Mașinile cu motor termic ucid în tăcere: peste 41.000 de decese premature într-un an, potrivit unui nou raport
Poluarea produsă de traficul rutier nu înseamnă doar fum, miros neplăcut și orașe sufocate la orele de vârf. În spatele particulelor fine și al gazelor invizibile din apropierea șoselelor se află un cost uriaș pentru sănătatea publică, iar un nou raport atrage atenția asupra dimensiunii problemei în Statele Unite.
Analiza arată că poluarea asociată transportului rutier a contribuit la peste 41.800 de decese premature în SUA în 2024. Autorii estimează că o tranziție mult mai rapidă către vehicule cu emisii zero ar putea preveni peste 100.000 de decese premature și mai mult de 42.000 de cazuri noi de astm la copii până în 2050, comparativ cu scenariul actual de adopție a tehnologiilor curate.
Poluarea din trafic nu se oprește la țeava de eșapament
Mașinile, camioanele și autobuzele cu motoare pe benzină sau motorină eliberează o combinație de poluanți nocivi, inclusiv oxizi de azot, particule fine și compuși organici volatili. Aceștia contribuie la formarea smogului și pot pătrunde adânc în plămâni, iar particulele foarte mici pot ajunge chiar în sânge.
Efectele nu apar doar după expuneri extreme. Persoanele care locuiesc, muncesc sau merg la școală în apropierea bulevardelor intens circulate pot fi expuse zilnic la concentrații mai mari de poluanți. Copiii, vârstnicii, persoanele cu astm, boli cardiovasculare sau alte probleme respiratorii sunt printre cei mai vulnerabili.
Raportul ICCT estimează că Statele Unite au avut cel mai mare număr de cazuri noi de astm infantil asociate poluării produse de vehicule. În 2024, copiii americani ar fi reprezentat aproximativ unul din zece cazuri noi de astm pediatric atribuite poluării rutiere la nivel global.
Problema nu este exclusiv americană. Organizația Mondială a Sănătății avertizează de ani buni că poluarea aerului crește riscul bolilor cardiovasculare și respiratorii, al cancerului și al deceselor premature. Transportul rutier este una dintre sursele importante de poluare în orașele aglomerate, mai ales acolo unde parcul auto este vechi și transportul public este insuficient.
De ce mașinile electrice pot ajuta, dar nu rezolvă totul
Principalul avantaj al unei mașini electrice este simplu: nu are țeavă de eșapament și nu emite local gaze de ardere în timp ce circulă. Pentru orașe, unde oamenii sunt foarte aproape de trafic, acest lucru poate face o diferență importantă. Mai puține emisii de la motoare înseamnă mai puțini oxizi de azot și mai puține particule rezultate direct din arderea combustibililor fosili.
În scenariul analizat de ICCT, SUA ar ajunge la 100% din vânzările noi de autoturisme, camioane și autobuze cu emisii zero până în 2040. Beneficiile estimate până în 2050 sunt semnificative, tocmai pentru că flota auto se înnoiește treptat și vehiculele mai vechi, mai poluante, ies din circulație.
Totuși, mașina electrică nu este complet lipsită de impact asupra mediului. Producția bateriilor consumă resurse și energie, iar electricitatea folosită pentru încărcare poate proveni încă din surse poluante. În plus, particulele din uzura anvelopelor, frânelor și carosabilului rămân o problemă și pentru vehiculele electrice.
Așa cum am arătat și în analiza despre poluarea care nu vine de la eșapament, praful produs de frâne și anvelope poate avea efecte serioase asupra sănătății. Electrificarea trebuie, așadar, însoțită de energie mai curată, transport public mai bun, zone cu emisii reduse și soluții pentru limitarea traficului în marile orașe.
Politicile pentru electrificare devin și o problemă de sănătate publică
Dezbaterea despre mașinile electrice este prezentată frecvent ca o dispută între costuri, autonomie, infrastructură de încărcare și preferințele cumpărătorilor. Raportul ICCT schimbă însă puțin perspectiva: politicile auto nu influențează doar piața, ci și sănătatea oamenilor care respiră aerul din orașe.
Dacă programele pentru vehicule cu emisii reduse sunt încetinite, iar producătorii amână lansările electrice sau prioritizează din nou motoare mari și modele foarte puternice, beneficiile estimate pentru calitatea aerului vor întârzia. Asta nu înseamnă că toate mașinile cu combustie trebuie eliminate instant, ci că ritmul înlocuirii lor contează enorm.
Pentru România, concluzia este relevantă chiar dacă datele studiului se referă la SUA. Orașele mari se confruntă în continuare cu trafic intens, mașini vechi și probleme repetate legate de calitatea aerului. Soluția nu este o singură tehnologie, ci o combinație de măsuri: electrificare, transport public, infrastructură pentru biciclete, reguli mai stricte pentru vehiculele foarte poluante și investiții reale în energie curată.
Mașina electrică nu este salvarea perfectă a mobilității moderne. Dar reducerea emisiilor din trafic poate însemna mai mult decât obiective climatice: poate însemna mai puține crize de astm, mai puține boli respiratorii și mai puțini oameni afectați de aerul pe care îl respiră în fiecare zi.