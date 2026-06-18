Porsche Taycan 2027 vrea să facă electricele mai distractive: cutie „falsă” cu 8 trepte, baterie mai mare și preț pe măsură

E-Shift, funcția care imită o cutie de viteze clasică

Cea mai spectaculoasă noutate pentru Porsche Taycan 2027 este sistemul opțional E-Shift. Acesta simulează o transmisie cu opt trepte și poate fi folosit atât în mod automat, cât și manual, prin padelele de pe volanul GT Sport. Practic, mașina electrică încearcă să reproducă senzația unei schimbări de treaptă, inclusiv prin sunet, feedback și variații de cuplu.

Fiecare „treaptă” are propria senzație de frână de motor, iar Porsche introduce și un limitator virtual, tocmai pentru ca experiența să semene mai mult cu cea a unei mașini sport tradiționale. Nu este o cutie reală, ci un artificiu software, dar scopul este clar: să ofere șoferului mai multă implicare, într-un segment în care performanța brută nu mai este suficientă.

Ideea nu este complet nouă. Hyundai Ioniq 5 N a demonstrat deja că o electrică poate deveni mai distractivă dacă șoferul primește iluzia unei transmisii clasice. Porsche pare să fi înțeles că, pentru publicul pasionat, tăcerea și accelerația instantanee nu înlocuiesc întotdeauna senzația mecanică a unei mașini sport.

E-Shift va fi opțional pe majoritatea versiunilor Taycan, dar standard pe Taycan Turbo GT. Fiecare variantă va avea propriul sunet electric sport, ceea ce înseamnă că Porsche încearcă să diferențieze modelele nu doar prin putere, ci și prin felul în care se simt și se aud la condus.

Baterie mai mare și tehnologie mai bună la bord

Pentru anul-model 2027, Porsche face o schimbare importantă și la capitolul baterie. Versiunile Taycan, Taycan 4 și Taycan 4S primesc standard pachetul Performance Battery Plus de 105 kWh, care anterior era opțional. Capacitatea utilizabilă este de 97 kWh, iar bateria permite o putere maximă de încărcare de până la 320 kW la stațiile DC compatibile.

Această modificare ar trebui să îmbunătățească autonomia și să facă mașina mai ușor de folosit pe distanțe lungi. Porsche adaugă și un afișaj pentru starea de sănătate a bateriei, o funcție utilă mai ales pentru o electrică premium, unde valoarea de revânzare poate depinde mult de degradarea acumulatorului.

Interiorul primește și el îmbunătățiri. Sistemul de infotainment are acum actualizări over-the-air, integrare mai bună pentru Apple CarPlay și Android Auto și noua interfață Porsche Digital Interaction, deja văzută pe Macan Electric și Cayenne Electric. Grafica este revizuită, widgeturile pot fi personalizate, iar asistentul vocal cu suport AI poate răspunde la întrebări de follow-up fără să fie nevoie să repeți comanda „Hey Porsche”.