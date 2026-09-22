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de Andrei Simion
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Românii ar putea plăti în plus la energie pentru protecția rețelelor împotriva hackerilor. Ce se pregătește în Parlament

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Românii ar putea plăti în plus la energie pentru protecția rețelelor împotriva hackerilor. Ce se pregătește în Parlament
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Când verificăm factura la electricitate sau gaze, ne uităm în primul rând la consum și la suma de plată. În spatele serviciului există însă și sisteme informatice care trebuie protejate. Un proiect legislativ prevede ca anumite investiții în securitatea lor să fie recunoscute în tarifele reglementate.

Asta ar permite recuperarea unor costuri prin tarifele care contribuie la factura consumatorului. Nu există însă, în informațiile prezentate, o sumă suplimentară stabilită pentru fiecare gospodărie și nici o nouă taxă fixă deja intrată în vigoare.

DNSC ar urma să stabilească reguli pentru operatorii energetici

Prevederile apar în proiectul pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Un raport preliminar parlamentar din 16 iunie 2026 conține amendamente privind securitatea cibernetică a sistemului electroenergetic și a sectorului gazelor naturale și hidrogenului.

În forma analizată, Directoratul Național de Securitate Cibernetică ar stabili reguli tehnice și ar aviza strategiile operatorilor vizați. Planurile de investiții și investițiile realizate ar trece prin verificarea tehnică a DNSC înainte de transmiterea către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Cheltuielile conforme cu cerințele legale ar fi recunoscute în tarife potrivit metodologiilor ANRE. Prin urmare, mecanismul propus include atât verificarea tehnică, cât și regulile autorității care stabilește modul de calcul al tarifelor reglementate.

Potrivit Profit.ro, care a analizat cea mai recentă formă a proiectului, relatarea din 21 septembrie arată că forma discutată extinde abordarea inițială, concentrată asupra prosumatorilor și micilor producători, către sectorul energetic. Propunerea urmează însă parcursul parlamentar, iar prevederile nu trebuie prezentate drept obligații deja aplicabile tuturor consumatorilor.

Ce ar putea însemna pentru factura unei familii

Pentru un client casnic, efectul eventual nu poate fi calculat doar din formularea proiectului. Ar fi necesare informații despre investițiile acceptate, costurile recunoscute și modul în care acestea sunt repartizate prin tarife. Deocamdată, un titlu care anunță o scumpire precisă ar depăși datele disponibile.

Nici existența panourilor fotovoltaice nu elimină automat relevanța tarifelor de rețea. Pentru energia cumpărată, un prosumator rămâne legat de condițiile de furnizare și de componentele facturii, aspect explicat și în analiza despre costurile care pot crește chiar dacă produci electricitate acasă.

Miza publică este dublă: rețelele au nevoie de protecție, iar consumatorii au nevoie să înțeleagă ce plătesc. Recunoașterea investițiilor în tarife ar trebui urmărită împreună cu justificarea cheltuielilor și cu rezultatele obținute.

Până la adoptarea unei forme finale și stabilirea regulilor de aplicare, informația relevantă este existența acestui mecanism propus. Pentru consumatori, întrebările rămân cât va costa protecția, ce investiții vor fi acceptate și cum vor fi reflectate transparent în tarife.

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