Securitatea informațiilor științifice și industriale din Japonia este pusă sub semnul întrebării, după ce administratorii supercomputerului Fugaku au detectat un acces extern neautorizat. Incidentul ar putea avea implicații importante pentru companiile care utilizează sistemul pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație.

Potrivit Nikkei Asia, incidentul de securitate a fost raportat luni, 16 noiembrie 2026. Există suspiciuni privind o eventuală compromitere a informațiilor confidențiale aparținând unor companii din industria auto, farmaceutică și metalurgică.

Supercomputerul de peste 800 de milioane de dolari, accesat fără autorizație

Fugaku a fost dezvoltat de gigantul tehnologic Fujitsu în colaborare cu institutul național de cercetare Riken, cu sprijinul financiar al guvernului japonez. Investiția totală s-a ridicat la aproximativ 130 de miliarde de yeni, echivalentul a 814 milioane de dolari la cursul menționat de publicația japoneză.

Sistemul a devenit operațional în 2020, când a ocupat prima poziție în clasamentul celor mai performante supercomputere din lume.

Capacitatea sa impresionantă de procesare permite efectuarea unor simulări extrem de complexe, care ar necesita perioade considerabil mai lungi dacă ar fi realizate cu ajutorul calculatoarelor convenționale.

Universitățile și institutele de cercetare utilizează Fugaku pentru studierea schimbărilor climatice, anticiparea consecințelor dezastrelor naturale și dezvoltarea unor soluții în domeniul medical.

Institutul Riken, responsabil pentru administrarea infrastructurii informatice, a raportat incidentul Ministerului Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei din Japonia.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind identitatea persoanelor responsabile sau metodele utilizate pentru obținerea accesului neautorizat.

Datele a aproape 4.600 de utilizatori ar fi putut fi compromise

Conform unui comunicat oficial publicat de institutul Riken, accesul neautorizat s-a produs în perioada 10-13 noiembrie. Atacatorii au utilizat drept punct de intrare o pagină web publică, pe care erau afișate informații despre starea de funcționare a supercomputerului.

Investigația preliminară a evidențiat modificări neautorizate ale unor servere, inclusiv instalarea de programe malițioase, precum și posibila compromitere a informațiilor personale aparținând unui număr de până la 4.597 de utilizatori ai sistemelor Fugaku și Rikyu.

Printre informațiile vizate se numără nume, adrese de e-mail, identificatori de utilizator, chei de autentificare și fișiere care conțin date de cercetare.

Administratorii au descoperit, de asemenea, că atacatorii au încercat să utilizeze o parte dintre datele de autentificare obținute pentru a accesa alte sisteme informatice.

Incidentul evidențiază riscurile tot mai mari asociate campaniilor de spionaj cibernetic care vizează infrastructurile tehnologice și organizațiile ce gestionează informații sensibile.

Funcționarea supercomputerului a fost suspendată pe 14 noiembrie, iar administratorii au invalidat ulterior cheile de autentificare ale utilizatorilor.

Competitivitatea industrială a Japoniei ar putea avea de suferit

Printre companiile care utilizează supercomputerul Fugaku se numără Sumitomo Rubber Industries, producătorul de oțel Nippon Steel și compania farmaceutică Tanabe Pharma.

Organizațiile care achită tarife speciale pentru utilizarea infrastructurii beneficiază de posibilitatea de a păstra confidențiale rezultatele proiectelor de cercetare desfășurate cu ajutorul sistemului.

În eventualitatea în care asemenea informații ar ajunge în posesia unor competitori, consecințele economice ar putea fi importante, în special în industriile în care dezvoltarea unor materiale, medicamente sau tehnologii inovatoare presupune investiții substanțiale.

În contextul în care marile puteri ale lumii investesc miliarde în dezvoltarea supercomputerelor, protejarea acestor infrastructuri a devenit o chestiune de importanță strategică.

Deocamdată, institutul Riken nu a identificat dovezi concrete care să confirme furtul rezultatelor cercetărilor științifice. Administratorii intenționează să reconstruiască serverele compromise, să remedieze vulnerabilitățile exploatate și să implementeze mecanisme suplimentare de securitate, inclusiv unele bazate pe inteligență artificială.