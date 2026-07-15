Ce s-a întâmplat la bordul avionului Ryanair după ce un geam s-a spart în timpul zborului. Soția pasagerului rănit: „L-am apucat de picioare, am crezut că vom muri amândoi”

Soția l-a prins de picioare pentru a-l salva

Svetlana Grković, care călătorea alături de soțul său, Ljubiša Karović, spune că a reacționat instinctiv în momentul în care acesta a fost tras spre exteriorul aeronavei.

„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit doar atât: «Dacă murim, murim împreună»”, a declarat femeia pentru publicația sârbă Nova.

Ea a povestit că l-a ținut de picioare timp de câteva minute, până când alți doi pasageri au intervenit și au reușit să-l tragă înapoi în cabină. În același timp, măștile de oxigen s-au declanșat automat, iar în avion s-a instalat panica.

„Au venit imediat să mă ajute. Îmi amintesc în special de un bărbat și de o femeie. Acel bărbat ne-a salvat viața și mi-aș dori să-i pot mulțumi personal”, a mai spus aceasta.

Bărbatul este în continuare internat

Potrivit soției sale, Ljubiša Karović este în continuare internat și se află într-o stare gravă. El a suferit răni la o mână, arsuri provocate de frecarea cu fuselajul aeronavei și a rămas în stare de șoc. Femeia spune că soțul ei și-a pierdut cunoștința de mai multe ori în timpul incidentului și își amintește foarte puține lucruri din ceea ce s-a întâmplat.

Originar din Serbia, bărbatul lucra în Grecia, unde se ocupa de vânzarea și închirierea de apartamente în stațiunile Paralia și Olympic Beach.

Mai mulți pasageri au declarat că purtarea centurii de siguranță i-a salvat viața. În opinia lor, dacă aceasta nu ar fi fost prinsă, bărbatul ar fi fost aspirat complet în exteriorul aeronavei.

Pasagerii au crezut că avionul se prăbușește

Martorii spun că imediat după zgomotul puternic produs în momentul spargerii geamului, mulți dintre cei aflați la bord au crezut că aeronava se prăbușește.

„Credeam că ne prăbușim. Purtam măștile de oxigen și nu știam dacă vom supraviețui”, a declarat unul dintre pasageri.

O altă persoană aflată în avion a povestit că bărbatul rănit sângera și își pierdea cunoștința în mod repetat, cel mai probabil din cauza lipsei de oxigen și a șocului provocat de incident.