Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Cine poate primi permisul și cum se face înscrierea

Înscrierile au început pe 1 octombrie și se încheie pe 15 octombrie 2026, la ora 13:00, ora României.

Cine poate primi un permis gratuit pentru călătorii în Europa

Programul DiscoverEU face parte din Erasmus+ și se adresează în această rundă tinerilor născuți între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008, inclusiv. Cu alte cuvinte, sunt eligibili cei care împlinesc 18 ani pe parcursul anului 2026.

Solicitanții trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unuia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Pot participa și tinerii eligibili din țările asociate programului Erasmus+, precum Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Românii care îndeplinesc criteriul de vârstă pot, așadar, să se înscrie.

Pentru depunerea candidaturii este nevoie de datele unui document de identitate valabil. În formular trebuie introdus numărul cărții de identitate, al pașaportului sau, după caz, al permisului de ședere.

Cum se face înscrierea

Candidatura se depune online, prin Portalul european pentru tineret. Înscrierea este deschisă până pe 15 octombrie, la prânz, ora Bruxelles-ului, ceea ce înseamnă ora 13:00 în România.

Pagina oficială DiscoverEU pentru înscriere