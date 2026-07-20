Volkswagen pregătește o restructurare majoră. Zeci de modele ar putea dispărea până în 2030
Grupul Volkswagen traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. După ani în care a dominat industria auto europeană, constructorul german încearcă acum să își reducă cheltuielile și să își adapteze oferta la o piață care se schimbă rapid. Tranziția către mașinile electrice, concurența tot mai puternică din China și scăderea vânzărilor în unele segmente îi obligă pe oficialii companiei să ia măsuri pe care, până nu demult, puțini le-ar fi considerat posibile.
Potrivit unor informații apărute în presa din Germania, Volkswagen pregătește o restructurare amplă a gamei de modele. Până la finalul deceniului, aproximativ jumătate dintre automobilele aflate acum în ofertă ar urma să dispară, în încercarea de a simplifica producția și de a reduce costurile. Dacă planul va fi pus în aplicare, toate mărcile importante din grup vor fi afectate, însă cea mai mare lovitură pare să o primească Porsche, scrie Bild.
Mai multe modele cunoscute ar urma să iasă definitiv din producție
Publicația germană Bild susține că a intrat în posesia unor documente interne care arată ce modele nu vor mai avea un viitor după actuala generație. Unele dintre ele ar putea primi un ultim facelift pentru a rămâne în ofertă încă unul sau doi ani, însă nu vor beneficia de succesoare. Lista vehiculelor vizate este una surprinzător de lungă și include modele din aproape toate mărcile grupului.
La Volkswagen sunt menționate Taos, Jetta, T-Roc Cabriolet și SUV-ul electric ID.5. Nici Škoda nu scapă de reorganizare, Fabia fiind unul dintre modelele despre care se spune că nu va mai avea o generație nouă.
La Cupra, cel aflat pe lista retragerilor este Raval, în timp ce Audi ar urma să renunțe la o serie întreagă de modele importante, printre care Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback, A8, TT, A1, Q2, A3 în versiunile Sedan și Sportback, dar și sportivul RS3. În informațiile publicate apare și modelul Audi Nuvolari, despre care nu există însă detalii suplimentare.
Porsche pierde unele dintre cele mai cunoscute automobile
Dacă informațiile se vor confirma, Porsche este constructorul care va trece prin cele mai mari schimbări.Întreaga familie 718, atât Boxster, cât și Cayman, ar urma să dispară din ofertă fără o nouă generație cu motoare convenționale. Totodată, Macan cu motor termic va fi retras definitiv, în contextul în care Porsche încearcă de mai mulți ani să îl înlocuiască cu versiunea electrică.
Surprinzătoare este și apariția pe listă a lui Taycan și Panamera. Primul este modelul care a deschis era electrică pentru Porsche, iar al doilea rămâne unul dintre cele mai apreciate sedanuri sportive ale mărcii. Deocamdată nu este clar dacă acestea vor fi înlocuite de modele complet noi sau dacă strategia companiei se va schimba radical în următorii ani.
De ce renunță Volkswagen la atât de multe modele
În ultimii ani, grupul Volkswagen s-a confruntat cu provocări din toate direcțiile. Costurile de dezvoltare a noilor platforme electrice au crescut considerabil, în timp ce constructorii chinezi au început să câștige teren atât în Europa, cât și pe piața din China, una dintre cele mai importante pentru producătorul german.
În paralel, cererea pentru unele modele electrice a fost sub așteptări, iar mai multe mărci din grup au raportat rezultate financiare mai slabe decât cele estimate.
Directorul executiv Oliver Blume a anunțat deja un amplu program de restructurare care include reduceri de costuri, reorganizarea producției și eficientizarea portofoliului. Eliminarea modelelor cu vânzări reduse sau care se suprapun în aceeași categorie este văzută ca una dintre cele mai rapide metode prin care compania poate economisi miliarde de euro în următorii ani.
Deocamdată nu există o confirmare oficială
Informațiile publicate de Bild nu au fost confirmate de Volkswagen, iar constructorul german nu a prezentat oficial lista modelelor care vor fi eliminate.
Chiar și așa, faptul că grupul pregătește o reducere semnificativă a gamei nu mai reprezintă o surpriză. Rămâne însă de văzut dacă modelele care vor dispărea vor avea înlocuitori complet noi sau dacă Volkswagen va merge pe o strategie cu mai puține automobile, dar mai profitabile