Bucureștiul se aprinde în weekendul 9–11 octombrie 2026: festivaluri, concerte, maraton și spectacole pentru copii

Bucureștiul intră în al doilea weekend din octombrie cu un program care te poate ține departe de casă de dimineața până târziu în noapte. Între 9 și 11 octombrie 2026, Capitala găzduiește unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri de lumină ale anului, un maraton care ocupă străzile centrale, un festival dedicat vinului, spectacole pentru copii și mai multe concerte importante.

Oferta este suficient de diversă încât să poți alege între o plimbare gratuită pe Calea Victoriei, o zi dedicată degustărilor, un spectacol cu cei mici sau o seară de muzică live. Dacă ai în plan să ajungi în centrul orașului, merită însă să ții cont și de Bucharest Marathon, care se desfășoară sâmbătă și duminică și poate aduce modificări de trafic în zonele traversate de curse.

Spotlight transformă Calea Victoriei timp de trei seri

Unul dintre cele mai importante evenimente ale weekendului este Spotlight – International Light Art Festival, care revine între 9 și 11 octombrie cu ediția aniversară cu numărul 10. Tema din 2026 este „PLAYGROUND”, iar programul include 19 instalații de artă luminoasă și proiecții video mapping.

Șase clădiri emblematice sunt incluse în programul de video mapping: Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Hotelul Novotel, Cercul Militar Național, Corinthia Grand Hotel du Boulevard și Muzeul Național de Artă al României. Traseul principal se desfășoară pe Calea Victoriei, între zona Radisson Blu și intersecția cu Splaiul Independenței, iar experiențe suplimentare sunt pregătite la ARCUB – Hanul Gabroveni și în spațiile unor parteneri ai festivalului.

Accesul la Spotlight este gratuit. Vineri, 9 octombrie, instalațiile pot fi văzute între orele 21:00 și 23:00, iar sâmbătă și duminică programul este 19:00–23:00.

Dacă vrei să vezi cât mai multe dintre instalații, rezervă-ți suficient timp pentru a parcurge traseul pe jos. Sâmbătă și duminică poți ajunge mai devreme în centru, iar după ora 19:00 să continui seara pe traseul Spotlight.

Maratonul București și RO-WINE ocupă weekendul

Pe 10 și 11 octombrie se desfășoară ediția a 19-a a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon. Programul include maratonul de 42,195 kilometri, semimaratonul, cursa individuală de 10 kilometri, ștafeta și Fun Race de 2,5 kilometri.

Sâmbătă sunt programate cursa de 10 kilometri și Fun Race, în timp ce duminică are loc partea principală a competiției, cu maratonul, semimaratonul și ștafeta. Piața Constituției și bulevardele centrale devin astfel unele dintre cele mai aglomerate zone ale orașului în weekend. Dacă nu participi la competiție, dar ai drum prin centru, verifică înainte eventualele restricții de circulație anunțate pentru curse.

Tot între 9 și 11 octombrie are loc ediția de toamnă RO-WINE – The International Wine Festival of Romania, la Fratelli Studios. Vineri, 9 octombrie, programul este 14:00–20:00, ziua fiind dedicată în principal profesioniștilor din industria HoReCa.

Pentru publicul larg, principalele zile sunt sâmbătă și duminică, când festivalul este deschis între orele 12:00 și 20:00, cu ultimul acces la ora 19:00. Evenimentul aduce la un loc producători de vin, importatori, distribuitori și specialiști din domeniu, alături de degustări, masterclass-uri și experiențe gastronomice.

Festival de teatru pentru copii la Teatrul Ion Creangă

Dacă vrei o activitate pentru cei mici, Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „100, 1.000, 1.000.000 de povești” are loc între 8 și 11 octombrie la Sala Mare a Teatrului Ion Creangă, din Piața Amzei. Ediția din 2026 aduce spectacole din România, Spania, Italia și Lituania și include producții pentru categorii de vârstă foarte diferite.

Vineri, 9 octombrie, de la ora 11:00, este programat spectacolul „Antipozi”, recomandat copiilor de peste șapte ani, iar de la 18:00 are loc „Baby Esferic”, destinat copiilor cu vârste între zero și șase ani.

Sâmbătă, „Baby Esferic” revine de la ora 11:00, iar de la 18:00 este programat „Micuțele lumi”, un spectacol dedicat copiilor cu vârste între 10 și 24 de luni.

Duminică, „Micuțele lumi” poate fi văzut de la ora 11:00, iar festivalul se încheie de la ora 18:00 cu „Harap Alb”, spectacol recomandat copiilor de peste șase ani. Dacă alegi una dintre reprezentații, cumpără biletul din timp, mai ales pentru producțiile destinate unui număr redus de spectatori.

Concerte la Sala Palatului, Hard Rock Cafe, Quantic și Sala Radio

Vineri seara vine cu mai multe variante pentru iubitorii de muzică live. Andrei Bănuță susține pe 9 octombrie, de la ora 20:00, concertul „Nunta” la Sala Palatului. În aceeași seară, de la ora 21:30, Mircea Vintilă & Brambura urcă pe scena Hard Rock Cafe.

La Quantic continuă și Old Grave Fest 13. Festivalul începe, de fapt, joi, 8 octombrie, și se încheie sâmbătă, 10 octombrie, astfel că vineri și sâmbătă intră direct în programul weekendului. Evenimentul este dedicat în special fanilor de black, death, thrash, doom și heavy metal, iar line-up-ul include trupe internaționale precum Blasphemy, Messiah, Negative Plane, Perdition Temple și Smoulder.

Duminică, 11 octombrie, Cedry2k ajunge la Quantic pentru lansarea albumului „Improgramabil”, concertul fiind programat de la ora 19:00. Tot duminică, Alexandru Andrieș prezintă „Ultimul dans” la Sala Radio, de la ora 19:30.

Seara poate continua la Hard Rock Cafe, unde Proconsul are concert de la ora 21:00. Practic, duminica oferă trei opțiuni muzicale foarte diferite, de la hip-hop la muzică de autor și pop-rock.

Weekendul 9–11 octombrie este, astfel, unul dintre cele mai aglomerate ale toamnei în București. Dacă vrei o variantă fără bilet, Spotlight este principala atracție, dacă preferi gastronomia poți alege RO-WINE, iar pentru muzică, teatru și sport ai suficiente evenimente încât să construiești un program diferit pentru fiecare dintre cele trei zile.