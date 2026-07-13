Mitsubishi aduce roboți umanoizi în fabrici. Japonia caută soluții la criza tot mai gravă de personal
Mitsubishi face un nou pas spre automatizarea producției și anunță un parteneriat prin care intenționează să introducă roboți umanoizi în fabricile sale. Constructorul auto japonez colaborează cu startup-ul Highlanders, specializat în robotică și inteligență artificială, pentru a dezvolta un sistem în care oamenii și roboții să lucreze împreună pe liniile de producție.
Inițiativa vine într-un moment în care industria japoneză se confruntă cu o lipsă tot mai accentuată de forță de muncă, cauzată de îmbătrânirea populației și de scăderea natalității. Pentru Mitsubishi, proiectul reprezintă atât o investiție în viitorul producției auto, cât și o posibilă intrare pe piața roboților umanoizi, se arată pe Autoblog.
Mitsubishi și Highlanders vor testa roboții în mediul industrial
Colaborarea dintre cele două companii a fost oficializată printr-un memorandum de înțelegere. Conform acordului, Mitsubishi va pune la dispoziția partenerului capacități de producție și experiența acumulată în peste un secol de fabricare a automobilelor.
La schimb, Highlanders va oferi acces la tehnologiile sale de robotică umanoidă și la sistemele de inteligență artificială dezvoltate pentru aplicații industriale.
Constructorul japonez intenționează să testeze roboții în propriile fabrici, pentru a colecta date despre funcționarea lor în condiții reale și pentru a dezvolta noi soluții de automatizare a proceselor de producție.
Producția roboților ar putea începe chiar din 2027
Unul dintre obiectivele parteneriatului este transformarea unor spații industriale neutilizate din uzina Mitsubishi din Kyoto într-o facilitate pentru fabricarea roboților Highlanders.
Cele două companii vor analiza dacă producția poate începe încă din prima parte a anului 2027.
Directorul general al Mitsubishi, Takao Kato, afirmă că utilizarea roboților umanoizi în fabricile companiei ar putea contribui atât la dezvoltarea afacerii, cât și la creșterea competitivității constructorului pe termen lung.
Japonia încearcă să compenseze lipsa angajaților
Automatizarea devine o prioritate pentru tot mai multe companii japoneze, în condițiile în care numărul angajaților disponibili continuă să scadă.
Îmbătrânirea populației și rata redusă a natalității afectează numeroase sectoare economice, iar industria auto este una dintre cele mai expuse.
Prin introducerea roboților umanoizi, Mitsubishi speră să reducă impactul deficitului de personal și să mențină ritmul producției fără a depinde exclusiv de recrutarea de noi angajați.
Tot mai mulți producători auto investesc în roboți umanoizi
Mitsubishi nu este singura companie care explorează această direcție.
BMW utilizează deja roboți umanoizi bazați pe inteligență artificială în unele operațiuni din fabrica sa din Germania, în timp ce Tesla continuă dezvoltarea proiectului Optimus, robotul umanoid pe care Elon Musk îl vede ca pe un viitor produs de masă.
Deocamdată, parteneriatul dintre Mitsubishi și Highlanders se află într-o fază incipientă, însă specialiștii consideră că acesta ar putea evolua dincolo de simpla automatizare a fabricilor. Pe termen lung, constructorul japonez ar putea ajunge să producă roboți umanoizi la scară largă, deschizând un nou capitol în activitatea unei companii cunoscute până acum în principal pentru automobilele sale.