Prim-ministrul Japoniei are o pasiune neașteptată: Toyota Supra A70 pe care a condus-o peste două decenii
Sanae Takaichi, actualul prim-ministru al Japoniei, nu este doar una dintre cele mai urmărite figuri politice ale momentului, ci și o pasionată autentică de mașini japoneze. Înainte ca numele ei să ajungă asociat cu puterea de la Tokyo, cu discursuri politice și cu decizii de stat, Takaichi era cunoscută și pentru o pasiune mult mai apropiată de cultura auto: o Toyota Supra A70 2.5GT Twin-Turbo Limited din 1991.
Mașina nu este un simplu detaliu de culoare într-o biografie politică. Vorbim despre un model devenit legendar pentru fanii Toyota, pentru colecționari și pentru cei care privesc anii ’80 și ’90 drept epoca de aur a mașinilor sport japoneze. Spre deosebire de mulți politicieni care apar în fotografii oficiale lângă limuzine sobre, Takaichi a avut ani la rând o relație reală cu o sportivă cu motor turbo, cumpărată nouă și folosită ca mașină personală, scrie WP.
Supra A70, mașina care spune altă poveste despre Toyota
Toyota Supra A70 2.5GT Twin-Turbo Limited este una dintre acele mașini care au construit reputația tehnologică a Japoniei în lumea auto. Într-o perioadă în care producătorii niponi experimentau curajos cu motoare turbo, suspensii sofisticate și tehnologii care păreau avansate pentru segmentul lor, Supra era o demonstrație de ambiție inginerească.
Modelul deținut de Sanae Takaichi era echipat cu celebrul motor 1JZ-GTE, un propulsor cu șase cilindri în linie, dublu turbo, asociat astăzi cu fiabilitatea, performanța și potențialul uriaș de tuning. Pentru pasionați, A70 nu este doar generația de dinaintea celebrei Supra A80, ci o mașină cu identitate proprie, mai angulară, mai discretă și mai apropiată de spiritul grand tourer al epocii.
Faptul că un viitor prim-ministru al Japoniei a condus o asemenea mașină ca daily driver schimbă felul în care poate fi privită imaginea sa publică. Nu este vorba despre o colecție construită artificial pentru statut sau despre o achiziție făcută târziu, după ce modelul a devenit valoros. Takaichi a cumpărat Supra în 1991 și a folosit-o ani la rând, inclusiv pentru deplasări asociate activității sale politice.
Potrivit relatărilor din presa auto, mașina a fost condusă de ea peste două decenii, până când programul politic, funcțiile publice și măsurile de securitate au făcut folosirea unei mașini personale tot mai dificilă. Într-un final, Supra a ajuns să fie restaurată și expusă, devenind un fel de piesă de muzeu pentru fanii auto și pentru susținătorii săi.
De ce povestea a devenit virală printre pasionații auto
Pasiunea pentru Toyota Supra nu este un detaliu oarecare, mai ales într-o țară în care mașinile sport japoneze au statut aproape mitologic. Supra, Skyline GT-R, Mazda RX-7, Honda NSX sau Mitsubishi Lancer Evolution sunt modele care au definit o generație de inginerie japoneză, dar și o cultură globală alimentată de motorsport, jocuri video, filme și tuning.
În acest context, faptul că prim-ministrul Japoniei a fost proprietar de Supra A70 a prins imediat la public. Imaginea contrastează puternic cu profilul rigid asociat, de obicei, liderilor politici. Takaichi apare astfel nu doar ca politician, ci ca om cu pasiuni clare, cu gusturi neobișnuite pentru mediul în care activează și cu o legătură directă cu una dintre cele mai respectate mașini ale industriei japoneze.
Povestea este cu atât mai interesantă cu cât Toyota de astăzi este percepută, în mare parte, prin modele de volum, hibrizi, SUV-uri și mașini de familie. Supra A70 amintește de o perioadă în care marca japoneză își permitea să construiască modele emoționale, cu motoare puternice și personalitate tehnică. Pentru mulți fani, aceasta este Toyota pe care o regretă: mai curajoasă, mai mecanică, mai pasionantă.
Ultima generație Supra, dezvoltată împreună cu BMW și produsă în Austria, a stârnit controverse tocmai pentru că nu a fost percepută de toți ca o creație japoneză pură. De aceea, vechea A70 a lui Takaichi are o greutate simbolică aparte. Este o Supra dintr-o perioadă în care Toyota își construia singură mitologia sportivă.
O mașină personală devenită piesă de imagine
Toyota Supra A70 a lui Sanae Takaichi nu mai este doar o mașină veche, ci o extensie a poveștii sale publice. Într-o lume politică atent regizată, astfel de detalii personale pot avea un efect puternic. Ele fac un lider mai ușor de reținut și mai diferit de restul clasei politice.
Pentru fanii auto, povestea are un farmec aparte: o femeie ajunsă în vârful politicii japoneze a avut ca mașină personală una dintre cele mai respectate sportive Toyota. Nu un SUV de protocol, nu o limuzină anonimă, ci o Supra albă din 1991, cu motor twin-turbo și istorie reală pe șosea.
Este genul de detaliu care transformă o biografie oficială într-o poveste memorabilă. Iar în cazul lui Sanae Takaichi, Toyota Supra A70 arată că pasiunea pentru mașini poate supraviețui mult timp, chiar și atunci când viața te duce din garaj direct în centrul puterii politice.