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EDUCAȚIE

Bacalaureat 2026. Proba obligatorie a profilului se amână din cauza vremii. Când vor da elevii examenul la Matematică şi Istorie

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Bacalaureat 2026. Proba obligatorie a profilului se amână din cauza vremii. Când vor da elevii examenul la Matematică şi Istorie
Examen amânat la Bacalaureat 2026. Decizia luată din cauza prognozei meteo (Foto: Profimedia)

Elevii care urmau să susțină marți proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2026 vor merge în centrele de examen cu o zi mai târziu. Ministerul Educației a decis reprogramarea examenului pentru miercuri, ca urmare a prognozei meteorologice care anunță temperaturi extreme și condiții dificile în mare parte din țară. Măsura are scopul de a proteja sănătatea candidaților și a personalului implicat în desfășurarea examenului.

Cuprins
  1. Examenul de Bacalaureat se mută
  2. Accesul în centrele de examen
  3. Cu ce au voie să scrie candidații
  4. Obiectele interzise și sancțiunile

Examenul de Bacalaureat se mută

Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, susținută la Matematică de elevii de la profilurile Real și Tehnologic, respectiv la Istorie de cei de la profilul Uman, nu se va mai desfășura în ziua programată inițial.

Autoritățile au decis reprogramarea examenului pentru miercuri, după ce meteorologii au emis avertizări privind temperaturile foarte ridicate și disconfortul termic accentuat. În rest, regulile de desfășurare a examenului rămân neschimbate.

Accesul în centrele de examen

Candidații vor putea intra în centrele de examen doar în intervalul orar 7:30-8:30, exclusiv pe baza unui act de identitate valabil. După ora 8:30 accesul nu mai este permis, iar elevii sunt repartizați în sălile de examen, unde ocupă locurile stabilite de comisie. Examenul începe la ora 9:00, iar timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care subiectele au fost distribuite tuturor candidaților din sală.

Elevii care beneficiază de adaptări aprobate în condițiile legii pot primi un timp suplimentar de cel mult două ore.

Cu ce au voie să scrie candidații

Regulamentul Ministerului Educației stabilește clar că toate răspunsurile trebuie redactate doar cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru desene, grafice sau scheme este permisă folosirea creionului negru, iar la proba de Matematică elevii pot utiliza instrumente de desen, precum rigla, echerul sau compasul.

Rezolvările scrise pe ciornă sau pe foaia care conține subiectele nu sunt evaluate, profesorii corectând exclusiv ceea ce este redactat pe foile oficiale de examen.

Obiectele interzise și sancțiunile

Regulamentul interzice introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, ceasurilor inteligente, căștilor, tabletelor, stickurilor de memorie și a oricărui dispozitiv electronic de comunicare sau stocare a informațiilor.

De asemenea, elevii nu pot avea asupra lor manuale, culegeri, dicționare, memoratoare, notițe sau alte materiale care ar putea fi folosite pentru copiat. Ghiozdanele, poșetele și celelalte obiecte personale trebuie lăsate în spațiile special amenajate de comisia de examen.

Pe durata probei este interzisă orice formă de comunicare între candidați, schimbul de foi, ciorne sau instrumente de scris și orice tentativă de fraudă. Sălile sunt monitorizate audio-video, iar încălcarea regulamentului atrage eliminarea din examen, chiar dacă materialele interzise nu au fost folosite efectiv.

Elevii eliminați pierd dreptul de a continua sesiunea curentă de Bacalaureat și nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului național, motiv pentru care autoritățile le recomandă candidaților să respecte cu strictețe toate regulile în ziua susținerii probei reprogramate.

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