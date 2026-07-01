Mașinile cu motor termic ucid în tăcere: peste 41.000 de decese premature într-un an, potrivit unui nou raport

Poluarea din trafic nu se oprește la țeava de eșapament

Mașinile, camioanele și autobuzele cu motoare pe benzină sau motorină eliberează o combinație de poluanți nocivi, inclusiv oxizi de azot, particule fine și compuși organici volatili. Aceștia contribuie la formarea smogului și pot pătrunde adânc în plămâni, iar particulele foarte mici pot ajunge chiar în sânge.

Efectele nu apar doar după expuneri extreme. Persoanele care locuiesc, muncesc sau merg la școală în apropierea bulevardelor intens circulate pot fi expuse zilnic la concentrații mai mari de poluanți. Copiii, vârstnicii, persoanele cu astm, boli cardiovasculare sau alte probleme respiratorii sunt printre cei mai vulnerabili.

Raportul ICCT estimează că Statele Unite au avut cel mai mare număr de cazuri noi de astm infantil asociate poluării produse de vehicule. În 2024, copiii americani ar fi reprezentat aproximativ unul din zece cazuri noi de astm pediatric atribuite poluării rutiere la nivel global.

Problema nu este exclusiv americană. Organizația Mondială a Sănătății avertizează de ani buni că poluarea aerului crește riscul bolilor cardiovasculare și respiratorii, al cancerului și al deceselor premature. Transportul rutier este una dintre sursele importante de poluare în orașele aglomerate, mai ales acolo unde parcul auto este vechi și transportul public este insuficient.

De ce mașinile electrice pot ajuta, dar nu rezolvă totul

Principalul avantaj al unei mașini electrice este simplu: nu are țeavă de eșapament și nu emite local gaze de ardere în timp ce circulă. Pentru orașe, unde oamenii sunt foarte aproape de trafic, acest lucru poate face o diferență importantă. Mai puține emisii de la motoare înseamnă mai puțini oxizi de azot și mai puține particule rezultate direct din arderea combustibililor fosili.

În scenariul analizat de ICCT, SUA ar ajunge la 100% din vânzările noi de autoturisme, camioane și autobuze cu emisii zero până în 2040. Beneficiile estimate până în 2050 sunt semnificative, tocmai pentru că flota auto se înnoiește treptat și vehiculele mai vechi, mai poluante, ies din circulație.

Totuși, mașina electrică nu este complet lipsită de impact asupra mediului. Producția bateriilor consumă resurse și energie, iar electricitatea folosită pentru încărcare poate proveni încă din surse poluante. În plus, particulele din uzura anvelopelor, frânelor și carosabilului rămân o problemă și pentru vehiculele electrice.