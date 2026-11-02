Ce se întâmplă cu elevul care împlinește 18 ani în timpul liceului. Ce mai poate afla părintele despre note și absențe

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cunoscut drept ROFUIP, prevede distinct participarea elevului major la raporturile cu școala. Acesta poate semna în nume propriu documentele care îl privesc, iar modelul contractului educațional include și elevul major ca parte semnatară.

Majoratul nu schimbă însă obligațiile școlare. Participarea la cursuri, respectarea regulamentelor și evaluarea rezultatelor se desfășoară în continuare potrivit regulilor aplicabile tuturor elevilor.

Ce poate afla părintele despre note și absențe

Articolul 153 din ROFUIP stabilește că părintele sau reprezentantul legal are dreptul să fie informat periodic despre situația școlară și comportamentul propriului copil. Același articol precizează că informațiile pot privi numai propriul copil, nu situația altor elevi.

Prevederea nu conține o limitare expresă la copiii minori. Prin urmare, împlinirea vârstei de 18 ani nu trebuie prezentată ca un moment în care părintele pierde automat orice posibilitate de a primi informații despre rezultatele școlare și frecvență.

În același timp, accesul la aceste informații trebuie diferențiat de reprezentarea elevului. Faptul că părintele poate fi informat despre școală nu înseamnă că poate lua în locul elevului major toate deciziile sau că îi poate semna automat documentele.

Comunicarea informațiilor către părinte trebuie deosebită și de publicarea lor. Regulamentul prevede separat că documentele elevului nu pot fi făcute publice fără acordul părintelui, al reprezentantului legal sau al elevului major, după caz, cu excepțiile prevăzute de lege.

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