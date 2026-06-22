Productivitate cu AI: cum măsori câștigul fără să te păcălești cu demo-uri

Demo-ul arată potențialul, nu productivitatea

Cel mai mare risc în evaluarea productivității cu AI este să confunzi un moment spectaculos cu un rezultat repetabil. Într-un demo, totul este controlat: promptul este ales bine, datele sunt curate, scenariul este simplu, iar rezultatul este prezentat în cel mai favorabil context. În viața reală, angajatul are documente incomplete, briefuri contradictorii, deadline-uri, aprobări, sisteme vechi, formate diferite de fișiere și responsabilitatea de a verifica rezultatul înainte să-l trimită mai departe.

Un demo îți poate arăta că un model generează în 40 de secunde o prezentare, un raport sau o analiză. Productivitatea reală începe însă abia după aceea. Cine verifică cifrele? Cine corectează tonul? Cine adaptează concluzia la contextul clientului? Cine își asumă dacă recomandarea este greșită? Dacă un angajat economisește 20 de minute la redactare, dar petrece 25 de minute verificând halucinații, reformulări neinspirate sau concluzii superficiale, câștigul real este negativ, chiar dacă experiența inițială a părut impresionantă.

De aceea, prima regulă este simplă: nu măsori AI-ul prin cât de repede produce ceva, ci prin cât de repede ajunge acel rezultat într-o formă utilizabilă, aprobată și valoroasă. Diferența dintre „generat” și „bun de folosit” este esențială. În multe companii, tocmai acest spațiu dintre primul output și livrabilul final înghite beneficiul promis. Un text generat rapid, dar rescris aproape integral, nu este automat productivitate. O analiză care pare sofisticată, dar nu schimbă nicio decizie, nu este automat valoare.

Aici apare capcana clasică a entuziasmului tehnologic. Angajații simt că lucrează mai repede pentru că interacționează cu un sistem care răspunde instantaneu. Managerii văd volume mai mari de materiale produse. Dar compania trebuie să întrebe altceva: s-a redus durata unui proces de la cerere la livrare? A crescut rata de conversie? S-a îmbunătățit satisfacția clientului? Au scăzut costurile? Au fost eliminate sarcini, nu doar mutate în altă parte?

Măsoară fluxul complet, nu doar sarcina izolată

Pentru a măsura corect productivitatea cu AI, trebuie să alegi fluxuri de lucru, nu trucuri izolate. Un exemplu simplu este redactarea unui raport lunar. Nu contează doar cât durează să generezi prima variantă a raportului. Contează cât durează colectarea datelor, curățarea lor, interpretarea, redactarea, verificarea, aprobarea și publicarea. Dacă AI-ul accelerează redactarea, dar nu schimbă restul fluxului, câștigul total poate fi modest.

O abordare sănătoasă este să definești înainte de implementare câteva valori de referință. Cât dura procesul înainte? Câte persoane erau implicate? Câte erori apăreau? Câte reveniri existau între departamente? Câte ore erau consumate în sarcini repetitive? Cât costa livrarea finală? Fără această fotografie inițială, orice discuție despre productivitate devine subiectivă. După introducerea AI-ului, trebuie să compari aceiași indicatori, în același tip de activitate, pe o perioadă suficient de lungă.

Un studiu citat de Nielsen Norman Group a estimat creșteri medii de throughput de 66% în trei studii despre utilizarea instrumentelor generative pentru sarcini realiste de business, dar astfel de rezultate trebuie interpretate cu atenție. Ele arată potențialul unor activități specifice, nu garantează automat că fiecare companie va obține același câștig la nivel operațional.