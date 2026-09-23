Ai o idee creativă? Anker pune la bătaie 200.000 de dolari și te ajută să o transformi într-un produs real
O idee bună poate rămâne ani întregi într-un sertar, mai ales atunci când creatorul nu dispune de echipamentele, banii sau resursele necesare pentru a o transforma într-un produs finit. Anker vrea să schimbe această situație printr-un program internațional care le oferă artiștilor și pasionaților de tehnologie creativă posibilitatea de a-și lansa propriile produse. Prin intermediul brandului eufyMake , compania a anunțat THE MAKER DROP 001, o inițiativă cu premii în valoare totală de 200.000 de dolari, la care creatorii își pot înscrie proiectele până pe 28 octombrie 2026.
Programul nu se limitează la recompensarea celor mai interesante idei. Participanții selectați vor beneficia de sprijin pentru realizarea produselor, acces la echipamente de imprimare UV și posibilitatea de a-și prezenta creațiile unui public internațional. Produsele rezultate vor fi lansate în ediție limitată, iar cele mai apreciate proiecte vor putea obține premii suplimentare de zeci de mii de dolari.
Cum funcționează programul THE MAKER DROP 001
Inițiativa se adresează artiștilor independenți, designerilor, pasionaților de tehnologie și persoanelor care dezvoltă proiecte creative în timpul liber. Scopul programului este transformarea unor concepte originale în produse fizice care pot fi comercializate, printr-un proces care include dezvoltarea, producția și lansarea acestora.
Prima etapă constă în înscrierea proiectelor, termenul-limită fiind 28 octombrie 2026. Ulterior, creatorii selectați vor primi sprijin financiar și tehnic pentru realizarea produselor. Lansarea creațiilor finale este programată pentru luna noiembrie, acestea urmând să fie prezentate pe versiunea americană a site-ului eufyMake. În decembrie vor fi acordate marile premii ale programului.
Potrivit calendarului oficial al programului , creatorii selectați vor fi anunțați pe 30 octombrie. Participarea este deschisă persoanelor din întreaga lume care au împlinit 18 ani, inclusiv celor din România. Produsele finale vor fi comercializate exclusiv pe piața americană, iar eufyMake va suporta costurile de expediere către SUA pentru creatorii selectați din alte țări.
Premii de până la 50.000 de dolari și echipamente gratuite pentru participanți
Valoarea totală anunțată a programului este de peste 200.000 de dolari, incluzând premiile în bani, echipamentele și consumabilele oferite creatorilor. Fiecare participant selectat poate primi 1.000 de dolari pentru realizarea proiectului, suma fiind acordată după ce produsul final trece verificarea de calitate.
Cele cinci proiecte nominalizate vor împărți premii suplimentare în valoare de 50.000 de dolari, în timp ce alte cinci creații preferate de clienți vor beneficia de premii totale de 10.000 de dolari. Marele câștigător va primi 50.000 de dolari și va avea oportunitatea de a realiza un material video de promovare în colaborare cu un creator de conținut care are milioane de urmăritori.
Unul dintre aspectele importante ale inițiativei este faptul că participanții nu trebuie să dețină deja echipamente profesionale. Creatorii selectați care nu au o imprimantă eufyMake E1, dispozitivul care poate imprima pe sticlă, metal sau lemn , vor primi gratuit aparatul și cerneala necesară. Cei care dețin deja o astfel de imprimantă vor beneficia de rezerve gratuite de cerneală.
Imprimanta eufyMake E1 utilizează tehnologia UV pentru a crea modele cu textură și efect tridimensional pe peste 300 de tipuri de materiale, la o rezoluție de 1.440 DPI, potrivit specificațiilor comunicate de companie. Tehnologia poate fi utilizată pentru personalizarea obiectelor și realizarea unor produse decorative sau comerciale, fără a necesita echipamente industriale de mari dimensiuni.
Această abordare se înscrie într-o tendință mai amplă de accesibilizare a tehnologiilor de producție. De la invențiile românești din domeniul imprimării 3D până la dispozitivele care permit realizarea obiectelor personalizate acasă, tehnologia oferă tot mai multe posibilități celor care vor să transforme un hobby într-un proiect comercial.
Cum sunt evaluate proiectele și ce trebuie să faci pentru a te înscrie
Proiectele înscrise în THE MAKER DROP 001 vor fi evaluate în funcție de patru criterii. Originalitatea ideii reprezintă 25% din evaluarea finală, calitatea execuției și utilizarea texturii 3D au o pondere de 30%, potențialul comercial contează în proporție de 25%, iar povestea creatorului reprezintă restul de 20%.
Astfel, programul nu urmărește exclusiv aspectul vizual al produselor, ci și posibilitatea ca acestea să fie realizate și comercializate. Accentul pus pe textură și pe detaliile tactile reflectă caracteristicile tehnologiei UV dezvoltate de eufyMake.
„Nu ne limităm la finanțarea ideilor. Lucrăm alături de creatori pentru a le dezvolta, a le transforma în produse și a le prezenta unor clienți reali. Vrem să demonstrăm că proiectele creative valoroase pot fi și sustenabile comercial”, a declarat Dana Xiang, responsabilă de strategia comercială globală a eufyMake, potrivit comunicatului transmis de companie.
Pentru înscriere, trebuie să pregătești o descriere a proiectului, o prezentare a ideii și informații despre produsul pe care vrei să îl realizezi. Formularul oficial solicită inclusiv materiale vizuale, o scurtă prezentare a creatorului, dimensiunile aproximative ale produsului și prețul estimat de comercializare.
Ideea propusă trebuie să fie originală, să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane și să fie creată exclusiv pentru această campanie. Produsele care au fost deja comercializate în altă parte nu sunt eligibile.
Dacă ai un proiect creativ pe care vrei să îl transformi într-un produs fizic, poți consulta regulamentul complet și condițiile de participare sau poți accesa direct formularul oficial de înscriere . Termenul-limită este 28 octombrie 2026, iar participarea este deschisă și creatorilor din România.