Porsche Boxster electric nu a murit. Prototipul surprins aproape complet descoperit pe Nürburgring arată cât de aproape este lansarea

Pentru clienții Porsche din România, schimbarea marchează practic sfârșitul unei ere. Configuratorul local mai afișează din actuala familie 718 versiunile extreme Cayman GT4 RS și Spyder RS, ambele cu motor termic și prețuri de aproximativ 174.742 de euro, dar acestea apar deja ca epuizate.

Boxster rămâne Boxster, chiar dacă dispare motorul termic

Prototipul surprins pe Nürburgring păstrează proporțiile care au definit Boxster timp de aproape trei decenii. Este un roadster compact, foarte jos și cu console scurte, iar Porsche pare să fi evitat transformarea lui într-un vehicul care încearcă să își evidențieze prin fiecare element faptul că este electric.

Există însă suficiente diferențe pentru a-l identifica. Blocurile optice frontale sunt mai apropiate stilistic de Taycan, iar prizele de aer au un design mult mai agresiv, cu elemente care ar putea avea inclusiv rol aerodinamic activ. Prizele laterale uriașe necesare alimentării cu aer a motorului termic al generației actuale au devenit mult mai discrete.

În partea din spate lipsește, evident, evacuarea. Prototipul prezintă în schimb elemente care sugerează amplasarea portului de încărcare, deși poziția și configurația finală se pot modifica înainte de producție.

Nürburgring este un loc esențial pentru validarea unui asemenea automobil. Circuitul german are aproximativ 20 de kilometri în configurația Nordschleife, numeroase schimbări de nivel și o combinație de viraje rapide, lente și suprafețe denivelate. Pentru Porsche, problema nu este doar să construiască un Boxster electric rapid în linie dreaptă, ci unul care să păstreze agilitatea pentru care 718 este apreciat.

Aici apare provocarea bateriei. Masa suplimentară este inamicul natural al unui roadster sport, iar distribuția acesteia va conta aproape la fel de mult ca puterea motoarelor.

Porsche nu a anunțat încă cifrele care contează cel mai mult

Specificațiile finale pentru autonomie, baterie și putere nu au fost prezentate oficial. Informațiile apărute până acum indică însă o arhitectură electrică modernă și posibilitatea existenței mai multor versiuni, inclusiv configurații cu unul sau două motoare.