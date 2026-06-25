Premieră mondială în genetică: oamenii de știință au încărcat un genom complet într-un computer cuantic

Proiectul a reunit cercetători de la Wellcome Sanger Institute, Universitatea Oxford, Universitatea Cambridge, Universitatea Melbourne și Kyiv Academic University. Genomul a fost încărcat pe un computer cuantic IBM echipat cu procesorul Heron, care are 156 de qubiți, unitățile de bază de informație ale unui astfel de sistem.

Ce înseamnă, de fapt, încărcarea unui genom într-un computer cuantic

Expresia poate suna ca și cum oamenii de știință ar fi introdus pur și simplu o secvență ADN într-un aparat și ar fi primit instant răspunsuri despre boli. În realitate, procesul este mult mai complex. Cercetătorii au trebuit să transforme informația genetică într-un format pe care un computer cuantic îl poate procesa prin circuite cuantice.

ADN-ul este alcătuit din secvențe uriașe de litere chimice, reprezentate prin A, C, G și T. Pentru ca un computer cuantic să lucreze cu aceste date, secvențele trebuie codificate folosind algoritmi special construiți pentru qubiți. Aceștia nu funcționează precum biții clasici, care pot avea doar valoarea 0 sau 1, ci pot exista în stări cuantice mai complexe.

Practic, echipa nu a „rulat” încă un proces complet de analiză genomică la nivelul la care o fac supercomputerele sau infrastructurile moderne de inteligență artificială. A demonstrat însă că date genetice reale pot fi reprezentate și manipulate într-un sistem cuantic. Este o diferență esențială: momentul reprezintă începutul unui drum, nu sosirea la o tehnologie gata să schimbe medicina de mâine.

Virusul hepatitei D a fost ales tocmai pentru că are un genom mic, suficient de compact pentru a putea fi folosit într-un experiment de acest tip. În același timp, este relevant din punct de vedere clinic. Hepatita D poate provoca o boală gravă a ficatului și se transmite prin contact cu sânge infectat, material seminal sau alte fluide corporale.

De ce genomurile sunt atât de greu de analizat

Genomica modernă produce cantități uriașe de date. Un genom uman conține aproximativ trei miliarde de perechi de baze, iar cercetătorii nu se mai limitează de mult la compararea unei singure secvențe de referință cu ADN-ul unei persoane.

Una dintre marile provocări actuale este analiza pangenomurilor. Un pangenom reunește secvențe genetice de la numeroși indivizi ai aceleiași specii și oferă o imagine mult mai completă asupra diversității biologice. În loc să existe un singur genom-etalon, oamenii de știință pot observa mai bine diferențele dintre populații, mutațiile rare și porțiunile de ADN care au fost ignorate în analizele tradiționale.