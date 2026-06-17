Primul teaser pentru Shrek 5 dezvăluie povestea filmului. Ce se întâmplă cu familia lui Shrek după 16 ani VIDEO
Fanii uneia dintre cele mai iubite francize animate din lume au primit, în sfârșit, primele indicii despre povestea din Shrek 5. După o pauză de aproape două decenii de la ultimul film lansat în cinematografe, DreamWorks a publicat un nou teaser care oferă detalii despre aventura în care vor fi implicați Shrek, Fiona, Măgarul și copiii lor.
Noul lungmetraj marchează revenirea celebrului căpcăun verde pe marele ecran după succesul seriei care a redefinit animația modernă. Deși producătorii au păstrat secretul asupra intrigii pentru o perioadă îndelungată, imaginile prezentate acum dezvăluie direcția generală a poveștii și confirmă câteva informații importante despre personaje.
Shrek și familia sa pornesc într-o nouă aventură departe de mlaștină
Conform teaserului, noul film îi va urmări pe Shrek și apropiații săi într-o călătorie care îi scoate complet din zona de confort. Alături de Fiona și de cei trei copii ai lor, personajele ajung într-un oraș mare, unde lucrurile scapă rapid de sub control.
Măgarul, personajul interpretat în versiunea originală de Eddie Murphy, este cel care descrie aventura ca pe o nouă călătorie haotică. Atmosfera amintește de umorul care a consacrat seria, iar imaginile sugerează că situațiile absurde și momentele comice vor rămâne elementele centrale ale producției.
Teaserul mai arată că familia lui Shrek este acum mult mai prezentă în poveste decât în filmele anterioare. Cei doi fii ai cuplului, Fergus și Farkle, vor avea roluri importante, iar fiica lor va fi unul dintre personajele-cheie ale noului capitol.
În versiunea originală, aceasta este interpretată de actrița Zendaya, una dintre cele mai populare vedete ale momentului.
O distribuție familiară și o lansare programată pentru 2027
Pe lângă Zendaya, filmul îi readuce în distribuția vocală pe Mike Myers în rolul lui Shrek, Cameron Diaz în rolul Fionei și Eddie Murphy în rolul lui Donkey.
Una dintre secvențele prezentate în teaser sugerează că excursia familiei se termină prost, cel puțin pentru o perioadă. Mai multe personaje ajung după gratii, în timp ce Măgarul continuă să vorbească nestingherit, într-o scenă care promite să fie una dintre cele mai amuzante din film.
Producătorii au inclus și o referință ironică la celebrul film de animație Frozen, continuând tradiția seriei de a parodia cultura pop și alte producții celebre.
Shrek 5 este programat să ajungă în cinematografe pe 30 iunie 2027 și reprezintă primul film principal al francizei după Shrek Forever After. Regia este semnată de Walt Dohrn și Brad Ableson, iar producția este realizată de studioul DreamWorks Animation.