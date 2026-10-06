Poate profesorul să nu primească elevul la oră dacă întârzie? Ce se întâmplă cu absența și când poate fi motivată
Întârzierea la școală nu îi oferă profesorului un drept general de a exclude elevul de la oră ca pedeapsă. Regulamentele naționale nu stabilesc un prag de cinci, zece sau 15 minute după care accesul în clasă este automat interzis, iar absența nu poate fi folosită pentru sancționarea copilului.
Poate fi lăsat elevul în afara clasei pentru că a întârziat?
Statutul elevului, aprobat prin Ordinul nr. 5.707/2024, recunoaște dreptul de participare la educație. Totodată, articolul 14 stabilește obligația elevilor de a frecventa toate cursurile și de a respecta regulamentele școlii. Portal Legislativ
Reglementările generale nu prevăd o sancțiune distinctă constând în refuzul profesorului de a primi la lecție un elev care întârzie. Prin urmare, o regulă de tipul „ai întârziat, rămâi pe hol până la pauză” nu trebuie confundată cu sancțiunile disciplinare prevăzute de Statut.
Există o procedură pentru elevii care perturbă activitatea didactică. Articolul 14 alineatele (2)-(4) permite desfășurarea unor activități într-un alt spațiu al școlii, cu supraveghere obligatorie și informarea părintelui; pentru ora respectivă nu se consemnează absență. Această procedură privește comportamentele care afectează lecția, nu simpla sosire după începerea ei.
În practică, elevul ar trebui să intre fără să întrerupă explicațiile, să anunțe pe scurt motivul întârzierii și să își ocupe locul. Dacă întârzierile se repetă, situația poate fi discutată cu dirigintele și familia.
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Ce se întâmplă cu absența trecută la începutul orei?
Articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, obligă profesorul să verifice prezența. Absența se consemnează atunci când elevul nu este prezent și nu poate constitui un mijloc de coerciție.
Dacă elevul lipsește la verificarea prezenței, profesorul poate constata acest lucru. Totuși, articolul nu stabilește o regulă națională despre numărul de minute de întârziere și nici anularea automată a absenței în momentul intrării în clasă.
De aceea, cazul unui copil care ajunge după câteva minute trebuie clarificat cu profesorul, ținând cont de participarea efectivă la lecție. Părintele poate cere să afle de ce a rămas absența în catalog și ce procedură aplică școala pentru elevii întârziați.
De exemplu, dacă un elev ajunge la 8.05 și participă la restul orei începute la 8.00, familia poate solicita verificarea consemnării. Nu este aceeași situație cu cea a unui copil care ajunge după terminarea lecției și a lipsit efectiv de la întreaga activitate.
Când poate fi motivată absența
Pentru motive medicale, ROFUIP acceptă documentele prevăzute la articolul 94: adeverințe de la medicul școlar, de familie ori specialist și documente eliberate de spital. Acestea trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care îl are în evidență pe elev.
Absențele pot fi motivate și prin cererea scrisă a părintelui sau a elevului major, cu avizul directorului înainte de motivare. Limita generală este de 40 de ore pe an școlar, fără depășirea a 20% din orele unei discipline. Documentele se prezintă în maximum șapte zile calendaristice de la reluarea activității.
O explicație precum „autobuzul a întârziat” nu transformă automat absența în una motivată. Părintele poate descrie situația într-o cerere și poate prezenta dovezi, dacă există, urmând procedura de aprobare.
Motivarea este făcută de diriginte sau de cadrul didactic responsabil de clasă în învățământul primar. Pentru elevii minori, documentele justificative trebuie prezentate personal de părinte ori reprezentantul legal.
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Ce poate face părintele dacă elevul nu este primit la oră
Primul pas este discutarea incidentului cu profesorul și dirigintele. Sunt utile detalii concrete: ora sosirii, motivul întârzierii, dacă elevul a participat la lecție și unde a rămas dacă accesul i-a fost refuzat.
Dacă situația nu se clarifică, părintele poate depune o solicitare scrisă la conducerea școlii, cerând verificarea absenței și indicarea regulii aplicate. Este util să păstreze numărul de înregistrare și răspunsul primit.
Verificarea catalogului contează inclusiv pentru bursă. Potrivit metodologiei, acumularea a cel puțin zece absențe nemotivate într-o lună duce la neplata bursei de merit, sociale sau tehnologice pentru luna respectivă.