Profesorii cer reguli mai stricte în școli. Ce măsuri vor pentru combaterea violenței și a bullying-ului

Sindicaliștii au solicitat instrumente reale de intervenție, care să permită gestionarea situațiilor de violență și să asigure un mediu potrivit pentru învățare. Protecția cerută îi privește deopotrivă pe copii și pe angajații școlilor.

„Totodată, în privința bullying-ului și a violenței școlare, federațiile au solicitat măsuri mai dure și un plan de acțiune concret. Liderii sindicali au cerut toleranță zero și implementarea unor politici stricte și a unor instrumente reale de intervenție care să garanteze un mediu sigur și propice pentru elevi, asigurând totodată siguranța fizică și emoțională a cadrelor didactice”, se arată în informarea FSLI.

Documentul prezintă solicitările adresate ministerului, fără să anunțe adoptarea unor sancțiuni noi. Mesajul federațiilor pune accent pe existența unui plan aplicabil și pe capacitatea școlilor de a interveni efectiv.

Citește și: Ce se schimbă în școli după atacurile din ultimele zile. Guvernul anunță șapte măsuri: mai multă pază, consilieri și sancțiuni mai dure. Update

Ministerul pune accent pe prevenție și colaborarea instituțiilor

Sorin Ionescu a susținut, într-o intervenție la Prima News, că instituțiile cu atribuții în combaterea violenței trebuie să comunice mai mult. Ministrul delegat consideră că întărirea prevenirii presupune și o colaborare mai bună între școală, familie și autorități.

În declarația relatată de Edupedu.ro, oficialul a explicat că „școala nu este o închisoare, școala este un spațiu liber, școala este un spațiu în care elevii, profesorii și părinții trebuie să comunice cât mai mult”. Tot el a afirmat că „prevenția trebuie să fie direcția noastră principală, iar intervenția să fie coordonată doar în situațiile de criză”.

După atacurile din octombrie, Ionescu a anunțat și solicitarea unor controale inopinate privind accesul în unitățile de învățământ. Separat, Sorin Costreie a vorbit despre necesitatea suplimentării personalului de pază.

„Nu poți să faci educație, să înveți ceva, să ai bucuria cunoașterii în astfel de contexte în care ți-e frică că cineva bagă un cuțit în tine”, a declarat ministrul Educației, pe 22 octombrie, la Euronews.

În același interviu, acesta anunța intenția de a solicita o mie de posturi suplimentare de paznici în școli.