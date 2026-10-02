Priza care îți arată cine îți consumă curentul în casă. Cum măsori în lei televizorul, PC-ul sau un aparat vechi

Unele modele au ecran propriu și permit introducerea tarifului pentru calcularea costului. De exemplu, Brennenstuhl prezintă modelul PM 231 E ca pe un dispozitiv care măsoară consumul și calculează cheltuiala aferentă, folosind tarife configurate de utilizator.

Există și prize inteligente cu monitorizare energetică, unde rezultatele apar într-o aplicație. Nu orice priză smart are această funcție, așa că trebuie verificată fișa produsului înainte de cumpărare.

TP-Link explică că modelele Tapo compatibile permit urmărirea consumului și estimarea costului după introducerea prețului energiei. Suma afișată depinde de tariful configurat și reprezintă o estimare pentru dispozitivul conectat, nu factura întregii locuințe.

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Cum transformi consumul televizorului sau calculatorului în lei

Formula este energia măsurată în kWh × prețul final în lei/kWh. Pentru exemplele de mai jos folosim un tarif ipotetic de 1,30 lei/kWh, pe care îl înlocuiești cu cel aplicabil contractului tău.

Să presupunem că televizorul acumulează 0,4 kWh într-o seară. Costul ar fi 0,4 × 1,30, adică 0,52 lei. Dacă același consum s-ar repeta în fiecare zi, într-o lună de 30 de zile ar însemna 12 kWh și 15,60 lei.

Pentru calculator, poți măsura separat o zi de lucru și una în care rulezi jocuri. Dacă wattmetrul înregistrează 1,2 kWh într-o zi, costul este de 1,56 lei la tariful ales.