Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Cine poate primi permisul și cum se face înscrierea
Tinerii români care au împlinit sau vor împlini 18 ani în 2026 au șansa de a călători gratuit prin Europa. O nouă rundă de înscrieri în programul DiscoverEU este în desfășurare, iar Comisia Europeană pune la dispoziție aproape 41.000 de permise de călătorie pentru tineri.
România este inclusă în program, iar în această rundă sunt disponibile peste 1.700 de permise pentru tinerii români. Cei selectați vor putea călători în principal cu trenul prin mai multe țări europene, pe o perioadă de maximum o lună.
Înscrierile au început pe 1 octombrie și se încheie pe 15 octombrie 2026, la ora 13:00, ora României.
Cine poate primi un permis gratuit pentru călătorii în Europa
Programul DiscoverEU face parte din Erasmus+ și se adresează în această rundă tinerilor născuți între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008, inclusiv. Cu alte cuvinte, sunt eligibili cei care împlinesc 18 ani pe parcursul anului 2026.
Solicitanții trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unuia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Pot participa și tinerii eligibili din țările asociate programului Erasmus+, precum Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.
Românii care îndeplinesc criteriul de vârstă pot, așadar, să se înscrie.
Pentru depunerea candidaturii este nevoie de datele unui document de identitate valabil. În formular trebuie introdus numărul cărții de identitate, al pașaportului sau, după caz, al permisului de ședere.
Cum se face înscrierea
Candidatura se depune online, prin Portalul european pentru tineret. Înscrierea este deschisă până pe 15 octombrie, la prânz, ora Bruxelles-ului, ceea ce înseamnă ora 13:00 în România.
Candidații trebuie să completeze formularul cu datele personale și informațiile din actul de identitate. Procedura include și un scurt test.
Tinerii trebuie să răspundă la cinci întrebări cu variante multiple despre Uniunea Europeană și inițiativele europene destinate tinerilor. Există și o întrebare suplimentară folosită pentru departajarea candidaților.
Rezultatele acestei runde sunt programate să fie comunicate în ianuarie 2027.
Tinerii pot pleca singuri sau împreună cu prietenii
Un avantaj al programului este că tinerii nu sunt obligați să călătorească singuri. Se poate depune o candidatură individuală, dar există și posibilitatea formării unui grup de maximum cinci persoane.
În cazul grupurilor, unul dintre participanți devine lider și primește un cod pe care îl transmite celorlalți membri. Fiecare participant trebuie însă să îndeplinească individual condițiile de eligibilitate și să completeze propriul formular.
Prin urmare, un grup de prieteni care au împlinit 18 ani în 2026 poate încerca să obțină permisele și să își planifice împreună călătoria prin Europa.
Când vor putea pleca cei care primesc permisul
Tinerii selectați în actuala rundă vor putea folosi permisul în perioada 1 martie 2027 – 31 mai 2028.
Călătoria poate avea o durată de maximum o lună, în interiorul căreia sunt disponibile șapte zile efective de călătorie. Acestea pot fi consecutive sau distribuite pe parcursul perioadei de maximum o lună.
Participanții trebuie să călătorească în cel puțin o altă țară eligibilă DiscoverEU, iar în limita permisului pot vizita mai multe state.
Transportul se face în principal cu trenul, programul fiind conceput pentru a încuraja folosirea mijloacelor de transport mai puțin poluante. Există însă anumite excepții în care poate fi permis și transportul cu avionul, de exemplu pentru participanții care locuiesc în zone îndepărtate sau pe insule.
Ce NU este gratuit prin DiscoverEU
Permisul DiscoverEU nu trebuie confundat cu o vacanță în care toate cheltuielile sunt suportate de Uniunea Europeană.
Programul acoperă permisul de transport în condițiile stabilite de DiscoverEU, însă participanții trebuie să își asigure din propriul buget cazarea, mâncarea și celelalte cheltuieli personale. Unele trenuri necesită, de asemenea, rezervarea obligatorie a locului, care poate presupune costuri suplimentare.
Tinerii selectați primesc însă și un card DiscoverEU care oferă reduceri la diferite servicii, printre care cazare, transport local, activități culturale și sportive.
Pentru persoanele cu dizabilități sau probleme de sănătate care le-ar putea îngreuna călătoria sunt prevăzute forme suplimentare de sprijin.
Aproape 41.000 de permise sunt disponibile
Comisia Europeană pune la dispoziție aproape 41.000 de permise în actuala rundă DiscoverEU, iar bugetul planificat este de aproximativ 23,5 milioane de euro.
Programul nu este destinat doar unei vacanțe gratuite. DiscoverEU urmărește să le ofere tinerilor posibilitatea de a descoperi alte țări europene, patrimoniul cultural și istoric și de a cunoaște persoane din alte state.
Cei interesați trebuie însă să fie atenți la termenul-limită. Pentru această rundă, formularul poate fi completat numai până pe 15 octombrie 2026, ora 13:00, ora României. După închiderea perioadei de candidatură nu mai pot fi depuse înscrieri.