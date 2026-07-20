Volkswagen pregătește o restructurare majoră. Zeci de modele ar putea dispărea până în 2030

Mai multe modele cunoscute ar urma să iasă definitiv din producție

Publicația germană Bild susține că a intrat în posesia unor documente interne care arată ce modele nu vor mai avea un viitor după actuala generație. Unele dintre ele ar putea primi un ultim facelift pentru a rămâne în ofertă încă unul sau doi ani, însă nu vor beneficia de succesoare. Lista vehiculelor vizate este una surprinzător de lungă și include modele din aproape toate mărcile grupului.

La Volkswagen sunt menționate Taos, Jetta, T-Roc Cabriolet și SUV-ul electric ID.5. Nici Škoda nu scapă de reorganizare, Fabia fiind unul dintre modelele despre care se spune că nu va mai avea o generație nouă.

La Cupra, cel aflat pe lista retragerilor este Raval, în timp ce Audi ar urma să renunțe la o serie întreagă de modele importante, printre care Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback, A8, TT, A1, Q2, A3 în versiunile Sedan și Sportback, dar și sportivul RS3. În informațiile publicate apare și modelul Audi Nuvolari, despre care nu există însă detalii suplimentare.

Porsche pierde unele dintre cele mai cunoscute automobile

Dacă informațiile se vor confirma, Porsche este constructorul care va trece prin cele mai mari schimbări.Întreaga familie 718, atât Boxster, cât și Cayman, ar urma să dispară din ofertă fără o nouă generație cu motoare convenționale. Totodată, Macan cu motor termic va fi retras definitiv, în contextul în care Porsche încearcă de mai mulți ani să îl înlocuiască cu versiunea electrică.

Surprinzătoare este și apariția pe listă a lui Taycan și Panamera. Primul este modelul care a deschis era electrică pentru Porsche, iar al doilea rămâne unul dintre cele mai apreciate sedanuri sportive ale mărcii. Deocamdată nu este clar dacă acestea vor fi înlocuite de modele complet noi sau dacă strategia companiei se va schimba radical în următorii ani.

De ce renunță Volkswagen la atât de multe modele

În ultimii ani, grupul Volkswagen s-a confruntat cu provocări din toate direcțiile. Costurile de dezvoltare a noilor platforme electrice au crescut considerabil, în timp ce constructorii chinezi au început să câștige teren atât în Europa, cât și pe piața din China, una dintre cele mai importante pentru producătorul german.

În paralel, cererea pentru unele modele electrice a fost sub așteptări, iar mai multe mărci din grup au raportat rezultate financiare mai slabe decât cele estimate.