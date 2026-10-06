Poate profesorul să nu primească elevul la oră dacă întârzie? Ce se întâmplă cu absența și când poate fi motivată

Reglementările generale nu prevăd o sancțiune distinctă constând în refuzul profesorului de a primi la lecție un elev care întârzie. Prin urmare, o regulă de tipul „ai întârziat, rămâi pe hol până la pauză” nu trebuie confundată cu sancțiunile disciplinare prevăzute de Statut.

Există o procedură pentru elevii care perturbă activitatea didactică. Articolul 14 alineatele (2)-(4) permite desfășurarea unor activități într-un alt spațiu al școlii, cu supraveghere obligatorie și informarea părintelui; pentru ora respectivă nu se consemnează absență. Această procedură privește comportamentele care afectează lecția, nu simpla sosire după începerea ei.

În practică, elevul ar trebui să intre fără să întrerupă explicațiile, să anunțe pe scurt motivul întârzierii și să își ocupe locul. Dacă întârzierile se repetă, situația poate fi discutată cu dirigintele și familia.

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Ce se întâmplă cu absența trecută la începutul orei?

Articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, obligă profesorul să verifice prezența. Absența se consemnează atunci când elevul nu este prezent și nu poate constitui un mijloc de coerciție.

Dacă elevul lipsește la verificarea prezenței, profesorul poate constata acest lucru. Totuși, articolul nu stabilește o regulă națională despre numărul de minute de întârziere și nici anularea automată a absenței în momentul intrării în clasă.

De aceea, cazul unui copil care ajunge după câteva minute trebuie clarificat cu profesorul, ținând cont de participarea efectivă la lecție. Părintele poate cere să afle de ce a rămas absența în catalog și ce procedură aplică școala pentru elevii întârziați.