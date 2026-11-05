Prima zi de școală nu va fi zi liberă pentru părinți. Decizia definitivă luată în Parlament

Textul propunea acordarea unei „zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial”. Părinții elevilor de liceu nu erau incluși în categoriile enumerate.

Inițiativa îi aparținea senatorului PSD Claudiu-Daniel Catana. Argumentul său pornea de la dificultățile întâmpinate de salariații care vor să fie alături de copii, dar au program de lucru în intervalul în care școlile organizează festivitățile.

Votul Camerei Deputaților a închis procedura parlamentară pentru această propunere. Prin urmare, proiectul nu creează un drept pe care părinții să îl poată solicita angajatorului.

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De ce a fost cerută o zi liberă la începutul școlii

În motivarea propunerii, inițiatorul a prezentat deschiderea anului școlar drept un moment important pentru copii și părinți. Prezența unui adult apropiat ar putea oferi sprijin, mai ales atunci când copilul intră într-un colectiv nou sau începe o altă etapă de studiu.

Problema semnalată era suprapunerea festivităților cu programul obișnuit de muncă. Pentru a participa, părinții trebuie să găsească o soluție la serviciu, fără să existe un drept general la liber acordat special pentru această ocazie.

„Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, arăta inițiatorul.

Propunerea încerca să înlocuiască aceste solicitări individuale cu o facilitate stabilită prin lege. Respingerea ei păstrează situația în care participarea părinților trebuie organizată în funcție de regulile aplicabile la locul de muncă.