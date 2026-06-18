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EDUCAȚIE

Povestea elevei din Timișoara care susține Evaluarea Națională și un Bacalaureat la matematică în același timp: „Materia de liceu mi se pare mai ușoară”

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Povestea elevei din Timișoara care susține Evaluarea Națională și un Bacalaureat la matematică în același timp: „Materia de liceu mi se pare mai ușoară”
În timp ce majoritatea elevilor de clasa a VIII-a se concentrează exclusiv pe Evaluarea Națională, o adolescentă din Timișoara trăiește o experiență cu totul neobișnuită

În timp ce majoritatea elevilor de clasa a VIII-a se concentrează exclusiv pe Evaluarea Națională, o adolescentă din Timișoara trăiește o experiență cu totul neobișnuită. Indira Singh, absolventă a Liceului Teoretic „Grigore Moisil”, se pregătește în paralel pentru examenul care îi va decide admiterea la liceu și pentru o simulare de Bacalaureat la matematică.

Ea face parte dintr-un grup restrâns de zece elevi de gimnaziu care au acceptat provocarea lansată de profesorul Mihai Suciu: aceea de a parcurge materia de matematică din liceu și de a susține un examen similar Bacalaureatului, cu patru ani mai devreme.

O provocare care a depășit orice așteptări

Pentru Indira, experiența nu are o miză academică imediată, însă reprezintă o provocare personală uriașă. Adolescenta spune că și-a dorit să își testeze limitele și să demonstreze că poate realiza lucruri care, la prima vedere, par imposibile.

În paralel cu pregătirea pentru Evaluarea Națională, eleva a studiat luni întregi noțiuni precum logaritmi, matrici, derivate și integrale, teme care în mod normal sunt abordate în anii de liceu.

„Este o provocare pe care nu credeam că o voi trăi vreodată. Mi-am dorit să demonstrez că pot merge mai departe decât credeam și să fac ceva de care să-mi amintesc toată viața”, a explicat adolescenta.

Indira își dorește să urmeze profilul Științele Naturii la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, iar pe viitor visează să ajungă medic.

„Matematica de Bac mi se pare mai simplă decât cea de gimnaziu”

Deși mulți s-ar aștepta ca materia de liceu să fie mult mai dificilă, eleva susține exact contrariul. Potrivit acesteia, multe dintre capitolele studiate pentru Bacalaureat sunt mai logice și mai ușor de înțeles decât anumite noțiuni de matematică din gimnaziu.

Indira spune că metoda de predare folosită de profesorul Mihai Suciu a avut un rol esențial în înțelegerea materiei.

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„M-am așteptat să fie mult mai greu. În schimb, multe dintre lecțiile de Bacalaureat mi s-au părut mai clare și mai accesibile decât unele capitole din gimnaziu. Totul a fost explicat pas cu pas, fără presiune”, a povestit ea.

Adolescenta mărturisește că a ajuns să înțeleagă cu ușurință concepte pe care inițial le considera imposibile pentru un elev de clasa a VIII-a.

Evaluarea Națională rămâne examenul cel mai important

Chiar dacă participarea la simularea Bacalaureatului o entuziasmează, Indira spune că examenul care contează cu adevărat în acest moment este Evaluarea Națională.

Ea estimează că poate obține note foarte bune la ambele discipline și recunoaște că are mai multe emoții la matematică decât la limba română.

Pregătirea a presupus multe ore de studiu zilnic, meditații și recapitulări constante. Uneori, spune ea, a stat la birou până târziu în noapte pentru a-și finaliza exercițiile și pentru a aprofunda materia.

Mesaj pentru colegii care se pregătesc de examene

Indira consideră că una dintre cele mai frecvente greșeli ale elevilor este amânarea pregătirii până în ultimul an de gimnaziu.

Ea crede că matematica și limba română trebuie tratate cu seriozitate încă din clasele mici, pentru că lacunele acumulate sunt greu de recuperat ulterior.

Totodată, adolescenta atrage atenția asupra importanței echilibrului dintre studiu și odihnă. Chiar dacă examenele aduc multă presiune, ea consideră că elevii au nevoie și de timp pentru relaxare.

„Trebuie să învățăm, dar să nu uităm că suntem oameni, nu roboți. Odihna și momentele petrecute cu familia sunt la fel de importante ca orele de studiu”, spune eleva.

La finalul lunii iunie, Indira va susține simularea de Bacalaureat la matematică, o experiență pe care o consideră una dintre cele mai interesante provocări din viața sa de până acum.

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