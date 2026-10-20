‘Strângem câte 100 de lei pentru clasă’. Poate școala să le ceară părinților bani pentru imprimantă, perdele, mobilier sau cadouri?

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, permite sprijinirea voluntară a bazei materiale. Articolul 165 stabilește condițiile în care comitetul de părinți poate decide susținerea întreținerii, dezvoltării și modernizării clasei sau școlii.

Hotărârea privind contribuția financiară nu este obligatorie. Prin urmare, o imprimantă, un dulap sau un set de perdele poate reprezenta o achiziție susținută voluntar, fără ca fiecare familie să fie obligată să suporte o parte din preț.

De exemplu, dacă la ședință se propune cumpărarea unei imprimante pentru fișele elevilor, poți refuza contribuția. Utilitatea obiectului nu schimbă regula, iar formularea „este pentru copiii voștri” nu reprezintă un temei pentru impunerea plății.

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Dacă părinții cumpără direct imprimanta sau perdelele

Limita nu privește doar situația în care se strâng bani într-un fond comun. Nici cumpărarea directă a unui obiect pentru dotarea clasei nu poate fi impusă tuturor familiilor printr-o simplă solicitare a profesorului sau prin votul părinților.

Dacă unui părinte i se cere să cumpere imprimanta, iar altuia perdelele ori scaunele, împărțirea listei nu creează, prin ea însăși, o obligație. Sprijinul pentru dotări trebuie să rămână voluntar, indiferent dacă familia oferă bani sau propune să doneze un bun.

Pentru contribuțiile financiare organizate prin comitetul de părinți, articolul 165 prevede gestionarea prin asociația de părinți cu personalitate juridică și respectarea legislației financiare. Sponsorizarea clasei este, de asemenea, prevăzută de regulament, fără să poată genera drepturi suplimentare pentru anumiți elevi sau părinți.