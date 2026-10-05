EXPERIENȚĂ Singura husă care îți protejează integral iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max fără să ți-l acopere. Arc Pulse te ajută să simți telefonul așa cum a fost creat

De câțiva ani am devenit utilizator de carcase Arc Pulse și deși sunt disponibile pentru o varietate surprinzător de mare de branduri de telefoane, eu am testat variantele de iPhone. Când am avut norocul să pun mâna pe iPhone 18 Pro Max, primul lucru pe care l-am făcut a fost să văd dacă există această husă și pentru el, uitând că, „la milimetru”, cel mai nou Pro este identic cu Pro-ul de acum un an. Cu alte cuvinte, dacă ai făcut efortul să-ți cumperi un Arc Pulse pentru iPhone 17 Pro sau Pro Max, funcționează la fel de bine și în tandem cu noile 18 Pro, respectiv 18 Pro Max.

Ca un detaliu drăguț, compania din spatele Arc.cc este din Olanda, unde este realizat și designul acestor accesorii de protecție pentru mobile. Livrările sunt gratuite prin UPS în Europa, inclusiv în România, pentru comenzi de peste 50 de euro. În contextul în care multe dintre aceste carcase gravitează în jurul a 100 de euro, este foarte improbabil să nu profiți de oferta menționată mai sus.

Arc Pulse pentru iPhone 18 Pro Max – partea tehnică

La prima vedere, Arc Pulse pare aproape prea simplu pentru prețul pe care îl cere. În locul unei bucăți de silicon, policarbonat sau piele care să înghită telefonul cu totul, primești două elemente metalice independente care se fixează prin presiune în partea superioară și inferioară a iPhone-ului. Nu există șuruburi, lipici, magneți sau piese mobile, ci un mecanism slide-on foarte bine calculat, care profită de toleranțe suficient de precise încât cele două componente să rămână acolo unde le-ai pus. Interiorul include un strat cu rol de amortizare și fixare, astfel încât metalul carcasei nu stă pur și simplu lipit de rama telefonului. Rezultatul este surprinzător de solid pentru ceva ce, vizual, pare să protejeze atât de puțin.

În cazul variantelor din aluminiu, Arc folosește aliaje aerospace-grade 7075-T6 și 6013-T6, prelucrate CNC din blocuri solide de metal. În funcție de finisaj, prețurile pentru iPhone 18 Pro Max pornesc în momentul redactării acestui material de la 436 de lei pentru Matte Black, continuă cu 545 de lei pentru Silver, 600 de lei pentru Graphite și ajung la 709 lei pentru Matte Light Blue sau Matte Dark Red. Gold costă 763 de lei, în timp ce versiunea Titanium Onyx Black, realizată din Grade 5 Titanium (Ti-6Al-4V) sare spectaculos până la 1.908 lei. Aceasta din urmă este deja un mic exercițiu de extravaganță pe care nu aș încerca neapărat să-l justific rațional, dar variantele din aluminiu mi se par mult mai ușor de pus în contextul unui telefon care costă de peste 10 ori mai mult.

Partea care mie mi se pare cu adevărat impresionantă este că întreaga construcție adaugă doar 18 grame telefonului. Piesa superioară are 81 x 50 x 17 mm, iar cea inferioară 81 x 17 x 14 mm, însă cifrele spun mai puțin decât senzația reală din mână. Nu simți că ai pus telefonul într-o husă. Continui să atingi rama, spatele și aproape întreaga suprafață a dispozitivului, toate butoanele sunt complet libere, portul USB-C nu este obturat, difuzoarele nu sunt acoperite, iar încărcarea wireless funcționează normal. Cu alte cuvinte, cele mai multe dintre lucrurile pentru care Apple a cheltuit timp și bani în proiectarea formei telefonului nu dispar în secunda în care ieși din magazin.

Protecția se bazează pe o idee foarte diferită de cea a unei huse convenționale. Arc încearcă să intercepteze zonele care ating primele solul atunci când telefonul cade: colțurile, marginile din partea superioară și inferioară și modulul camerelor. Carcasa metalică rigidă distribuie energia impactului, iar structura interioară o absoarbe înainte să ajungă în aceeași măsură în telefon. Există și o mică înălțare față de suprafața ecranului și a camerelor, tocmai pentru ca acestea să nu fie primele care întâlnesc asfaltul atunci când telefonul cade pe o suprafață relativ plană. Arc declară protecție testată la căderi de până la trei metri. Evident, nicio husă nu poate negocia cu legile fizicii și nu aș arunca intenționat un iPhone de 1.500 de euro de la etaj doar pentru a verifica promisiunea, dar experiența mea de câțiva ani cu Pulse îmi dă motive serioase să am încredere în principiul din spate.

De ce mi-a câștigat Arc Pulse încrederea ajuntându-mă să mă bucur de designul telefonului

Pozele care însoțesc acest articol explică probabil mai bine decât mine de ce continui să folosesc Arc Pulse. Carcasa mea veche arată ca și cum ar fi trecut printr-un mic război. Aluminiul este zgâriat, muchiile sunt pline de urme, finisajul lucios și-a pierdut în anumite zone perfecțiunea de produs nou, iar fiecare urmă mai serioasă îmi amintește de o întâlnire cu gresia, asfaltul sau cimentul. Telefonul pe care a stat, în schimb, a ieșit mult mai bine din aceleași experiențe. 150% arată impecabil, ca nou. Este probabil cea mai simplă metodă prin care pot explica utilitatea produsului: prefer ca metalul de câteva sute de lei să adune cicatricile în locul iPhone-ului, mai ales când întărește exact argumentul protecției surprinzătoare.