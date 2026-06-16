Prim-ministrul Japoniei are o pasiune neașteptată: Toyota Supra A70 pe care a condus-o peste două decenii

Supra A70, mașina care spune altă poveste despre Toyota

Toyota Supra A70 2.5GT Twin-Turbo Limited este una dintre acele mașini care au construit reputația tehnologică a Japoniei în lumea auto. Într-o perioadă în care producătorii niponi experimentau curajos cu motoare turbo, suspensii sofisticate și tehnologii care păreau avansate pentru segmentul lor, Supra era o demonstrație de ambiție inginerească.

Modelul deținut de Sanae Takaichi era echipat cu celebrul motor 1JZ-GTE, un propulsor cu șase cilindri în linie, dublu turbo, asociat astăzi cu fiabilitatea, performanța și potențialul uriaș de tuning. Pentru pasionați, A70 nu este doar generația de dinaintea celebrei Supra A80, ci o mașină cu identitate proprie, mai angulară, mai discretă și mai apropiată de spiritul grand tourer al epocii.

Faptul că un viitor prim-ministru al Japoniei a condus o asemenea mașină ca daily driver schimbă felul în care poate fi privită imaginea sa publică. Nu este vorba despre o colecție construită artificial pentru statut sau despre o achiziție făcută târziu, după ce modelul a devenit valoros. Takaichi a cumpărat Supra în 1991 și a folosit-o ani la rând, inclusiv pentru deplasări asociate activității sale politice.

Potrivit relatărilor din presa auto, mașina a fost condusă de ea peste două decenii, până când programul politic, funcțiile publice și măsurile de securitate au făcut folosirea unei mașini personale tot mai dificilă. Într-un final, Supra a ajuns să fie restaurată și expusă, devenind un fel de piesă de muzeu pentru fanii auto și pentru susținătorii săi.

De ce povestea a devenit virală printre pasionații auto

Pasiunea pentru Toyota Supra nu este un detaliu oarecare, mai ales într-o țară în care mașinile sport japoneze au statut aproape mitologic. Supra, Skyline GT-R, Mazda RX-7, Honda NSX sau Mitsubishi Lancer Evolution sunt modele care au definit o generație de inginerie japoneză, dar și o cultură globală alimentată de motorsport, jocuri video, filme și tuning.

În acest context, faptul că prim-ministrul Japoniei a fost proprietar de Supra A70 a prins imediat la public. Imaginea contrastează puternic cu profilul rigid asociat, de obicei, liderilor politici. Takaichi apare astfel nu doar ca politician, ci ca om cu pasiuni clare, cu gusturi neobișnuite pentru mediul în care activează și cu o legătură directă cu una dintre cele mai respectate mașini ale industriei japoneze.

Povestea este cu atât mai interesantă cu cât Toyota de astăzi este percepută, în mare parte, prin modele de volum, hibrizi, SUV-uri și mașini de familie. Supra A70 amintește de o perioadă în care marca japoneză își permitea să construiască modele emoționale, cu motoare puternice și personalitate tehnică. Pentru mulți fani, aceasta este Toyota pe care o regretă: mai curajoasă, mai mecanică, mai pasionantă.