Profesorii cu peste 25 de ani vechime ar putea reveni la norma de 18 ore. Cine ar beneficia de măsură
Norma didactică ar putea fi redusă cu două ore pe săptămână pentru o parte dintre profesorii cu experiență îndelungată în sistemul de învățământ. O inițiativă legislativă aflată în Parlament prevede revenirea de la 20 la 18 ore de predare pentru cadrele didactice care îndeplinesc anumite condiții, fără diminuarea salariului.
Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, și-a exprimat susținerea pentru această măsură și a declarat recent că o consideră fezabilă. Schimbarea nu este însă în vigoare în prezent, iar una dintre principalele probleme rămâne identificarea banilor necesari pentru aplicarea ei.
Cine ar putea avea norma redusă la 18 ore
Propunerea legislativă vizează cadrele didactice care au peste 25 de ani vechime în învățământ și gradul didactic I. Pentru acestea, norma didactică de predare ar putea fi redusă cu două ore pe săptămână, fără ca drepturile salariale să fie afectate.
Textul adoptat de Camera Deputaților prevede că reducerea celor două ore de predare ar fi însoțită de obligația desfășurării a două ore suplimentare de activități complementare normei didactice. Modul concret de aplicare ar urma să fie stabilit printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.
Propunerea urmărește, potrivit expunerii de motive, valorificarea experienței profesorilor care au o carieră îndelungată în sistem. Cele două ore eliberate din activitatea de predare ar urma să fie orientate către alte activități educaționale.
De ce profesorii cu vechime au acum 20 de ore de predare
Situația normei didactice s-a modificat după adoptarea Legii nr. 141/2025. Potrivit informațiilor prezentate în documentele și dezbaterile ulterioare, norma de predare a fost majorată, iar facilitatea de care beneficiau anterior profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I a fost modificată.
Una dintre inițiativele legislative aflate acum în Parlament urmărește tocmai schimbarea acestei situații. Pe pagina Camerei Deputaților, proiectul Pl-x nr. 344/2026 figurează în prezent cu stadiul „la Senat”, acesta fiind Camera decizională.
Asta înseamnă că profesorii nu au revenit, deocamdată, la norma de 18 ore. Pentru ca măsura să producă efecte, procedura legislativă trebuie finalizată, iar actul normativ trebuie să intre în vigoare.
Ministrul Educației susține reducerea normei
Mihai Dimian a declarat în septembrie că susține reducerea normei de la 20 la 18 ore pentru profesorii cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime. Ministrul a apreciat că măsura este fezabilă și a indicat drept posibil moment de aplicare anul școlar 2027-2028, dacă vor fi asigurate resursele financiare.
Costurile reprezintă însă principalul obstacol. Ministrul a estimat necesarul financiar la aproximativ 800 de milioane – un miliard de lei și a arătat că fondurile ar putea fi prevăzute în bugetul anului următor.
Executivul a exprimat însă o poziție diferită asupra proiectului. Într-un punct de vedere transmis în 3 septembrie, Guvernul nu a susținut reducerea normei, estimând un impact de aproximativ 1,1 miliarde de lei anual și necesitatea creării a circa 7.200 de norme suplimentare.
Proiectul nu este încă adoptat definitiv
Pentru profesori, este importantă diferența dintre declarațiile ministrului și situația juridică actuală. În acest moment vorbim despre o propunere legislativă, nu despre o măsură deja aprobată definitiv.
Există, de altfel, mai multe demersuri parlamentare legate de reducerea normei profesorilor cu experiență. Un proiect anterior, Pl-x nr. 501/2025, ajuns la Senat sub numărul L219/2026, urmărește de asemenea modificarea art. 207 alin. (3) din Legea învățământului preuniversitar pentru cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime și gradul I.
Ministrul Educației a explicat că una dintre inițiative este blocată la Comisia pentru buget-finanțe tocmai pentru că trebuie indicată sursa din care va fi finanțată măsura.
Prin urmare, profesorii care îndeplinesc condițiile de vechime și grad didactic nu trec automat la 18 ore de predare în acest an școlar. Dacă propunerea va parcurge procedura legislativă și vor fi asigurate fondurile necesare, reducerea normei ar putea fi aplicată începând cu anul școlar 2027-2028.