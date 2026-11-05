Prima zi de școală nu va fi zi liberă pentru părinți. Decizia definitivă luată în Parlament
Părinții nu vor primi automat o zi liberă de la serviciu pentru deschiderea anului școlar. Camera Deputaților a respins miercuri, 4 noiembrie, în calitate de for decizional, proiectul care propunea această facilitate pentru părinții copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Inițiativa și-a încheiat astfel parcursul parlamentar, iar măsura nu se va aplica.
Ce prevedea proiectul respins de deputați
Propunerea legislativă PL-x nr. 547/2025 urmărea să le permită părinților să participe la festivitățile de deschidere a cursurilor fără să consume o zi din concediul de odihnă. Dreptul ar fi fost legat de începutul anului școlar pentru copiii de grădiniță și pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial.
Textul propunea acordarea unei „zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial”. Părinții elevilor de liceu nu erau incluși în categoriile enumerate.
Inițiativa îi aparținea senatorului PSD Claudiu-Daniel Catana. Argumentul său pornea de la dificultățile întâmpinate de salariații care vor să fie alături de copii, dar au program de lucru în intervalul în care școlile organizează festivitățile.
Votul Camerei Deputaților a închis procedura parlamentară pentru această propunere. Prin urmare, proiectul nu creează un drept pe care părinții să îl poată solicita angajatorului.
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De ce a fost cerută o zi liberă la începutul școlii
În motivarea propunerii, inițiatorul a prezentat deschiderea anului școlar drept un moment important pentru copii și părinți. Prezența unui adult apropiat ar putea oferi sprijin, mai ales atunci când copilul intră într-un colectiv nou sau începe o altă etapă de studiu.
Problema semnalată era suprapunerea festivităților cu programul obișnuit de muncă. Pentru a participa, părinții trebuie să găsească o soluție la serviciu, fără să existe un drept general la liber acordat special pentru această ocazie.
„Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, arăta inițiatorul.
Propunerea încerca să înlocuiască aceste solicitări individuale cu o facilitate stabilită prin lege. Respingerea ei păstrează situația în care participarea părinților trebuie organizată în funcție de regulile aplicabile la locul de muncă.
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Cum poți obține liber pentru festivitatea copilului
Dacă vrei să îți însoțești copilul la deschiderea anului școlar, poți solicita o zi de concediu de odihnă. Efectuarea concediului trebuie însă stabilită potrivit programării și procedurilor aplicabile, nu prin simpla anunțare a absenței.
O altă posibilitate este o învoire convenită cu angajatorul, în condițiile acceptate la locul de muncă. Dacă ai nevoie doar de câteva ore pentru festivitate, discutarea din timp a intervalului poate ajuta la organizarea programului.
Verifică și contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern. Articolul 152 din Codul muncii prevede zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite, ale căror categorii și durate se stabilesc prin lege, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern.
Această prevedere nu acordă, prin ea însăși, tuturor părinților o zi liberă pentru începutul școlii. O eventuală facilitate existentă la nivelul angajatorului trebuie verificată separat de proiectul respins în Parlament.