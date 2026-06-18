Porsche Taycan 2027 vrea să facă electricele mai distractive: cutie „falsă” cu 8 trepte, baterie mai mare și preț pe măsură
Porsche Taycan intră în anul-model 2027 cu o serie de modificări importante, chiar dacă la exterior nu pare să se fi schimbat mare lucru. Designul rămâne aproape identic, dar sub caroserie apar noutăți care spun multe despre direcția în care merge industria mașinilor electrice premium: autonomie mai bună, încărcare mai rapidă, software mai inteligent și, cel mai interesant, o funcție care simulează o cutie de viteze cu opt trepte.
Da, ai citit bine. Taycan, una dintre cele mai cunoscute mașini electrice sportive din lume, primește un sistem numit E-Shift, gândit să redea o parte din senzațiile unei mașini cu motor termic, conform companiei. Este o mutare interesantă pentru Porsche, mai ales într-o perioadă în care tot mai mulți producători descoperă că accelerația liniară a electricelor poate fi impresionantă, dar nu întotdeauna emoționantă.
E-Shift, funcția care imită o cutie de viteze clasică
Cea mai spectaculoasă noutate pentru Porsche Taycan 2027 este sistemul opțional E-Shift. Acesta simulează o transmisie cu opt trepte și poate fi folosit atât în mod automat, cât și manual, prin padelele de pe volanul GT Sport. Practic, mașina electrică încearcă să reproducă senzația unei schimbări de treaptă, inclusiv prin sunet, feedback și variații de cuplu.
Fiecare „treaptă” are propria senzație de frână de motor, iar Porsche introduce și un limitator virtual, tocmai pentru ca experiența să semene mai mult cu cea a unei mașini sport tradiționale. Nu este o cutie reală, ci un artificiu software, dar scopul este clar: să ofere șoferului mai multă implicare, într-un segment în care performanța brută nu mai este suficientă.
Ideea nu este complet nouă. Hyundai Ioniq 5 N a demonstrat deja că o electrică poate deveni mai distractivă dacă șoferul primește iluzia unei transmisii clasice. Porsche pare să fi înțeles că, pentru publicul pasionat, tăcerea și accelerația instantanee nu înlocuiesc întotdeauna senzația mecanică a unei mașini sport.
E-Shift va fi opțional pe majoritatea versiunilor Taycan, dar standard pe Taycan Turbo GT. Fiecare variantă va avea propriul sunet electric sport, ceea ce înseamnă că Porsche încearcă să diferențieze modelele nu doar prin putere, ci și prin felul în care se simt și se aud la condus.
Baterie mai mare și tehnologie mai bună la bord
Pentru anul-model 2027, Porsche face o schimbare importantă și la capitolul baterie. Versiunile Taycan, Taycan 4 și Taycan 4S primesc standard pachetul Performance Battery Plus de 105 kWh, care anterior era opțional. Capacitatea utilizabilă este de 97 kWh, iar bateria permite o putere maximă de încărcare de până la 320 kW la stațiile DC compatibile.
Această modificare ar trebui să îmbunătățească autonomia și să facă mașina mai ușor de folosit pe distanțe lungi. Porsche adaugă și un afișaj pentru starea de sănătate a bateriei, o funcție utilă mai ales pentru o electrică premium, unde valoarea de revânzare poate depinde mult de degradarea acumulatorului.
Interiorul primește și el îmbunătățiri. Sistemul de infotainment are acum actualizări over-the-air, integrare mai bună pentru Apple CarPlay și Android Auto și noua interfață Porsche Digital Interaction, deja văzută pe Macan Electric și Cayenne Electric. Grafica este revizuită, widgeturile pot fi personalizate, iar asistentul vocal cu suport AI poate răspunde la întrebări de follow-up fără să fie nevoie să repeți comanda „Hey Porsche”.
Încărcarea wireless pentru telefon este, la rândul ei, mai rapidă, Porsche susținând că viteza crește de 1,5 ori. A fost adăugat și un inel magnetic, pentru o fixare mai bună a telefonului. Sunt detalii mici, dar importante pentru o mașină care trebuie să concureze nu doar prin performanță, ci și prin experiența digitală de zi cu zi.
Mai multe culori, dar și un preț mai mare
Porsche adaugă și 16 culori noi în catalogul Paint to Sample, care ajunge acum la 153 de nuanțe. Printre opțiuni se numără culori cunoscute precum Shark Blue și Python Green, dar și variante mai noi precum Loretta Purple și Rose Red. Este o direcție clară spre personalizare, într-un moment în care clienții de mașini premium vor ca automobilul lor să pară cât mai diferit de restul.
Problema este că toate aceste îmbunătățiri vin cu un preț mai mare. În SUA, Porsche Taycan 2027 pornește de la 111.900 de dolari, la care se adaugă o taxă de livrare și procesare de 2.350 de dolari. Totalul ajunge astfel la 114.250 de dolari pentru versiunea de bază.
Creșterea de preț poate fi justificată prin bateria mai mare, software-ul actualizat și dotările suplimentare, dar rămâne de văzut dacă va ajuta Taycan să atragă mai mulți clienți. Modelul electric Porsche a fost lăudat pentru performanță și dinamică, dar nu a fost un succes comercial atât de puternic pe cât spera compania.
Taycan 2027 pare, însă, o mașină mai completă. Este mai practică, mai conectată, mai personalizabilă și, cel puțin pe hârtie, mai distractivă. Iar sistemul E-Shift arată că Porsche încearcă să rezolve una dintre marile probleme ale electricelor sportive: pot fi extrem de rapide, dar trebuie să fie și memorabile.