Ce s-a întâmplat la bordul avionului Ryanair după ce un geam s-a spart în timpul zborului. Soția pasagerului rănit: „L-am apucat de picioare, am crezut că vom muri amândoi”
Un zbor Ryanair dintre Salonic și Memmingen s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru pasagerii aflați la bord, după ce un geam al aeronavei s-a spart în timpul zborului. În urma depresurizării cabinei, un bărbat a fost tras parțial în exteriorul avionului, iar viața lui a depins de reacția rapidă a soției și a celorlalți pasageri.
Incidentul a avut loc la scurt timp după decolare, când, potrivit martorilor, o componentă desprinsă din zona motorului ar fi lovit unul dintre geamurile destinate pasagerilor. Impactul a provocat spargerea geamului și depresurizarea rapidă a cabinei.
Soția l-a prins de picioare pentru a-l salva
Svetlana Grković, care călătorea alături de soțul său, Ljubiša Karović, spune că a reacționat instinctiv în momentul în care acesta a fost tras spre exteriorul aeronavei.
„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit doar atât: «Dacă murim, murim împreună»”, a declarat femeia pentru publicația sârbă Nova.
Ea a povestit că l-a ținut de picioare timp de câteva minute, până când alți doi pasageri au intervenit și au reușit să-l tragă înapoi în cabină. În același timp, măștile de oxigen s-au declanșat automat, iar în avion s-a instalat panica.
„Au venit imediat să mă ajute. Îmi amintesc în special de un bărbat și de o femeie. Acel bărbat ne-a salvat viața și mi-aș dori să-i pot mulțumi personal”, a mai spus aceasta.
Bărbatul este în continuare internat
Potrivit soției sale, Ljubiša Karović este în continuare internat și se află într-o stare gravă. El a suferit răni la o mână, arsuri provocate de frecarea cu fuselajul aeronavei și a rămas în stare de șoc. Femeia spune că soțul ei și-a pierdut cunoștința de mai multe ori în timpul incidentului și își amintește foarte puține lucruri din ceea ce s-a întâmplat.
Originar din Serbia, bărbatul lucra în Grecia, unde se ocupa de vânzarea și închirierea de apartamente în stațiunile Paralia și Olympic Beach.
Mai mulți pasageri au declarat că purtarea centurii de siguranță i-a salvat viața. În opinia lor, dacă aceasta nu ar fi fost prinsă, bărbatul ar fi fost aspirat complet în exteriorul aeronavei.
Pasagerii au crezut că avionul se prăbușește
Martorii spun că imediat după zgomotul puternic produs în momentul spargerii geamului, mulți dintre cei aflați la bord au crezut că aeronava se prăbușește.
„Credeam că ne prăbușim. Purtam măștile de oxigen și nu știam dacă vom supraviețui”, a declarat unul dintre pasageri.
O altă persoană aflată în avion a povestit că bărbatul rănit sângera și își pierdea cunoștința în mod repetat, cel mai probabil din cauza lipsei de oxigen și a șocului provocat de incident.
Avionul s-a întors de urgență la Salonic
Compania Ryanair a confirmat că aeronava s-a întors pe aeroportul din Salonic la scurt timp după decolare.
„Aeronava a revenit pe aeroport la puțin timp după decolare, după ce un geam destinat pasagerilor s-a desprins în timpul zborului. Avionul a aterizat în condiții normale, iar pasagerii au revenit în terminal. Un pasager a solicitat și a primit îngrijiri medicale la sol”, a transmis compania aeriană.
Ulterior, Ryanair a trimis o altă aeronavă pentru a transporta pasagerii către destinația finală, Memmingen.
În urma incidentului, și o femeie însărcinată aflată la bord a fost transportată preventiv la spital. Potrivit presei locale, aceasta a fost externată după investigații, fără probleme medicale.
Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauza exactă a incidentului și modul în care geamul aeronavei a fost avariat în timpul zborului.