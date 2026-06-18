Povestea elevei din Timișoara care susține Evaluarea Națională și un Bacalaureat la matematică în același timp: „Materia de liceu mi se pare mai ușoară”

O provocare care a depășit orice așteptări

Pentru Indira, experiența nu are o miză academică imediată, însă reprezintă o provocare personală uriașă. Adolescenta spune că și-a dorit să își testeze limitele și să demonstreze că poate realiza lucruri care, la prima vedere, par imposibile.

În paralel cu pregătirea pentru Evaluarea Națională, eleva a studiat luni întregi noțiuni precum logaritmi, matrici, derivate și integrale, teme care în mod normal sunt abordate în anii de liceu.

„Este o provocare pe care nu credeam că o voi trăi vreodată. Mi-am dorit să demonstrez că pot merge mai departe decât credeam și să fac ceva de care să-mi amintesc toată viața”, a explicat adolescenta.

Indira își dorește să urmeze profilul Științele Naturii la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, iar pe viitor visează să ajungă medic.

„Matematica de Bac mi se pare mai simplă decât cea de gimnaziu”

Deși mulți s-ar aștepta ca materia de liceu să fie mult mai dificilă, eleva susține exact contrariul. Potrivit acesteia, multe dintre capitolele studiate pentru Bacalaureat sunt mai logice și mai ușor de înțeles decât anumite noțiuni de matematică din gimnaziu.

Indira spune că metoda de predare folosită de profesorul Mihai Suciu a avut un rol esențial în înțelegerea materiei.

„M-am așteptat să fie mult mai greu. În schimb, multe dintre lecțiile de Bacalaureat mi s-au părut mai clare și mai accesibile decât unele capitole din gimnaziu. Totul a fost explicat pas cu pas, fără presiune”, a povestit ea.

Adolescenta mărturisește că a ajuns să înțeleagă cu ușurință concepte pe care inițial le considera imposibile pentru un elev de clasa a VIII-a.

Evaluarea Națională rămâne examenul cel mai important

Chiar dacă participarea la simularea Bacalaureatului o entuziasmează, Indira spune că examenul care contează cu adevărat în acest moment este Evaluarea Națională.