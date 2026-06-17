Primul teaser pentru Shrek 5 dezvăluie povestea filmului. Ce se întâmplă cu familia lui Shrek după 16 ani VIDEO

Shrek și familia sa pornesc într-o nouă aventură departe de mlaștină

Conform teaserului, noul film îi va urmări pe Shrek și apropiații săi într-o călătorie care îi scoate complet din zona de confort. Alături de Fiona și de cei trei copii ai lor, personajele ajung într-un oraș mare, unde lucrurile scapă rapid de sub control.

Măgarul, personajul interpretat în versiunea originală de Eddie Murphy, este cel care descrie aventura ca pe o nouă călătorie haotică. Atmosfera amintește de umorul care a consacrat seria, iar imaginile sugerează că situațiile absurde și momentele comice vor rămâne elementele centrale ale producției.

Teaserul mai arată că familia lui Shrek este acum mult mai prezentă în poveste decât în filmele anterioare. Cei doi fii ai cuplului, Fergus și Farkle, vor avea roluri importante, iar fiica lor va fi unul dintre personajele-cheie ale noului capitol.

În versiunea originală, aceasta este interpretată de actrița Zendaya, una dintre cele mai populare vedete ale momentului.

O distribuție familiară și o lansare programată pentru 2027

Pe lângă Zendaya, filmul îi readuce în distribuția vocală pe Mike Myers în rolul lui Shrek, Cameron Diaz în rolul Fionei și Eddie Murphy în rolul lui Donkey.

Una dintre secvențele prezentate în teaser sugerează că excursia familiei se termină prost, cel puțin pentru o perioadă. Mai multe personaje ajung după gratii, în timp ce Măgarul continuă să vorbească nestingherit, într-o scenă care promite să fie una dintre cele mai amuzante din film.

Producătorii au inclus și o referință ironică la celebrul film de animație Frozen, continuând tradiția seriei de a parodia cultura pop și alte producții celebre.