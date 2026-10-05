EXPERIENȚĂ Singura husă care îți protejează integral iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max fără să ți-l acopere. Arc Pulse te ajută să simți telefonul așa cum a fost creat
În spatele designului unui telefon de top se află surprinzător de mulți ani de cercetare și dezvoltare. Cu toate acestea, 95% dintre cei care cumpără cel mai nou Galaxy S Ultra sau iPhone 18 Pro Max, nici nu l-ar scoate din casă, ca să nu zic din cutie, fără husă și folie. Partea tristă, este majoritatea huselor reduc la zero toată intenția din spate, efortul de design și de alegerea materialelor. Nu contează dacă ai bucuria să utilizezi un terminal din titan relativ indistructibil, îl îngropi în silicon de proastă calitate, îi trântești o folie de 50 de lei, dacă ești generos, iar cazul este rezolvat.
Din fericire, eu cred că există o soluție mai bună și am testat-o deja de câțiva ani. Sub nicio formă nu sunt atât de ignorant încât să afirm că un telefon pe care ai dat 1500 de euro nu trebuie protejat suplimentar. Pe ce aș insista însă este ca data viitoare când te uiți după o husă sau carcasă de protecție pentru smartphone-ul tău prețios să ai în vedere două aspecte. 1. Dacă ai dat 5000 de lei pe un telefon, ia te rog în calcul să aloci măcar 10% din această sumă pentru a-l proteja cum se cuvine. 2. Analizează modul în care se lovește un telefon când cade pe ciment și conștientizează că nu are absolut niciun rost să-i cumperi o husă care să-l înfășoare la 360 de grade. Există o soluție mai bună.
De câțiva ani am devenit utilizator de carcase Arc Pulse și deși sunt disponibile pentru o varietate surprinzător de mare de branduri de telefoane, eu am testat variantele de iPhone. Când am avut norocul să pun mâna pe iPhone 18 Pro Max, primul lucru pe care l-am făcut a fost să văd dacă există această husă și pentru el, uitând că, „la milimetru”, cel mai nou Pro este identic cu Pro-ul de acum un an. Cu alte cuvinte, dacă ai făcut efortul să-ți cumperi un Arc Pulse pentru iPhone 17 Pro sau Pro Max, funcționează la fel de bine și în tandem cu noile 18 Pro, respectiv 18 Pro Max.
Ca un detaliu drăguț, compania din spatele Arc.cc este din Olanda, unde este realizat și designul acestor accesorii de protecție pentru mobile. Livrările sunt gratuite prin UPS în Europa, inclusiv în România, pentru comenzi de peste 50 de euro. În contextul în care multe dintre aceste carcase gravitează în jurul a 100 de euro, este foarte improbabil să nu profiți de oferta menționată mai sus.
Arc Pulse pentru iPhone 18 Pro Max – partea tehnică
La prima vedere, Arc Pulse pare aproape prea simplu pentru prețul pe care îl cere. În locul unei bucăți de silicon, policarbonat sau piele care să înghită telefonul cu totul, primești două elemente metalice independente care se fixează prin presiune în partea superioară și inferioară a iPhone-ului. Nu există șuruburi, lipici, magneți sau piese mobile, ci un mecanism slide-on foarte bine calculat, care profită de toleranțe suficient de precise încât cele două componente să rămână acolo unde le-ai pus. Interiorul include un strat cu rol de amortizare și fixare, astfel încât metalul carcasei nu stă pur și simplu lipit de rama telefonului. Rezultatul este surprinzător de solid pentru ceva ce, vizual, pare să protejeze atât de puțin.
În cazul variantelor din aluminiu, Arc folosește aliaje aerospace-grade 7075-T6 și 6013-T6, prelucrate CNC din blocuri solide de metal. În funcție de finisaj, prețurile pentru iPhone 18 Pro Max pornesc în momentul redactării acestui material de la 436 de lei pentru Matte Black, continuă cu 545 de lei pentru Silver, 600 de lei pentru Graphite și ajung la 709 lei pentru Matte Light Blue sau Matte Dark Red. Gold costă 763 de lei, în timp ce versiunea Titanium Onyx Black, realizată din Grade 5 Titanium (Ti-6Al-4V) sare spectaculos până la 1.908 lei. Aceasta din urmă este deja un mic exercițiu de extravaganță pe care nu aș încerca neapărat să-l justific rațional, dar variantele din aluminiu mi se par mult mai ușor de pus în contextul unui telefon care costă de peste 10 ori mai mult.
Partea care mie mi se pare cu adevărat impresionantă este că întreaga construcție adaugă doar 18 grame telefonului. Piesa superioară are 81 x 50 x 17 mm, iar cea inferioară 81 x 17 x 14 mm, însă cifrele spun mai puțin decât senzația reală din mână. Nu simți că ai pus telefonul într-o husă. Continui să atingi rama, spatele și aproape întreaga suprafață a dispozitivului, toate butoanele sunt complet libere, portul USB-C nu este obturat, difuzoarele nu sunt acoperite, iar încărcarea wireless funcționează normal. Cu alte cuvinte, cele mai multe dintre lucrurile pentru care Apple a cheltuit timp și bani în proiectarea formei telefonului nu dispar în secunda în care ieși din magazin.
