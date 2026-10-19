Greșelile pe care să le eviți când îți cumperi un televizor nou. Ce contează cu adevărat la imagine, sunet și gaming

Înainte să investești într-un televizor nou, există cinci aspecte importante pe care merită să le analizezi. Acestea pot face diferența dintre o achiziție inspirată și un ecran care impresionează în magazin, dar dezamăgește odată instalat în sufragerie.

Nu toate televizoarele 4K sunt la fel. Iluminarea, contrastul și culorile schimbă complet experiența

Prima greșeală este să consideri că rezoluția 4K garantează automat o imagine bună. Deși majoritatea televizoarelor moderne oferă aproximativ 8,3 milioane de pixeli, modul în care aceștia sunt iluminați și controlați poate varia considerabil. Un panou convențional cu iluminare LED nu poate reproduce întotdeauna același nivel de contrast precum unul Mini LED cu iluminare Full Array Local Dimming.

Tehnologia Mini LED utilizează LED-uri de dimensiuni foarte mici, grupate în zone care pot fi controlate independent. Astfel, televizorul poate ilumina intens un obiect strălucitor, păstrând în același timp întunecate zonele din jur. Avantajul devine evident în filmele cu scene nocturne, în secvențele spațiale sau când subtitrările albe apar pe un fundal negru.

Spre exemplu, TCL P8L utilizează tehnologia QD-Mini LED cu iluminare FALD, iar versiunea cu diagonala de 98 de inchi oferă până la 512 zone de control al luminii. Această configurație permite o gestionare mai precisă a contrastului și reduce efectul de halou luminos care poate apărea în jurul obiectelor strălucitoare.

A doua greșeală este să alegi televizorul exclusiv în funcție de luminozitatea maximă declarată. Un număr impresionant de niți nu garantează o experiență HDR superioară dacă televizorul nu poate controla corespunzător zonele întunecate. Contează echilibrul dintre luminozitate, contrast și procesarea imaginii, nu doar intensitatea maximă a iluminării.

Un televizor bun trebuie să reproducă detaliile dintr-un cer foarte luminos, fără să transforme umbrele într-o masă neagră lipsită de informație. Tehnologia HDR devine cu adevărat relevantă atunci când ecranul poate reda simultan diferențe mari de luminozitate, fără pierderi importante de detalii.