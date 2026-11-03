Poate un părinte să ceară mutarea copilului dintr-o clasă în alta doar pentru că nu se înțelege cu profesorul?

Regulamentul nu stabilește că o neînțelegere cu profesorul ar conduce automat la aprobarea cererii. Nici nu interzice depunerea unei solicitări din acest motiv, însă aceasta trebuie analizată potrivit regulilor aplicabile transferurilor și regulamentului școlii.

Dacă vrei să ceri mutarea copilului, poți descrie în cerere situația concretă și motivele pentru care consideri necesară schimbarea clasei. Este util să distingi între nemulțumirea ta față de un cadru didactic și dificultățile pe care le întâmpină copilul în colectivul actual.

Dreptul de a solicita transferul nu înseamnă dreptul de a impune o anumită clasă sau un anumit profesor. Școala trebuie să verifice dacă mutarea poate fi realizată în condițiile prevăzute de regulament.

Cine decide și ce condiții trebuie îndeplinite

Potrivit articolului 138 din ROFUIP, aprobarea transferului revine consiliului de administrație. În cazul mutării între clasele aceleiași școli, cererea este analizată la nivelul acelei unități, nu decisă exclusiv de profesorul implicat sau printr-o înțelegere verbală cu directorul.

Articolul 139 impune încadrarea în numărul maxim de elevi pe formațiune de studiu și în cifra de școlarizare aprobată. Prin urmare, simpla existență a unei clase paralele nu înseamnă că aceasta poate primi automat încă un elev.

La liceu pot exista condiții suplimentare privind media și specializarea. Dacă transferul presupune schimbarea filierei, profilului sau specializării, articolul 140 prevede susținerea și promovarea examenelor de diferență.

Refuzul aprobării cererii trebuie motivat în scris, conform articolului 138. Părintele poate solicita astfel comunicarea motivelor pentru care transferul nu a fost acceptat.