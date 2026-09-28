Porsche Boxster electric nu a murit. Prototipul surprins aproape complet descoperit pe Nürburgring arată cât de aproape este lansarea
Un Porsche Boxster fără sunetul unui motor boxer amplasat în spatele scaunelor părea, nu cu foarte mult timp în urmă, o idee aproape incompatibilă cu identitatea modelului. Transformarea este însă pe cale să se producă. Viitorul Porsche 718 Boxster electric a fost surprins în teste pe Nürburgring aproape complet lipsit de camuflaj, oferind cea mai clară imagine de până acum asupra unuia dintre cele mai importante modele electrice pregătite de constructorul german.
Apariția prototipului este importantă și dintr-un alt motiv. În ultimele luni circulaseră informații potrivit cărora Porsche ar putea renunța la proiect sau l-ar putea amâna pe termen nedefinit, pe fondul reevaluării strategiei electrice a companiei. Noul CEO Porsche, Michael Leiters, a confirmat însă în august că modelul va fi construit.
Pentru clienții Porsche din România, schimbarea marchează practic sfârșitul unei ere. Configuratorul local mai afișează din actuala familie 718 versiunile extreme Cayman GT4 RS și Spyder RS, ambele cu motor termic și prețuri de aproximativ 174.742 de euro, dar acestea apar deja ca epuizate.
Boxster rămâne Boxster, chiar dacă dispare motorul termic
Prototipul surprins pe Nürburgring păstrează proporțiile care au definit Boxster timp de aproape trei decenii. Este un roadster compact, foarte jos și cu console scurte, iar Porsche pare să fi evitat transformarea lui într-un vehicul care încearcă să își evidențieze prin fiecare element faptul că este electric.
Există însă suficiente diferențe pentru a-l identifica. Blocurile optice frontale sunt mai apropiate stilistic de Taycan, iar prizele de aer au un design mult mai agresiv, cu elemente care ar putea avea inclusiv rol aerodinamic activ. Prizele laterale uriașe necesare alimentării cu aer a motorului termic al generației actuale au devenit mult mai discrete.
În partea din spate lipsește, evident, evacuarea. Prototipul prezintă în schimb elemente care sugerează amplasarea portului de încărcare, deși poziția și configurația finală se pot modifica înainte de producție.
Nürburgring este un loc esențial pentru validarea unui asemenea automobil. Circuitul german are aproximativ 20 de kilometri în configurația Nordschleife, numeroase schimbări de nivel și o combinație de viraje rapide, lente și suprafețe denivelate. Pentru Porsche, problema nu este doar să construiască un Boxster electric rapid în linie dreaptă, ci unul care să păstreze agilitatea pentru care 718 este apreciat.
Aici apare provocarea bateriei. Masa suplimentară este inamicul natural al unui roadster sport, iar distribuția acesteia va conta aproape la fel de mult ca puterea motoarelor.
Porsche nu a anunțat încă cifrele care contează cel mai mult
Specificațiile finale pentru autonomie, baterie și putere nu au fost prezentate oficial. Informațiile apărute până acum indică însă o arhitectură electrică modernă și posibilitatea existenței mai multor versiuni, inclusiv configurații cu unul sau două motoare.
Platforma va fi relevantă și pentru Audi, cele două mărci putând împărți anumite componente pentru viitoare automobile sport electrice. Pentru Porsche, această abordare poate reduce costurile enorme asociate dezvoltării unei platforme dedicate unei categorii cu volume relativ mici.
Noul 718 este așteptat în jurul anului 2027, deși Porsche nu a comunicat încă un calendar complet pentru gama de serie. Faptul că prototipurile rulează aproape fără camuflaj sugerează în orice caz că designul exterior este într-un stadiu avansat.
Momentul este delicat pentru constructor. Porsche a investit masiv în electrificare, dar cererea pentru automobile electrice premium s-a dovedit mai dificil de anticipat decât părea în urmă cu doar câțiva ani. În paralel, marca trebuie să păstreze clienții tradiționali pentru care greutatea redusă, răspunsul mecanic și motorul termic reprezintă o parte importantă din experiență.
Din acest motiv, Boxster electric este probabil un test mai important pentru Porsche decât un SUV electric. Un Macan sau Cayenne poate compensa masa prin putere și confort. Un 718 trebuie să convingă într-un domeniu în care fiecare kilogram suplimentar se simte.
Prototipul de pe Nürburgring arată că proiectul este cât se poate de real. Întrebarea nu mai pare să fie dacă va exista un Porsche 718 electric, ci dacă Porsche va reuși să facă un automobil alimentat de baterii să se simtă suficient de mult ca un Boxster.
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