Protecția se bazează pe o idee foarte diferită de cea a unei huse convenționale. Arc încearcă să intercepteze zonele care ating primele solul atunci când telefonul cade: colțurile, marginile din partea superioară și inferioară și modulul camerelor. Carcasa metalică rigidă distribuie energia impactului, iar structura interioară o absoarbe înainte să ajungă în aceeași măsură în telefon. Există și o mică înălțare față de suprafața ecranului și a camerelor, tocmai pentru ca acestea să nu fie primele care întâlnesc asfaltul atunci când telefonul cade pe o suprafață relativ plană. Arc declară protecție testată la căderi de până la trei metri. Evident, nicio husă nu poate negocia cu legile fizicii și nu aș arunca intenționat un iPhone de 1.500 de euro de la etaj doar pentru a verifica promisiunea, dar experiența mea de câțiva ani cu Pulse îmi dă motive serioase să am încredere în principiul din spate.
De ce mi-a câștigat Arc Pulse încrederea ajuntându-mă să mă bucur de designul telefonului
Pozele care însoțesc acest articol explică probabil mai bine decât mine de ce continui să folosesc Arc Pulse. Carcasa mea veche arată ca și cum ar fi trecut printr-un mic război. Aluminiul este zgâriat, muchiile sunt pline de urme, finisajul lucios și-a pierdut în anumite zone perfecțiunea de produs nou, iar fiecare urmă mai serioasă îmi amintește de o întâlnire cu gresia, asfaltul sau cimentul. Telefonul pe care a stat, în schimb, a ieșit mult mai bine din aceleași experiențe. 150% arată impecabil, ca nou. Este probabil cea mai simplă metodă prin care pot explica utilitatea produsului: prefer ca metalul de câteva sute de lei să adune cicatricile în locul iPhone-ului, mai ales când întărește exact argumentul protecției surprinzătoare.
Mai mult decât protecția în sine, însă, motivul pentru care m-am întors la Arc de fiecare dată este senzația telefonului în mână. Pare un detaliu superficial până când te gândești cât de mult timp petreci zilnic cu smartphone-ul. Îmi place să simt metalul ramei, textura spatelui, grosimea reală a dispozitivului și tranzițiile dintre suprafețe. Un iPhone Pro este proiectat inclusiv în jurul acestor lucruri, iar o husă groasă le transformă instantaneu în textura și ergonomia unui accesoriu de 100 de lei. Cu Pulse, telefonul continuă să fie telefonul pe care l-ai cumpărat. Nu devine suportul din interiorul unei cutii de silicon.
Există, bineînțeles, și compromisuri. Arc Pulse nu protejează spatele de chei, nisip sau alte obiecte care îl pot zgâria într-o geantă, iar dacă telefonul cade într-un mod suficient de nefericit pe o piatră sau pe marginea unui obiect, zona expusă poate fi lovită. Nici producătorul nu susține că accesoriul face telefonul indestructibil. Tocmai de aceea eu îl privesc ca pe un compromis foarte bine calculat între protecție și experiența de utilizare, nu ca pe o armură. Dacă obiectivul tău absolut este ca fiecare milimetru pătrat al telefonului să fie izolat de lumea exterioară, există huse mult mai potrivite. Dacă vrei însă să folosești un telefon premium ca pe obiectul premium pentru care ai plătit, filosofia Arc începe să aibă foarte mult sens.
Iar după câțiva ani de utilizare, aici ajung pentru mine cele mai importante argumente. Arc Pulse nu arată nou la nesfârșit și nici nu încearcă să o facă. Producătorul spune chiar în condițiile garanției că zgârieturile, urmele și schimbările de finisaj rezultate din utilizarea normală nu sunt defecte, iar formularea mi se pare potrivită pentru un asemenea produs: fiecare urmă de pe carcasă este, în principiu, o urmă pe care nu a luat-o telefonul. Pentru unitățile cumpărate începând cu 7 septembrie 2026 există și o garanție comercială Arc Pulse pe durata utilizării cu telefonul pentru care a fost cumpărată, în limita a 25 de ani, pentru defectele structurale, problemele de fixare sau desprinderea necorespunzătoare a finisajului, peste drepturile legale pe care le ai oricum în Uniunea Europeană. Nu acesta este motivul pentru care aș cumpăra-o, dar la 436, 763 sau chiar 1.908 lei, este genul de detaliu pe care mă bucur să-l văd.
După toate telefoanele pe care le-am testat și după suficiente huse încât să nu mai vreau să văd silicon ieftin pentru o perioadă, Arc Pulse rămâne una dintre puținele soluții pe care le pun pe un iPhone fără sentimentul că stric tocmai lucrul care m-a făcut să-mi placă acel telefon. Este ciudat să spui despre o husă că îți permite să folosești telefonul fără husă, dar aceasta este probabil cea mai corectă descriere. Îmi protejează zonele de care îmi este cel mai frică atunci când îl scap, fără să-mi ascundă culoarea, materialele, proporțiile sau grosimea. Iar după câțiva ani în care carcasa mea a adunat lovitură după lovitură în locul iPhone-ului, pentru mine nu mai este doar o idee de design interesantă. Este una despre care știu, din experiență, că funcționează. Pentru o eventuală achiziție sau ca să verifici dacă există un Arc Pulse și pentru telefonul tău, folosește acest link.