Mitsubishi aduce roboți umanoizi în fabrici. Japonia caută soluții la criza tot mai gravă de personal

Mitsubishi și Highlanders vor testa roboții în mediul industrial

Colaborarea dintre cele două companii a fost oficializată printr-un memorandum de înțelegere. Conform acordului, Mitsubishi va pune la dispoziția partenerului capacități de producție și experiența acumulată în peste un secol de fabricare a automobilelor.

La schimb, Highlanders va oferi acces la tehnologiile sale de robotică umanoidă și la sistemele de inteligență artificială dezvoltate pentru aplicații industriale.

Constructorul japonez intenționează să testeze roboții în propriile fabrici, pentru a colecta date despre funcționarea lor în condiții reale și pentru a dezvolta noi soluții de automatizare a proceselor de producție.

Producția roboților ar putea începe chiar din 2027

Unul dintre obiectivele parteneriatului este transformarea unor spații industriale neutilizate din uzina Mitsubishi din Kyoto într-o facilitate pentru fabricarea roboților Highlanders.

Cele două companii vor analiza dacă producția poate începe încă din prima parte a anului 2027.

Directorul general al Mitsubishi, Takao Kato, afirmă că utilizarea roboților umanoizi în fabricile companiei ar putea contribui atât la dezvoltarea afacerii, cât și la creșterea competitivității constructorului pe termen lung.

Japonia încearcă să compenseze lipsa angajaților

Automatizarea devine o prioritate pentru tot mai multe companii japoneze, în condițiile în care numărul angajaților disponibili continuă să scadă.