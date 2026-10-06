Când au elevii următoarea vacanță. Calendarul zilelor libere până la finalul anului 2026

Pauza are nouă zile calendaristice, cu tot cu cele două weekenduri de la începutul și sfârșitul intervalului. Revenirea la cursuri este programată luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul.

Datele sunt aceleași la nivel național, potrivit ordinului privind structura anului școlar 2026-2027. Pentru această vacanță, inspectoratele școlare nu aleg săptămâni diferite, așa cum se întâmplă în cazul pauzei mobile din februarie și martie.

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Patru zile fără cursuri la sfârșitul lunii noiembrie

După vacanța de toamnă, următoarea pauză care se adaugă weekendurilor obișnuite apare la finalul lunii noiembrie. Sărbătoarea Sfântului Andrei, pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, sunt sărbători legale în care nu se organizează cursuri.

În 2026, cele două date cad luni și marți. Împreună cu sâmbătă, 28 noiembrie, și duminică, 29 noiembrie, formează un interval de patru zile consecutive fără școală.

Astfel, elevii vor merge la cursuri până vineri, 27 noiembrie, și vor reveni miercuri, 2 decembrie. Pauza rezultă din așezarea sărbătorilor legale imediat după weekend, fără să fie necesară acordarea unei zile suplimentare între acestea.

Cele două sărbători sunt prevăzute în articolul 139 din Codul muncii. Pentru părinții cu program obișnuit de luni până vineri, acestea pot permite o pauză comună cu copiii, însă există activități în care munca se desfășoară și în zilele de sărbătoare legală. legislatie.just.ro