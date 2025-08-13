Filmul Shrek 5, amânat din nou: când îl vei revedea pe căpcăunul preferat

Fanii francizei „Shrek” mai au de așteptat înainte de a se întoarce în mlaștina celebrului căpcăun verde. După ce inițial fusese programat pentru iulie 2026 și apoi mutat în decembrie 2026, Shrek 5 își schimbă din nou data de lansare. Noua premieră este programată pentru 30 iunie 2027, marcând o întârziere de aproape un an față de planurile inițiale.

DreamWorks și Universal nu au oferit un motiv oficial pentru această amânare, însă mutările de acest tip sunt frecvente în cazul producțiilor de mare amploare. Motivele pot varia de la nevoia de timp suplimentar pentru producție și efecte vizuale, până la strategii de plasare în calendar pentru a prinde o fereastră mai favorabilă la box office.

Un indiciu vine din faptul că studioul a înregistrat un succes uriaș în vara acestui an cu Cum să îți dresezi dragonul, lansat în mijlocul lunii iunie. Mutarea Shrek 5 în aceeași perioadă ar putea fi o decizie strategică pentru a repeta succesul. În plus, data de 30 iunie 2027 plasează filmul la mai puțin de o săptămână după un alt titlu foarte așteptat, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, care a suferit și el multiple amânări.

Un alt factor posibil: fereastra de lansare din decembrie 2026, rezervată anterior pentru Shrek 5, era foarte aproape de premiera blockbusterului Avengers: Doomsday, ceea ce ar fi însemnat o concurență directă extrem de dură.

Ce știm despre poveste și distribuție

Detaliile despre intriga Shrek 5 sunt păstrate în continuare sub secret. Cu toate acestea, s-a confirmat revenirea actorilor care au dat viață personajelor principale încă din 2001: Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Prințesa Fiona) și Eddie Murphy (Măgărușul). Murphy a stârnit recent interesul fanilor vorbind despre un posibil film spin-off dedicat Măgărușului, ceea ce ar putea extinde universul Shrek dincolo de acest nou capitol.

O surpriză de casting vine odată cu includerea Zendei în rolul Prințesei Felicia, fiica lui Shrek și Fiona. Alegerea actriței este deosebit de interesantă, mai ales având în vedere popularitatea sa în producții recente și conexiunea sa cu franciza Spider-Man, ceea ce adaugă o notă amuzantă la apropierea dintre datele de lansare ale celor două filme.

Fanii speră ca acest al cincilea film să ofere un echilibru între umorul și satira care au consacrat franciza și o poveste proaspătă, adaptată noilor generații de spectatori.

Așteptări și contextul cinematografic

Între ultimul film din serie, Shrek Forever After (2010), și noua producție vor trece nu mai puțin de 17 ani. În această perioadă, franciza a rămas prezentă în cultura pop prin spin-off-ul de succes Puss in Boots (Motanul încălțat), spectacole pe scenă și numeroase referințe în media.

Amânarea Shrek 5 nu schimbă doar așteptările fanilor, ci și modul în care filmul se va poziționa într-un calendar cinematografic extrem de aglomerat. Anul 2027 promite o competiție acerbă între filme de animație și blockbustere, iar succesul va depinde nu doar de forța brandului Shrek, ci și de capacitatea de a atrage atât publicul nostalgic, cât și o nouă generație de spectatori.

În ciuda întârzierilor, entuziasmul rămâne ridicat. Căpcăunul verde și prietenii săi au demonstrat în trecut că pot cuceri publicul de toate vârstele, iar noua lansare promite să fie unul dintre evenimentele cinematografice majore ale verii 2027. Pentru fanii devotați, așteptarea se poate dovedi grea, dar dacă istoria francizei ne-a învățat ceva, este că umorul, inima și originalitatea Shrek merită răbdarea.