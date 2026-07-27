Pleci în vacanță, Dyson face curat în locul tău: robotul AI care aspiră, spală și se întreține singur

Robotul poate fi controlat de oriunde

Dyson Spot+Scrub AI se conectează la aplicația MyDyson. De aici poți alege zilele și orele de curățare. Poți selecta și camerele în care trebuie să intre. Ordinea acestora poate fi schimbată în funcție de nevoile tale.

Robotul creează o hartă a locuinței. Aplicația îți permite să denumești camerele și să stabilești reguli diferite pentru fiecare spațiu. Poți marca și zonele în care aparatul nu trebuie să intre. Funcția poate fi utilă dacă ai cabluri, obiecte fragile sau boluri pentru animalele de companie.

Din aplicație poți urmări poziția robotului în timp real. Primești și rapoarte după fiecare sesiune. Acestea arată zonele parcurse și eventualele probleme întâlnite. Poți verifica astfel ce s-a întâmplat în locuință chiar dacă ești la sute sau mii de kilometri distanță.

Modelul a fost prezentat anterior drept robotul Dyson care detectează petele ascunse. Nu urmează doar un traseu prestabilit. Aparatul analizează podeaua și își schimbă comportamentul în funcție de murdăria descoperită.

Inteligența artificială decide cât trebuie să insiste

Spot+Scrub AI folosește o cameră HD și o lumină verde pentru a face petele mai ușor de observat. Sistemul analizează forma, culoarea, dimensiunea și aspectul murdăriei. Robotul decide apoi cum trebuie să curețe zona.

Pentru petele dificile, aparatul poate trece de până la 15 ori peste același loc. După fiecare serie de mișcări, camera verifică din nou suprafața. Dacă pata nu a dispărut, robotul continuă. Dacă podeaua este curată, trece la următoarea zonă.

Navigația se bazează pe 24 de senzori. Printre aceștia se numără sistemele LiDAR, senzorii pentru detectarea marginilor și cei care identifică tipul podelei. Robotul își scanează împrejurimile de mai multe ori pe secundă. Astfel, poate evita mobilierul și alte obstacole.