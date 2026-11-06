Profesorii cer reguli mai stricte în școli. Ce măsuri vor pentru combaterea violenței și a bullying-ului
Sindicatele din învățământ cer toleranță zero față de violență și bullying, politici stricte și un plan concret de intervenție în școli. Solicitările au fost prezentate la întâlnirea de marți, 3 noiembrie, cu ministrul Educației, Sorin Costreie, și ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu. Reprezentanții profesorilor vor măsuri care să protejeze atât elevii, cât și siguranța fizică și emoțională a cadrelor didactice.
Ce au solicitat sindicatele la întâlnirea cu miniștrii
Combaterea violenței școlare a fost una dintre temele discutate de federațiile sindicale cu noua conducere a Ministerului Educației. Cererile sunt prezentate într-o informare transmisă în teritoriu de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, publicată de Edupedu.ro.
Sindicaliștii au solicitat instrumente reale de intervenție, care să permită gestionarea situațiilor de violență și să asigure un mediu potrivit pentru învățare. Protecția cerută îi privește deopotrivă pe copii și pe angajații școlilor.
„Totodată, în privința bullying-ului și a violenței școlare, federațiile au solicitat măsuri mai dure și un plan de acțiune concret. Liderii sindicali au cerut toleranță zero și implementarea unor politici stricte și a unor instrumente reale de intervenție care să garanteze un mediu sigur și propice pentru elevi, asigurând totodată siguranța fizică și emoțională a cadrelor didactice”, se arată în informarea FSLI.
Documentul prezintă solicitările adresate ministerului, fără să anunțe adoptarea unor sancțiuni noi. Mesajul federațiilor pune accent pe existența unui plan aplicabil și pe capacitatea școlilor de a interveni efectiv.
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Ministerul pune accent pe prevenție și colaborarea instituțiilor
Sorin Ionescu a susținut, într-o intervenție la Prima News, că instituțiile cu atribuții în combaterea violenței trebuie să comunice mai mult. Ministrul delegat consideră că întărirea prevenirii presupune și o colaborare mai bună între școală, familie și autorități.
În declarația relatată de Edupedu.ro, oficialul a explicat că „școala nu este o închisoare, școala este un spațiu liber, școala este un spațiu în care elevii, profesorii și părinții trebuie să comunice cât mai mult”. Tot el a afirmat că „prevenția trebuie să fie direcția noastră principală, iar intervenția să fie coordonată doar în situațiile de criză”.
După atacurile din octombrie, Ionescu a anunțat și solicitarea unor controale inopinate privind accesul în unitățile de învățământ. Separat, Sorin Costreie a vorbit despre necesitatea suplimentării personalului de pază.
„Nu poți să faci educație, să înveți ceva, să ai bucuria cunoașterii în astfel de contexte în care ți-e frică că cineva bagă un cuțit în tine”, a declarat ministrul Educației, pe 22 octombrie, la Euronews.
În același interviu, acesta anunța intenția de a solicita o mie de posturi suplimentare de paznici în școli.
Atacurile din Bistrița și Pitești au amplificat discuția despre siguranță
Pe 19 octombrie, o profesoară și un elev au fost răniți într-un atac cu cuțitul la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Incidentul a determinat reacții din partea autorităților și a organizațiilor de părinți.
Într-un comunicat publicat de Ministerul Educației, Mihai Dimian, ministru interimar la acel moment, a cerut modificarea cadrului legal pentru protejarea penală specială a profesorilor agresați sau amenințați. Solicitarea a vizat intervenția Parlamentului asupra legislației.
Trei zile mai târziu, pe 22 octombrie, un elev de 15 ani de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești ar fi rănit un coleg cu un obiect tăietor-înțepător și ar fi agresat fizic un altul. Potrivit informațiilor transmise atunci de IPJ Argeș, elevul rănit a fost transportat la spital.
Inspectorul școlar general Dumitru Tudosoiu a declarat că profesorul de serviciu l-a imobilizat pe adolescent. Acesta a precizat că unitatea avea firmă de pază și posturi ocupate în domeniul consilierii școlare.
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Părinții cer intervenții urgente și implicare în viața copiilor
Federația Națională a Părinților – Edupart a solicitat, la rândul său, măsuri urgente după atacul din Bistrița. Organizația a adresat și un apel familiilor să fie prezente în viața copiilor și să urmărească dificultățile cu care aceștia se confruntă.
În comunicatul publicat pe site-ul federației, mesajul este explicit.
„Violența nu poate fi tolerată în școlile din România. Nici împotriva elevilor, nici împotriva profesorilor și nici împotriva vreunui membru al comunității școlare”, transmite organizația.
Președintele Nicușor Dan a descris atacurile din Bistrița și Pitești drept „două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”. În mesajul său, acesta a cerut atenție la relațiile dintre copii și intervenție înainte ca situațiile să escaladeze.
„Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințe”, a afirmat președintele.
Solicitările sindicatelor vin astfel într-un context în care profesorii, părinții și autoritățile cer atât prevenție, cât și intervenții eficiente.