre o „fabrică de AI slop”

Nu toată lumea este impresionată. Mai mulți modderi cu experiență susțin că viralitatea acestor proiecte riscă să transforme o comunitate construită în jurul creativității și al muncii tehnice într-o cursă pentru producerea cât mai rapidă a unor combinații bizare care generează clickuri.

Un creator cunoscut sub numele kran27_, care spune că folosește el însuși inteligența artificială pentru dezvoltarea unor moduri, a criticat dur trendul și l-a descris drept lipsit de creativitate. Un alt modder, discountmodder, a mers și mai departe, spunând că, dacă aceasta va deveni direcția permanentă a comunității, proiectul la care lucrează acum ar putea fi ultimul său, pentru că nu vrea să facă parte dintr-o „fabrică de AI slop”.

Nemulțumirea nu este îndreptată neapărat împotriva folosirii AI în sine. O parte dintre creatorii care critică fenomenul utilizează modele generative pentru a-i ajuta cu programarea. Diferența pe care aceștia o invocă este între folosirea AI drept unealtă într-un proiect creativ și generarea în masă a unor mashup-uri construite aproape exclusiv pentru viralitate.

Claude Opus 5.5 poate construi jocuri, dar rezultatele sunt încă departe de perfecțiune

Un experiment realizat de Brendan Jowett arată cât de mult au progresat modelele de generare de cod. Acesta a pus Claude Opus 5.5 și GPT-6 Astra să construiască cinci tipuri diferite de jocuri pornind de la câte un singur prompt, inclusiv un platformer 2D, un joc de curse, o luptă spațială și un shooter first-person. Modelele au generat inclusiv asset-uri 3D cu Blender.