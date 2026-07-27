Pleci în vacanță, Dyson face curat în locul tău: robotul AI care aspiră, spală și se întreține singur
Dyson propune o soluție pentru cei care vor să plece în vacanță fără să lase în urmă o listă lungă de treburi. Spot+Scrub AI este un robot care aspiră covoarele, spală podelele dure și detectează petele cu ajutorul inteligenței artificiale. Aparatul poate fi programat de la distanță, prin aplicația MyDyson, potrivit informațiilor prezentate pe pagina oficială Dyson.
Ideea este simplă. Programezi curățenia înainte să pleci. Robotul continuă să lucreze cât timp ești plecat. La întoarcere, podelele ar trebui să fie aspirate și spălate, fără să începi concediul sau revenirea acasă cu mopul în mână.
Robotul poate fi controlat de oriunde
Dyson Spot+Scrub AI se conectează la aplicația MyDyson. De aici poți alege zilele și orele de curățare. Poți selecta și camerele în care trebuie să intre. Ordinea acestora poate fi schimbată în funcție de nevoile tale.
Robotul creează o hartă a locuinței. Aplicația îți permite să denumești camerele și să stabilești reguli diferite pentru fiecare spațiu. Poți marca și zonele în care aparatul nu trebuie să intre. Funcția poate fi utilă dacă ai cabluri, obiecte fragile sau boluri pentru animalele de companie.
Din aplicație poți urmări poziția robotului în timp real. Primești și rapoarte după fiecare sesiune. Acestea arată zonele parcurse și eventualele probleme întâlnite. Poți verifica astfel ce s-a întâmplat în locuință chiar dacă ești la sute sau mii de kilometri distanță.
Modelul a fost prezentat anterior drept robotul Dyson care detectează petele ascunse. Nu urmează doar un traseu prestabilit. Aparatul analizează podeaua și își schimbă comportamentul în funcție de murdăria descoperită.
Inteligența artificială decide cât trebuie să insiste
Spot+Scrub AI folosește o cameră HD și o lumină verde pentru a face petele mai ușor de observat. Sistemul analizează forma, culoarea, dimensiunea și aspectul murdăriei. Robotul decide apoi cum trebuie să curețe zona.
Pentru petele dificile, aparatul poate trece de până la 15 ori peste același loc. După fiecare serie de mișcări, camera verifică din nou suprafața. Dacă pata nu a dispărut, robotul continuă. Dacă podeaua este curată, trece la următoarea zonă.
Navigația se bazează pe 24 de senzori. Printre aceștia se numără sistemele LiDAR, senzorii pentru detectarea marginilor și cei care identifică tipul podelei. Robotul își scanează împrejurimile de mai multe ori pe secundă. Astfel, poate evita mobilierul și alte obstacole.
Această tehnologie face parte din strategia mai amplă prin care compania investește în inteligență artificială și robotică pentru locuințe. Scopul nu este doar automatizarea mișcării. Aparatul trebuie să recunoască problema și să aleagă singur soluția potrivită.
Pe covoare, puterea de aspirare poate crește automat de până la patru ori. Rola pentru spălare este ridicată pentru a nu uda materialul. Pe gresie, parchet laminat sau alte pardoseli dure, robotul poate aspira și spăla în aceeași sesiune.
Stația îl golește, îl spală și îl pregătește pentru următoarea tură
După terminarea curățeniei, robotul revine singur la stație. Aici începe procesul automat de întreținere. Recipientul pentru murdăria uscată este golit. Rezervorul cu apă murdară este curățat, iar cel cu apă curată este reumplut.
Stația spală rola din microfibră cu apă încălzită. Apoi o usucă folosind aer cald. Procesul reduce riscul apariției mirosurilor și al mediilor umede în care se pot dezvolta bacterii.
Dyson susține că recipientul stației poate păstra murdăria uscată pentru o perioadă de până la 100 de zile. Durata reală depinde însă de dimensiunea casei, frecvența curățării și cantitatea de praf strânsă.
Compania dezvoltă și alte dispozitive care aspiră și spală simultan. Printre acestea se află Dyson Clean+Wash Hygiene, conceput pentru curățarea manuală a pardoselilor dure.
Spot+Scrub AI este destinat însă celor care vor cât mai puțină intervenție. Îl programezi, alegi camerele și urmărești rezultatele din telefon. Robotul se ocupă de restul. Astfel, vacanța nu începe cu o curățenie generală și nu se termină cu alta.