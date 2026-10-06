Când au elevii următoarea vacanță. Calendarul zilelor libere până la finalul anului 2026
Elevii vor intra în următoarea vacanță pe 24 octombrie, dar până la sfârșitul anului îi mai așteaptă și o minivacanță de patru zile, înaintea sărbătorilor de iarnă. Calendarul cuprinde atât pauzele dintre modulele școlare, cât și sărbătorile legale în care nu se organizează cursuri.
Vacanța de toamnă începe pe 24 octombrie
Primul modul al anului școlar 2026-2027 se încheie vineri, 23 octombrie. Din ziua următoare, elevii și copiii de grădiniță intră în vacanța de toamnă, care durează până duminică, 1 noiembrie, inclusiv.
Pauza are nouă zile calendaristice, cu tot cu cele două weekenduri de la începutul și sfârșitul intervalului. Revenirea la cursuri este programată luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul.
Datele sunt aceleași la nivel național, potrivit ordinului privind structura anului școlar 2026-2027. Pentru această vacanță, inspectoratele școlare nu aleg săptămâni diferite, așa cum se întâmplă în cazul pauzei mobile din februarie și martie.
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Patru zile fără cursuri la sfârșitul lunii noiembrie
După vacanța de toamnă, următoarea pauză care se adaugă weekendurilor obișnuite apare la finalul lunii noiembrie. Sărbătoarea Sfântului Andrei, pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, sunt sărbători legale în care nu se organizează cursuri.
În 2026, cele două date cad luni și marți. Împreună cu sâmbătă, 28 noiembrie, și duminică, 29 noiembrie, formează un interval de patru zile consecutive fără școală.
Astfel, elevii vor merge la cursuri până vineri, 27 noiembrie, și vor reveni miercuri, 2 decembrie. Pauza rezultă din așezarea sărbătorilor legale imediat după weekend, fără să fie necesară acordarea unei zile suplimentare între acestea.
Cele două sărbători sunt prevăzute în articolul 139 din Codul muncii. Pentru părinții cu program obișnuit de luni până vineri, acestea pot permite o pauză comună cu copiii, însă există activități în care munca se desfășoară și în zilele de sărbătoare legală. legislatie.just.ro
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Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie
Ultima zi de cursuri din 2026 va fi marți, 22 decembrie. Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027, inclusiv.
Elevii vor avea, așadar, 19 zile calendaristice de vacanță, dintre care nouă sunt în decembrie. Prima zi de școală din noul an este luni, 11 ianuarie, când începe modulul al treilea.
Zilele de 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, sunt deja cuprinse în vacanță. Ele nu prelungesc separat pauza elevilor, iar în 2026 cad vineri și sâmbătă.
Pentru organizarea programului familiei, trebuie făcută diferența dintre vacanța copiilor și zilele libere ale părinților. Începerea vacanței școlare pe 23 decembrie nu transformă automat toate zilele rămase până la sfârșitul anului în zile nelucrătoare pentru salariați.
„Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu sunt vacanțe
În calendarul transmis de fiecare școală pot apărea și perioade dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Acestea presupun activități educaționale organizate de unitatea de învățământ și nu reprezintă zile libere pentru elevi.
Fiecare program durează cinci zile consecutive lucrătoare, iar școala stabilește perioada concretă de desfășurare. Părinții trebuie să urmărească programul comunicat de unitatea de învățământ, deoarece activitățile pot avea un orar și locuri de desfășurare diferite de cele ale cursurilor obișnuite.