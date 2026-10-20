Apel la protest național după ce o profesoară a fost atacată cu cuțitul în școală. Ce cer sindicaliștii: „Este nevoie de o reacție imediată”

„Incidentul extrem de grav de la Bistrița, unde o profesoară a fost atacată cu un cuțit de un elev de numai 13 ani, impune o reacție imediată, fermă și unitară din partea mișcării sindicale”, se arată în apelul adresat conducerii FSLI. Propunerea vizează o acțiune de solidaritate la nivel național. „Propun ca FSLI să iniţieze de urgenţă un protest naţional faţă de violenţa în şcoli, printr-o acţiune de solidaritate cu profesoara agresată şi cu toate cadrele didactice expuse agresiunilor fizice şi psihologice. Consider că trebuie analizată inclusiv posibilitatea suspendării simbolice a activităţilor didactice, în toate unităţile de învăţământ, cu respectarea procedurilor legale şi asigurarea supravegherii şi siguranţei elevilor”, precizează Adrian Voica.

Suspendarea simbolică este prezentată ca o variantă pe care federația și organizațiile afiliate să o analizeze. În formularea propunerii, liderul sindical menționează explicit obligația de a asigura supravegherea elevilor pe durata unei asemenea acțiuni.

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Ce măsuri sunt cerute Guvernului și Ministerului Educației

Solicitările privesc prevenirea violenței și protejarea tuturor celor aflați în școală. Adrian Voica cere Guvernului și Ministerului Educației intervenții concrete, care să vizeze atât personalul, cât și elevii.

Liderul sindical solicită „măsuri concrete pentru prevenirea violenţei, protecţia personalului şi a elevilor, consolidarea serviciilor de consiliere psihologică şi intervenţia rapidă în situaţiile de risc”. Consilierea și reacția în fața pericolului sunt, astfel, printre direcțiile indicate în apel.

„Dacă nici atunci când un profesor este atacat cu un cuţit în şcoală nu reacţionăm solidar, când o vom face? Teama, resemnarea şi principiul «mie nu mi se poate întâmpla» nu pot constitui răspunsul nostru. FSLI trebuie să transmită un semnal naţional puternic: Violenţa în şcoli nu mai poate fi tolerată!”, adaugă acesta.

Mesajul pune responsabilitatea siguranței școlare în sarcina statului.

„Siguranţa în şcoli nu este un privilegiu. Este o obligaţie a Statului!”, afirmă președintele SIPA Muntenia.

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Profesoara rănită a fost operată de urgență

Apelul sindical vine după ce un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și a rănit un copil de 12 ani care intervenise în ajutorul acesteia. Polițiștii au fost sesizați luni dimineață, în jurul orei 08:40, iar băiatul a fost imobilizat.