Bacalaureat 2026. Proba obligatorie a profilului se amână din cauza vremii. Când vor da elevii examenul la Matematică şi Istorie

Autoritățile au decis reprogramarea examenului pentru miercuri, după ce meteorologii au emis avertizări privind temperaturile foarte ridicate și disconfortul termic accentuat. În rest, regulile de desfășurare a examenului rămân neschimbate.

Accesul în centrele de examen

Candidații vor putea intra în centrele de examen doar în intervalul orar 7:30-8:30, exclusiv pe baza unui act de identitate valabil. După ora 8:30 accesul nu mai este permis, iar elevii sunt repartizați în sălile de examen, unde ocupă locurile stabilite de comisie. Examenul începe la ora 9:00, iar timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care subiectele au fost distribuite tuturor candidaților din sală.

Elevii care beneficiază de adaptări aprobate în condițiile legii pot primi un timp suplimentar de cel mult două ore.

Cu ce au voie să scrie candidații

Regulamentul Ministerului Educației stabilește clar că toate răspunsurile trebuie redactate doar cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru desene, grafice sau scheme este permisă folosirea creionului negru, iar la proba de Matematică elevii pot utiliza instrumente de desen, precum rigla, echerul sau compasul.

Rezolvările scrise pe ciornă sau pe foaia care conține subiectele nu sunt evaluate, profesorii corectând exclusiv ceea ce este redactat pe foile oficiale de examen.

Obiectele interzise și sancțiunile

Regulamentul interzice introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, ceasurilor inteligente, căștilor, tabletelor, stickurilor de memorie și a oricărui dispozitiv electronic de comunicare sau stocare a informațiilor.

De asemenea, elevii nu pot avea asupra lor manuale, culegeri, dicționare, memoratoare, notițe sau alte materiale care ar putea fi folosite pentru copiat. Ghiozdanele, poșetele și celelalte obiecte personale trebuie lăsate în spațiile special amenajate de comisia de examen.