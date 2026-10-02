Priza care îți arată cine îți consumă curentul în casă. Cum măsori în lei televizorul, PC-ul sau un aparat vechi
Un wattmetru de priză îți permite să afli câtă energie consumă aparatul conectat și cât te costă folosirea lui. Îl montezi între priza din perete și televizor, calculator sau un electrocasnic compatibil, apoi urmărești energia acumulată în kWh. Consumul măsurat, înmulțit cu prețul final al unui kWh din contractul tău, îți arată costul pentru perioada verificată.
Ce măsoară dispozitivul și ce înseamnă cifrele afișate
Un wattmetru poate afișa puterea folosită în acel moment, exprimată în wați, și energia consumată într-un interval, exprimată în kilowați-oră. Cele două valori răspund unor întrebări diferite. Puterea arată cât solicită aparatul rețeaua acum, iar energia acumulată arată cât a consumat de când ai început măsurarea.
Unele modele au ecran propriu și permit introducerea tarifului pentru calcularea costului. De exemplu, Brennenstuhl prezintă modelul PM 231 E ca pe un dispozitiv care măsoară consumul și calculează cheltuiala aferentă, folosind tarife configurate de utilizator.
Există și prize inteligente cu monitorizare energetică, unde rezultatele apar într-o aplicație. Nu orice priză smart are această funcție, așa că trebuie verificată fișa produsului înainte de cumpărare.
TP-Link explică că modelele Tapo compatibile permit urmărirea consumului și estimarea costului după introducerea prețului energiei. Suma afișată depinde de tariful configurat și reprezintă o estimare pentru dispozitivul conectat, nu factura întregii locuințe.
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Cum transformi consumul televizorului sau calculatorului în lei
Formula este energia măsurată în kWh × prețul final în lei/kWh. Pentru exemplele de mai jos folosim un tarif ipotetic de 1,30 lei/kWh, pe care îl înlocuiești cu cel aplicabil contractului tău.
Să presupunem că televizorul acumulează 0,4 kWh într-o seară. Costul ar fi 0,4 × 1,30, adică 0,52 lei. Dacă același consum s-ar repeta în fiecare zi, într-o lună de 30 de zile ar însemna 12 kWh și 15,60 lei.
Pentru calculator, poți măsura separat o zi de lucru și una în care rulezi jocuri. Dacă wattmetrul înregistrează 1,2 kWh într-o zi, costul este de 1,56 lei la tariful ales.
Aceste cifre sunt scenarii de calcul, nu consumuri standard pentru toate aparatele. Rezultatul real este cel înregistrat de dispozitiv în condițiile tale de utilizare.
La PC contează și ce ai conectat prin wattmetru. Dacă măsori doar unitatea centrală, monitorul și celelalte accesorii alimentate separat nu apar în acel rezultat.
De ce un aparat vechi trebuie urmărit mai mult timp
Un frigider nu consumă permanent aceeași putere. Compresorul pornește și se oprește, astfel că o singură valoare citită pe ecran nu descrie consumul unei zile întregi.
Pentru o imagine mai utilă, urmărește energia acumulată pe mai multe zile de utilizare obișnuită. Dacă înregistrezi 10,5 kWh în șapte zile, media perioadei este de 1,5 kWh pe zi.
La tariful ipotetic de 1,30 lei/kWh, această medie ar însemna aproximativ 58,50 lei pentru 30 de zile. Extrapolarea presupune însă că aparatul continuă să consume în același ritm.
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Folosește prețul final aferent energiei consumate, cu componentele tarifare și taxele aplicabile incluse. Împărțirea întregii facturi la numărul de kWh poate da un rezultat nepotrivit dacă documentul conține solduri vechi, abonamente fixe sau alte sume.
Dacă prețul se schimbă în perioada analizată, separă consumul pe intervalele tarifare respective. Un singur tarif introdus în aparat nu poate reproduce corect două prețuri diferite.
Limitele pe care trebuie să le verifici înainte de măsurare
Wattmetrul trebuie să fie compatibil cu aparatul conectat și să suporte sarcina acestuia. Verifică puterea maximă, curentul admis și restricțiile din manual, mai ales când măsori un consumator puternic.
Precizia contează și la consumurile foarte mici. Pentru PM 231 E, Brennenstuhl indică un domeniu de măsurare a puterii de la 0,2 W și o precizie de ±1% sau ±0,2 W. Acest model nu este potrivit pentru stabilirea precisă a unui consum de ordinul sutimilor de watt.
Dispozitivul măsoară aparatul conectat prin el, nu identifică automat toți consumatorii din casă. Pentru comparație, îl muți între echipamente și notezi durata măsurării împreună cu energia acumulată.