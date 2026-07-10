Computerul cuantic intră în cursa pentru fuziune: materialul rar care poate apropia energia curată aproape nelimitată

Tritiul este una dintre piesele-cheie ale visului numit energie de fuziune. Fără el, scenariul unei surse de energie curate, masive și stabile rămâne blocat în laborator.

De ce tritiul este atât de important

Fuziunea nucleară funcționează prin unirea nucleelor atomice, proces care eliberează cantități uriașe de energie. Este același principiu care alimentează Soarele, doar că oamenii încearcă să îl reproducă pe Pământ într-un mod controlat.

Combustibilul considerat cel mai promițător pentru multe reactoare de fuziune este format din deuteriu și tritiu. Deuteriul poate fi obținut relativ ușor din apă de mare, unde se găsește în cantități suficiente.

Tritiul, în schimb, este foarte rar. Este radioactiv, are un timp de înjumătățire de aproximativ 12 ani și se produce pe Pământ în cantități mici. Estimările citate de cercetători arată că anual sunt produse doar aproximativ 20 de kilograme.

Aici apare blocajul. Dacă vrei reactoare de fuziune comerciale, ai nevoie de o metodă eficientă de a produce tritiu chiar în interiorul sistemului.

În teorie, acest lucru se poate face prin bombardarea litiului cu neutroni. În practică, chimia este atât de complexă încât nici măcar supercomputerele clasice nu pot modela ușor toate reacțiile relevante.

De aceea, noua cercetare este importantă pentru domeniul fuziunii nucleare. Nu produce încă energie pentru rețea, dar oferă o cale mai bună pentru înțelegerea materialelor care ar putea alimenta viitoarele reactoare.