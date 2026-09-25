Profesorii cu peste 25 de ani vechime ar putea reveni la norma de 18 ore. Cine ar beneficia de măsură

Cine ar putea avea norma redusă la 18 ore

Propunerea legislativă vizează cadrele didactice care au peste 25 de ani vechime în învățământ și gradul didactic I. Pentru acestea, norma didactică de predare ar putea fi redusă cu două ore pe săptămână, fără ca drepturile salariale să fie afectate.

Textul adoptat de Camera Deputaților prevede că reducerea celor două ore de predare ar fi însoțită de obligația desfășurării a două ore suplimentare de activități complementare normei didactice. Modul concret de aplicare ar urma să fie stabilit printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

Propunerea urmărește, potrivit expunerii de motive, valorificarea experienței profesorilor care au o carieră îndelungată în sistem. Cele două ore eliberate din activitatea de predare ar urma să fie orientate către alte activități educaționale.

De ce profesorii cu vechime au acum 20 de ore de predare

Situația normei didactice s-a modificat după adoptarea Legii nr. 141/2025. Potrivit informațiilor prezentate în documentele și dezbaterile ulterioare, norma de predare a fost majorată, iar facilitatea de care beneficiau anterior profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I a fost modificată.

Una dintre inițiativele legislative aflate acum în Parlament urmărește tocmai schimbarea acestei situații. Pe pagina Camerei Deputaților, proiectul Pl-x nr. 344/2026 figurează în prezent cu stadiul „la Senat”, acesta fiind Camera decizională.

Asta înseamnă că profesorii nu au revenit, deocamdată, la norma de 18 ore. Pentru ca măsura să producă efecte, procedura legislativă trebuie finalizată, iar actul normativ trebuie să intre în vigoare.

Ministrul Educației susține reducerea normei

Mihai Dimian a declarat în septembrie că susține reducerea normei de la 20 la 18 ore pentru profesorii cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime. Ministrul a apreciat că măsura este fezabilă și a indicat drept posibil moment de aplicare anul școlar 2027-2028, dacă vor fi asigurate resursele financiare.