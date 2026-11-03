Poate un părinte să ceară mutarea copilului dintr-o clasă în alta doar pentru că nu se înțelege cu profesorul?
Un părinte poate solicita transferul copilului într-o altă clasă a aceleiași școli, inclusiv atunci când există neînțelegeri cu un profesor. Cererea nu obligă însă școala să aprobe mutarea, iar decizia aparține consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor privind efectivele claselor, perioada transferului și, după caz, profilul sau specializarea.
Poți cere transferul, dar nemulțumirea nu garantează aprobarea
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cunoscut drept ROFUIP, recunoaște posibilitatea transferului între formațiuni de studiu. Articolul 139 permite expres mutarea dintr-o clasă în alta în cadrul aceleiași unități.
Regulamentul nu stabilește că o neînțelegere cu profesorul ar conduce automat la aprobarea cererii. Nici nu interzice depunerea unei solicitări din acest motiv, însă aceasta trebuie analizată potrivit regulilor aplicabile transferurilor și regulamentului școlii.
Dacă vrei să ceri mutarea copilului, poți descrie în cerere situația concretă și motivele pentru care consideri necesară schimbarea clasei. Este util să distingi între nemulțumirea ta față de un cadru didactic și dificultățile pe care le întâmpină copilul în colectivul actual.
Dreptul de a solicita transferul nu înseamnă dreptul de a impune o anumită clasă sau un anumit profesor. Școala trebuie să verifice dacă mutarea poate fi realizată în condițiile prevăzute de regulament.
Cine decide și ce condiții trebuie îndeplinite
Potrivit articolului 138 din ROFUIP, aprobarea transferului revine consiliului de administrație. În cazul mutării între clasele aceleiași școli, cererea este analizată la nivelul acelei unități, nu decisă exclusiv de profesorul implicat sau printr-o înțelegere verbală cu directorul.
Articolul 139 impune încadrarea în numărul maxim de elevi pe formațiune de studiu și în cifra de școlarizare aprobată. Prin urmare, simpla existență a unei clase paralele nu înseamnă că aceasta poate primi automat încă un elev.
La liceu pot exista condiții suplimentare privind media și specializarea. Dacă transferul presupune schimbarea filierei, profilului sau specializării, articolul 140 prevede susținerea și promovarea examenelor de diferență.
Refuzul aprobării cererii trebuie motivat în scris, conform articolului 138. Părintele poate solicita astfel comunicarea motivelor pentru care transferul nu a fost acceptat.
Citește și: Cum poți muta copilul la altă școală în 2026. Situațiile în care transferul este aprobat
Mutarea se face, de regulă, în vacanțele școlare
Momentul depunerii și soluționării cererii contează. Articolul 144 stabilește că transferurile în care se păstrează forma de învățământ, filiera, profilul și specializarea se efectuează, de regulă, în vacanțele școlare.
Transferul în timpul cursurilor este posibil în situații excepționale, cu respectarea condițiilor din regulament. Printre cazurile enumerate se află recomandările medicale și alte situații excepționale susținute prin documente justificative.
Pentru această ultimă categorie, articolul 144 alineatul (5) litera f) prevede aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. O simplă neînțelegere cu profesorul nu este enumerată ca motiv care să permită automat mutarea imediată, în timpul cursurilor.
Există și reguli particulare în funcție de nivelul de studiu. De exemplu, pentru elevii de clasa a IX-a, transferul în timpul anului școlar, chiar și în vacanțe, este supus condițiilor speciale privind media de admitere și situațiile medicale sau excepționale prevăzute de ROFUIP.
Citește și: Elevul primește o notă mică și părintele nu este de acord. Poate cere recorectarea lucrării? Procedura pe care puțini o cunosc
Cum poți sesiza separat conflictul cu profesorul
Cererea de transfer și sesizarea unui conflict sunt demersuri distincte. Articolul 156 din ROFUIP prevede că situațiile conflictuale în care este implicat copilul se abordează mai întâi prin discuții amiabile cu personalul implicat și cu învățătorul sau dirigintele.
Părintele poate solicita participarea reprezentantului părinților la aceste discuții. Dacă problema nu se rezolvă, se poate adresa conducerii școlii printr-o cerere scrisă.
Dacă situația rămâne nerezolvată la nivelul unității, regulamentul permite sesizarea în scris a inspectoratului școlar pentru mediere și soluționare. Așadar, refuzul transferului nu închide posibilitatea de a cere analizarea problemelor semnalate.
Dacă nemulțumirea privește o notă, există și procedura distinctă de contestare a evaluării unei lucrări scrise. Mutarea într-o altă clasă nu înlocuiește verificarea modului în care a fost evaluat elevul sau soluționarea unei sesizări privind comportamentul profesorului.