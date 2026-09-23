Ai o idee creativă? Anker pune la bătaie 200.000 de dolari și te ajută să o transformi într-un produs real

Cum funcționează programul THE MAKER DROP 001

Inițiativa se adresează artiștilor independenți, designerilor, pasionaților de tehnologie și persoanelor care dezvoltă proiecte creative în timpul liber. Scopul programului este transformarea unor concepte originale în produse fizice care pot fi comercializate, printr-un proces care include dezvoltarea, producția și lansarea acestora.

Prima etapă constă în înscrierea proiectelor, termenul-limită fiind 28 octombrie 2026. Ulterior, creatorii selectați vor primi sprijin financiar și tehnic pentru realizarea produselor. Lansarea creațiilor finale este programată pentru luna noiembrie, acestea urmând să fie prezentate pe versiunea americană a site-ului eufyMake. În decembrie vor fi acordate marile premii ale programului.

Potrivit calendarului oficial al programului , creatorii selectați vor fi anunțați pe 30 octombrie. Participarea este deschisă persoanelor din întreaga lume care au împlinit 18 ani, inclusiv celor din România. Produsele finale vor fi comercializate exclusiv pe piața americană, iar eufyMake va suporta costurile de expediere către SUA pentru creatorii selectați din alte țări.

Premii de până la 50.000 de dolari și echipamente gratuite pentru participanți

Valoarea totală anunțată a programului este de peste 200.000 de dolari, incluzând premiile în bani, echipamentele și consumabilele oferite creatorilor. Fiecare participant selectat poate primi 1.000 de dolari pentru realizarea proiectului, suma fiind acordată după ce produsul final trece verificarea de calitate.

Cele cinci proiecte nominalizate vor împărți premii suplimentare în valoare de 50.000 de dolari, în timp ce alte cinci creații preferate de clienți vor beneficia de premii totale de 10.000 de dolari. Marele câștigător va primi 50.000 de dolari și va avea oportunitatea de a realiza un material video de promovare în colaborare cu un creator de conținut care are milioane de urmăritori.

Unul dintre aspectele importante ale inițiativei este faptul că participanții nu trebuie să dețină deja echipamente profesionale. Creatorii selectați care nu au o imprimantă eufyMake E1, dispozitivul care poate imprima pe sticlă, metal sau lemn , vor primi gratuit aparatul și cerneala necesară. Cei care dețin deja o astfel de imprimantă vor beneficia de rezerve gratuite de cerneală.