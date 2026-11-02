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EDUCAȚIE

Ce se întâmplă cu elevul care împlinește 18 ani în timpul liceului. Ce mai poate afla părintele despre note și absențe

Ce se întâmplă cu elevul care împlinește 18 ani în timpul liceului. Ce mai poate afla părintele despre note și absențe
Mai are părintele acces la situația școlară după ce elevul devine major? / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Împlinirea vârstei de 18 ani îi permite elevului să își exercite singur drepturile în relația cu școala, inclusiv să depună cereri pentru motivarea absențelor. În privința informațiilor primite de părinți, regulamentul școlar prevede dreptul acestora de a cunoaște situația școlară și comportamentul propriului copil, fără să limiteze expres această regulă la elevii minori.

Cuprins
  1. Ce se schimbă în relația elevului cu școala după majorat
  2. Ce poate afla părintele despre note și absențe
  3. Elevul major poate solicita singur motivarea absențelor
  4. Ce notificări poate primi direct elevul major

Ce se schimbă în relația elevului cu școala după majorat

Potrivit Codului civil, capacitatea deplină de exercițiu începe, ca regulă generală, la 18 ani. Autoritatea părintească se exercită până când copilul dobândește această capacitate, astfel încât părintele nu mai acționează automat ca reprezentant legal al elevului major.

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cunoscut drept ROFUIP, prevede distinct participarea elevului major la raporturile cu școala. Acesta poate semna în nume propriu documentele care îl privesc, iar modelul contractului educațional include și elevul major ca parte semnatară.

Majoratul nu schimbă însă obligațiile școlare. Participarea la cursuri, respectarea regulamentelor și evaluarea rezultatelor se desfășoară în continuare potrivit regulilor aplicabile tuturor elevilor.

Ce poate afla părintele despre note și absențe

Articolul 153 din ROFUIP stabilește că părintele sau reprezentantul legal are dreptul să fie informat periodic despre situația școlară și comportamentul propriului copil. Același articol precizează că informațiile pot privi numai propriul copil, nu situația altor elevi.

Prevederea nu conține o limitare expresă la copiii minori. Prin urmare, împlinirea vârstei de 18 ani nu trebuie prezentată ca un moment în care părintele pierde automat orice posibilitate de a primi informații despre rezultatele școlare și frecvență.

În același timp, accesul la aceste informații trebuie diferențiat de reprezentarea elevului. Faptul că părintele poate fi informat despre școală nu înseamnă că poate lua în locul elevului major toate deciziile sau că îi poate semna automat documentele.

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Comunicarea informațiilor către părinte trebuie deosebită și de publicarea lor. Regulamentul prevede separat că documentele elevului nu pot fi făcute publice fără acordul părintelui, al reprezentantului legal sau al elevului major, după caz, cu excepțiile prevăzute de lege.

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Elevul major poate solicita singur motivarea absențelor

Una dintre schimbările prevăzute explicit de regulament privește absențele. Elevul major poate depune singur cererea scrisă pentru motivarea acestora, în condițiile stabilite de articolul 94 din ROFUIP.

Pe baza unor asemenea cereri pot fi motivate cel mult 40 de ore de curs într-un an școlar, fără depășirea a 20% din numărul orelor alocate unei discipline. Cererea este adresată dirigintelui și trebuie avizată de director înainte de motivare.

Pentru absențele medicale sunt necesare documentele justificative prevăzute de regulament. Actele trebuie prezentate în termen de șapte zile calendaristice de la reluarea activității elevului, iar depășirea termenului atrage declararea absențelor ca nemotivate.

Dreptul de a depune singur cererea nu înseamnă că elevul își poate motiva orice absență. Limitele, documentele necesare și termenele rămân aplicabile și după împlinirea vârstei de 18 ani.

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Ce notificări poate primi direct elevul major

ROFUIP prevede că situația elevilor corigenți, amânați, repetenți sau aflați în abandon școlar este comunicată în scris părinților ori reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori. Termenul prevăzut este de cel mult șapte zile de la încheierea cursurilor.

Așadar, elevul major devine interlocutor direct al școlii pentru documentele și procedurile care îl privesc. Pentru familie, diferența esențială este între informarea despre parcursul școlar și exercitarea drepturilor în numele elevului.

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